ТНТ грозит штраф за громкую рекламу

ФАС возбудила дело против телеканала ТНТ из-за громкой рекламы, сообщается на официальном сайте ведомства.

В соответствии с законом о рекламе, на радио и ТВ запрещено демонстрировать рекламные ролики, звук которых превышает средний уровень громкости программ. Однако в эфире развлекательного телеканала ТНТ, по мнению экспертов, разница в громкости рекламы, анонсов и телепередач была выше допустимой.

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