В Новосибирске представили проект нового парка в микрорайоне Стрижи

Проект большого ландшафтного парка «Сады у озера» в Заельцовском районе Новосибирска был представлен на паблик-токе в ЦКиО «Победа». Новый парк появится в микрорайоне Стрижи. Это не первый опыт сотрудничества девелопера Стрижей с известными архитектурными организациями. Над развитием еще одного знакового экопространства «Органика» компания работает совместно с группой создателей креативных пространств «Флакон». Новый партнер девелопера — архитектурное бюро «Мегабудка» — будет заниматься в Новосибирске облагораживанием территории вокруг озера Жемчужина Сибири.

Архитектурное бюро «Мегабудка» основано в 2010 году выпускниками МАРХИ Артемом Укроповым, Кириллом Губернаторовым и Дарьей Листопад. Специализация бюро — проектирование общественных и жилых зданий, ландшафтное благоустройство, комплексное развитии территорий. Наиболее известные реализованные проекты: сафари-парк «Кудыкина гора» в Липецкой области, благоустройство аэропорта «Платов» в Ростовской области, реконструкция Острова фортов в Кронштадте, благоустройство Ярмарочной площади и Окской набережной в Нижнем Новгороде, реконструкция исторического центра Ульяновска, комплексное благоустройство ЖК «Новомолоково» в Московской области, ЖК «Мякининская пойма» в Москве.

Как объяснил генеральный директор компании«Стрижи» Игорь Белокобыльский, «Мегабудка» была выбрана в соавторы проекта по следующим причинам:

— Меня подкупает в «Мегабудке» редкое сочетание обоснованности, когда все решения серьезно прорабатываются на концептуальном уровне, и абсолютной свободы творчества. Кроме того, они умеют создавать в своих проектах атмосферу детской непосредственности и передавать ее в коммуникации и проектах.

Паблик-ток открыл соучредитель «Мегабудки» Константин Демин. Он рассказал про проекты бюро, про поиски нового русского стиля в архитектуре, на основе которого бюро разрабатывает большинство своих концептов в урбанистике.

Главный архитектор бюро Дарья Листопад презентовала сам проект ландшафтного парка «Сады у озера». По ее словам, разработчики в своем творчестве обращались в том числе к тому, как жители сами видят свой микрорайон:

— Мы провели опрос и узнали, что беспокоит жителей сейчас и какой они видят эту локацию в будущем. Обычно у архитекторов и жителей разное видение и восприятие, но здесь было много схожего. Главная проблема — это отсутствие маршрутов, зонирования, то есть базы, благодаря которой территория становится удобной, приятной для времяпровождения и популярной.

Архитектор подчеркнула высокий потенциал территории и отметила, что важно было сделать эту локацию работающим городским пространством и одновременно сохранить уникальную природную атмосферу места.

— Мы не хотим все переделать, закатать плиткой и превратить в городской парк. Здесь уже многое есть в части существующего ландшафта, есть от чего оттолкнуться. Наша задача — добавить функциональности, логики, и мы разработали для этой зоны концепцию маршрута впечатлений, — уточнила Дарья Листопад.

В рамках концепции разработчики предложили создать вереницу садов. Путешествуя по этому пространству, за изгибами дорожек или группами деревьев, человек будет обнаруживать все новые и новые интересные локации. Из сиреневой аллеи путь приведет к яблоневому саду. От поляны с лодочными пирсами взгляд устремится к соснам. Со злакового поля тропинка выведет к березовой роще, от кустарников — к золотому берегу.

Помимо чисто природных объектов, в новом ландшафтном парке также предполагается спроектировать современную инфраструктуру, свойственную городским пространствам. Это малые архитектурные формы, лодочные пирсы, большая беседка с качелями, где можно будет спрятаться от дождя или просто посидеть в тени, любуясь видами. Предусмотрен здесь и амфитеатр для проведения праздников и событийных мероприятий. Также запланированы детская площадка, удобные скамейки, беседки. Их предлагается выполнить из стали, которая будет отражать зелень и практически растворит рукотворное сооружение в окружающей среде.

На сессии вопросов и ответов желающих задать вопрос спикерам, было немало. Собравшихся, помимо архитектурных и проектных решений, волновал вполне приземленный вопрос о том, кто будет ухаживать за новым парком.

На него ответил генеральный директор компании «Стрижи» Игорь Белокобыльский.

— Мы планируем, что за парком будет ухаживать общественная организация «Экорайон Стрижи». До тех пор, пока она не заинтересует сообщество, это будет делаться за счет компании «Стрижи». У нас есть иллюзия или гипотеза, что жителям будет интересно участвовать в уходе и содержании этой территории. Мы верим, что у нас получится беспрецедентный социальный эксперимент, когда люди начнут добровольно ухаживать за общественным пространством, которое является местной достопримечательностью, — поделился планами Игорь Белокобыльский.

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