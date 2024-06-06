Рекламодателям

В Новосибирске пройдет третий фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»

  • 06/06/2024, 12:33

Erid:F7NfYUJCUneLs28eRYYe
В Новосибирске пройдет третий фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»
Главное деловое событие Сибири в индустрии гостеприимства и туризма.

С 12 по 14 июля в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет самый масштабный в нашей стране третий гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири-ЕСТЬ!». Фестиваль объединит всех представителей гастрономического и туристического направлений: 300 000 гостей, 200 спикеров, более 1000 участников деловой программы, 60 мероприятий различных направлений отрасли, лучшие представители food и travel индустрии гостеприимства.

Благодаря организаторам фестиваля: министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска, бизнес-сообщества сибирского федерального округа получат возможность заявить о себе, укрепить имидж, продвинуть свой бренд, создать новые деловые связи и улучшить партнерские отношения.

Анонс деловой программы

Деловая программа гастро-туристического фестиваля «В Сибири – ЕСТЬ» включает различные темы и выступления спикеров, такие как HR-персонал, масштабирование бизнеса, сервис, проектирование и строительство отеля и ресторана, маркетинг, управление и финансы, экспертные сессии, дебаты и дискуссии с топовыми специалистами сферы туризма и гостеприимства и другие актуальные вопросы.

  • это площадка для нетворкинга и профессиональных коллабораций HORECA
  • это возможность получить экспертную информацию для развития и расширения бизнеса в сфере туризма и гостеприимства
  • это новый взгляд на философию гостеприимства.
  1. СЕРВИС  — модератор: Татьяна Кибирева, (Москва) — основатель «RealSkills». Сертифицированный бизнес-тренер, эксперт Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере гостеприимства
  2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ И РЕСТОРАНА — модератор: Анна Нижегородцева, (Новосибирск -Москва — Барнаул), владелец студии архитектуры и дизайна «Куб*А»
  3. ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ – модераторы Глеб Орлов, (Санкт-Петербург), ресторатор, бизнес-тренер, маркетолог, товарищ товарищества UNODESTRES; Олеся Сизых, стратегический интернет-маркетолог, предприниматель, маркетинг-эксперт центра «Мой бизнес» Новосибирск, эксперт по маркировке интернет-рекламы.
  4. МАСШТАБИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. СЕТЕВЫЕ ФОРМАТЫ. ФРАНЧАЙЗИНГ – модератор Ольга Бурко, (Новосибирск), управляющий партнер сети стрит-фуд кафе «VЛАVАШЕ СИБИРЬ»
  5. ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ «Лучший сыродел Сибири» — модераторы: Ольга Шевчук, сырный сомелье, Владимир Бурковский глава ФРИО в Сибири, Зоя Пимонова руководитель компании «Наша сыроварня»
  6. ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «Формирование Сибирского регионального бренда» — модератор: Останин Максим — вице-мэра Новосибирска.
  7. ПРОЕКТНО/ УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СИБИРСКОЙ КУХНИ (зона мастер классов шеф поваров и шеф кондитеров на тему Сибирской кухни и локальных продуктов) — модератор Анжелика Бурковская, зам. главы ФРИО в Сибири, совладелец ГК «Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских»
  8. ЭКСПЕРТНЫЙ ПРАКТИКУМ «Искренний сервис и стандарты сибирского гостеприимства» — эксперты: Алексей Волков – Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, руководитель департамента по связям с общественностью и органами власти Мантера Групп, Советник Председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Юлия Железняк – Советник Президента ОСИГ, руководитель проектного офиса АНО «Мастерская гостеприимства»
  9. HR-ПЕРСОНАЛ — модератор Екатерина Стародубцева-Калачева, (Москва), эксперт ресторанного рекрутмента, основатель и CEO кадрового агентства HurmaRecruitment.
  10. МАРКЕТИНГ — модератор Анна Куропятник (Новосибирск), управляющий партнёр брендингового агентства UNTWIST, преподаватель МВА
  11. УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ    — модератор Оксана Басс (Новосибирск), заместитель генерального директора по развитию ООО «РБЕ Филиал Урал»
  12. Выступление от Геннадия Шаталова — председателя Правления ФРОС «Region PR», председателя Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основателя Национальной премии «RussianEventAwards», Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир»
  13. ФОРУМ КОНДИТЕРОВ — модератор Наталья Бутарева, комитет по гостеприимству «Опора России», создатель кондитерской «ЭльКремо»
  14. КОНКУРС И ЛЕКТОРИИ «Лучший сыр Сибири 2024», отборочный этап на Международный конкурс CheeseOpen2024 осенью 2024 года в Казахстан, модератор Обдалова Анжелика, руководитель сети сырных лавок Milk&Cheese, член жюри конкурса Лучший сыр России, выпускница Британской Академии сыра г. Лондон
  15. КОНКУРС ТУРИСТИЧЕСКИХ СУВЕНИРОВ «Матушка Сибирь» — модератор Ольга Ковалева директор компании «Сибирский Арбат», председатель Профсоюза самозанятых, ИП и МСП, заместитель председателя комитета по торговле и подакцизным товарам «Опора России», директор конкурса ремесленных туристических сувениров «Матушка Сибирь»
  16. НЕТВОРКИНГ «Сибирский сувенир»
  17. КРУГЛЫЙ СТОЛ «Роль гастрономического туризма в развитии промышленного туризма регионов РФ» — модератор Ирина Беленок, генеральный директор АНОО ДПО «Сибирская Академия Туризма», председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Союза «Торгово-промышленная Палата Новосибирской области».
  18. КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Возможности маркетплейсов для развития бизнеса HoReCа» — модератор Москаленко Алексей, президент «АССОЦИАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ СИБИРИ», основатель ГК RESFORM
  19. САММИТ ВИНОДЕЛОВ «О ВИНЕ СИДРЕ И СЫРЕ»
  20. Закрытая вечеринка/нетворкинг

