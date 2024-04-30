Укрепляют дамбы перед паводком в Кыштовском районе

Более 100 человек задействованы в противопаводковых работах в Кыштовском районе Новосибирской области. В районе с 19 апреля действует режим повышенной готовности из-за паводка.

— С превентивной целью ведётся дополнительное укрепление дамб, уточнение домовладений, находящихся под угрозой возможного подтопления, а при необходимости отселение жильцов. В круглосуточном режиме работает лодочная переправа на реке Чёка, работает перекачивающая станция на реке Чертанка, осуществляется патрулирование опасных участков и шлюзов, — сообщили в администрации.

В районной администрации рассказали, что два раза в день проходит заседание оперативного штаба, где заслушиваются доклады об обстановке и принимаются меры экстренного реагирования.

— Поводов для какой-либо паники нет, но тем не менее всем жителям района необходимо соблюдать бдительность и осторожность. При обнаружении угрозы подтопления следует незамедлительно сообщать в службу ЕДДС по телефону 21-100 или 112, — добавили в районной администрации.

По данным ГКУ «Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области», на реке Тара (п.н. Кыштовка), уровень реки поднялся на 10 см и составил 752 см, при критической отметке 950 см.

Территория Кыштовского района общей площадью 11,1 тыс. кв. км расположена на севере Новосибирской области на расстоянии 600 км от г.Новосибирска. Протяженность территории с севера на юг — 100 км., с запада на восток – 110 км.

По территории района, с востока на запад, на протяжении 180 км протекает р.Тара с притоками Чека, Майзасс, Куляба, Скырлинка и река Уй. Ширина русла в паводок до 65 м. в межень – 19 м. Средняя глубина – 0,6 – 2,79 м. В паводок вода поднимается на 8-9 м. На территории района находятся озера: Байдово, Карбалык, Каймакуль, Урманное. Занимают малую площадь, вода пресная. Болота занимают 379,6 га. Местные болота являются продолжением Васюганских болот и называются Гунузское, Худышенское, Тарское, Паганай. Наиболее заболочен север района.

Ранее редакция сообщала, что началось подтопление садовых участков в Первомайском районе Новосибирска.