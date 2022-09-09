В Алтайском крае на подростка упали футбольные ворота

На Алтае следователи возбудили уголовное дело после смерти подростка, на которого упали футбольные ворота.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в селе Алтайское 16-летний студент колледжа и его друг находились на стадионе «Темп». Когда юноша попытался подтянуться на перекладине, неустойчивая конструкция ворот упала и придавила его. Парень получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Ранее редакция сообщала о гибели 14-го мальчика на стадионе спорткомплекса с. Улыбино. Тяжелые ворота опрокинулись и упали ребенку на грудь. От полученной травмы он скончался.