Ознакомиться с полным списком мероприятий уже сейчас можно на сайте фестиваля всибириесть.рф 

Реклама. Рекламодатель ООО «Бизнес инкубатор»

Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Андрей Чердаков

218

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : фестиваль В Сибири есть гастроинкубатор


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

Андрей Кузнецов: «Сигнальные» дела по борьбе с коррупцией утратили терапевтический эффект за счет массовости

В соревновании с самими собой сотрудники правоохранительных структур сегодня могут подавать лишь один внятный сигнал: каждый под угрозой ареста.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
ФАС отклонила обращение правительства области по четвертому мосту в Новосибирске
6/06/24 15:17
Бизнес Власть
Водителей на тонированных автомобилях останавливают в Новосибирске
6/06/24 15:15
Общество
Одноглазого щенка, избитого кочергой, спасли волонтеры в Новосибирске
6/06/24 15:08
Происшествия
Один пассажир скончался после ДТП с трамваями в Кемерове
6/06/24 14:30
Происшествия
Два новосибирских вуза вошли в рейтинг лучших университетов мира
6/06/24 14:00
Общество
В «СмартСити» Новосибирска увеличили площадь зеленых зон
6/06/24 13:53
Власть Недвижимость
В Омске могут построить школу с теннисным кортом в микрорайоне Кварталы Драверта
6/06/24 13:51
Общество
На 17% выросли зарплаты у строителей в Новосибирской области
6/06/24 13:47
Общество
«Учимся в лужах, на голову падает потолок»: сильный ливень затопил учебный корпус НГУЭУ в Новосибирске
6/06/24 13:31
Происшествия
За хищение 26 млн у женского монастыря арестован студент из Новосибирска
6/06/24 13:11
Происшествия
Кожаные трусы Бузовой не увидят зрители на концерте в Новосибирске
6/06/24 12:58
Общество
Хаски напала на 8-летнюю девочку в Новосибирске
6/06/24 12:43
Происшествия
В Новосибирске пройдет третий фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»
6/06/24 12:33
Бизнес Общество
Новосибирская транспортная компания открывает сеть АЗС
6/06/24 12:29
Бизнес
Глава города возобновил личный приём граждан в Новосибирске
6/06/24 12:01
Власть
179 новых социальных объектов появится в Новосибирской области в ближайшие три года
6/06/24 11:48
Власть
Полиция задержала курьера с крупной партией наркотиков в Новосибирске
6/06/24 11:46
Право&Порядок
«Люди вылетали на ходу»: два трамвая столкнулись на шоссе, пострадало 50 человек
6/06/24 11:25
Происшествия
Новосибирская «ОПОРА РОССИИ» и мэрия Новосибирска выходят на новый уровень взаимодействия
6/06/24 11:23
Бизнес Власть
Этническая ОПГ организовала канал «поставки» нелегальных мигрантов в Новосибирск
6/06/24 11:18
Право&Порядок
Популярное
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Лунный календарь пересадки комнатных растений на апрель 2024
1/04/24 12:50
Новости компаний
Завод «Балтика» разработал цикл краткосрочных стажировок для студентов
6/06/24 14:19
ПСБ запустил операции по купле-продаже китайских юаней в Новосибирске
4/06/24 14:12
Банк Уралсиб принял участие в конференции, посвященной трудоустройству молодых специалистов
4/06/24 10:30
Одна дорога – сотни профессий: сибирские журналисты представят на конкурс «Сибирь.ПРО» материалы о труде железнодорожников
3/06/24 17:48
Банк Уралсиб улучшил условия программы «Уралсиб Бонус»
3/06/24 15:52
С начала 2024 года «Россети Новосибирск» ввели в эксплуатацию более 85 км ЛЭП и 50 МВА мощности
31/05/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска