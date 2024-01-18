Тридцать три года работы на благо клиентов: Банк «Левобережный» празднует свой день рождения

Банк «Левобережный» был основан в Новосибирске. За 33 года банк расширил территорию своего присутствия до 5 регионов Сибирского федерального округа: Новосибирская, Кемеровская, Томская область, Красноярский и Алтайский край.

Сегодня «Левобережный» — один из крупнейших региональных банков Сибири, который ежегодно подтверждает свой статус и надежность. Ему доверяют более 400 тысяч жителей и свыше 17 тысяч предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Банк активно участвует в социально-экономической и культурной жизни Сибири.

Банк входит в основные профессиональные и деловые сообщества России и с 2019 года имеет высокий кредитный рейтинг по национальной шкале РФ независимого агентства «Эксперт РА» на уровне ruA-, прогноз «Стабильный», и «Национального Рейтингового Агентства» на уровне «A-|ru|», прогноз «Стабильный».

Аналитики отмечают, что Банк «Левобережный» имеет сильные конкурентные позиции, продолжает масштабирование деятельности и рост по всем ключевым бизнес-направлениям, несмотря на ухудшение макроэкономических условий в 2022-2023 годах.

В 2023 году банк расширил возможности пользования банковскими услугами для физических и юридических лиц на территории всей России. Житель любого региона может получить дебетовую карту с «Кешбэком по-сибирски», а бизнес — открыть расчетный счет, оформить кредиты или получить гарантии дистанционно.

Миссией Банка «Левобережный» является забота о финансовом благополучии людей и бизнеса Сибири, поэтому ежегодно банк поддерживает администрации районов Новосибирской области и организации в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта, понимая, как это важно для области. Таким образом, «Левобережный» вносит вклад в развитие экономики и инфраструктуры родного региона, улучшает часто непростую жизнь селян и горожан, делает её более комфортной и благополучной. Помимо муниципальных организаций, банк оказывает адресную помощь пенсионерам, ветеранам войны, инвалидам, нуждающимся детям и защитникам Отечества.

В 2023 году банк стал победителем в нескольких значимых конкурсах: «Лучшaя бaнкoвcкaя пpoгpaммa для MCП» в нoминaции «Зa paзвитиe бaнкoвcкиx пpoгpaмм для peгиoнaльнoгo бизнeca» в paмкax пpeмии «Зoлoтoй Mepкуpий», opгaнизoвaннoй Topгoвo-пpoмышлeннoй пaлaтoй Poccии, и премии «Во благо», организованной Общественной палатой Новосибирской области в номинации «За системную благотворительность».

Также в честь 130-летия со дня основания Новосибирска генеральный директор Банка «Левобережный» Владимир Шапоренко получил почетную награду «За труд на благо города».

«Благодарю всех, кто выбрал нас. Ежегодно мы становимся лучше, наращивая темп развития. Подтверждение тому — повышение позиций в независимых российских рейтингах «Эксперт РА» и «Национального рейтингового агентства». Для нас это, в первую очередь, огромный стимул развиваться в ускоренном темпе, чтобы предлагать своим клиентам только лучшие продукты и услуги», — уверен Владимир Шапоренко, генеральный директор Банка «Левобережный.

Стать клиентом банка можно, посетив ближайший офис, или дистанционно, просто оставив заявку на сайте.