В Новосибирске пройдет третий фестиваль «В Сибири – ЕСТЬ!»

С 12 по 14 июля в Новосибирске на Михайловской набережной пройдет самый масштабный в нашей стране третий гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири-ЕСТЬ!». Фестиваль объединит всех представителей гастрономического и туристического направлений: 300 000 гостей, 200 спикеров, более 1000 участников деловой программы, 60 мероприятий различных направлений отрасли, лучшие представители food и travel индустрии гостеприимства.

Благодаря организаторам фестиваля: министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с Представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» при поддержке министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска, бизнес-сообщества сибирского федерального округа получат возможность заявить о себе, укрепить имидж, продвинуть свой бренд, создать новые деловые связи и улучшить партнерские отношения.

Анонс деловой программы

Деловая программа гастро-туристического фестиваля «В Сибири – ЕСТЬ» включает различные темы и выступления спикеров, такие как HR-персонал, масштабирование бизнеса, сервис, проектирование и строительство отеля и ресторана, маркетинг, управление и финансы, экспертные сессии, дебаты и дискуссии с топовыми специалистами сферы туризма и гостеприимства и другие актуальные вопросы.

это площадка для нетворкинга и профессиональных коллабораций HORECA

это возможность получить экспертную информацию для развития и расширения бизнеса в сфере туризма и гостеприимства

в сфере туризма и гостеприимства это новый взгляд на философию гостеприимства.

СЕРВИС — модератор: Татьяна Кибирева, (Москва) — основатель «RealSkills». Сертифицированный бизнес-тренер, эксперт Совета по профессиональным квалификациям (СПК) в сфере гостеприимства ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ОТЕЛЯ И РЕСТОРАНА — модератор: Анна Нижегородцева, (Новосибирск -Москва — Барнаул), владелец студии архитектуры и дизайна «Куб*А» ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ – модераторы Глеб Орлов, (Санкт-Петербург), ресторатор, бизнес-тренер, маркетолог, товарищ товарищества UNODESTRES; Олеся Сизых, стратегический интернет-маркетолог, предприниматель, маркетинг-эксперт центра «Мой бизнес» Новосибирск, эксперт по маркировке интернет-рекламы. МАСШТАБИРОВАНИЕ БИЗНЕСА. СЕТЕВЫЕ ФОРМАТЫ. ФРАНЧАЙЗИНГ – модератор Ольга Бурко, (Новосибирск), управляющий партнер сети стрит-фуд кафе «VЛАVАШЕ СИБИРЬ» ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ «Лучший сыродел Сибири» — модераторы: Ольга Шевчук, сырный сомелье, Владимир Бурковский глава ФРИО в Сибири, Зоя Пимонова руководитель компании «Наша сыроварня» ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: «Формирование Сибирского регионального бренда» — модератор: Останин Максим — вице-мэра Новосибирска. ПРОЕКТНО/ УЧЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СИБИРСКОЙ КУХНИ (зона мастер классов шеф поваров и шеф кондитеров на тему Сибирской кухни и локальных продуктов) — модератор Анжелика Бурковская, зам. главы ФРИО в Сибири, совладелец ГК «Рестораны Владимира и Анжелики Бурковских» ЭКСПЕРТНЫЙ ПРАКТИКУМ «Искренний сервис и стандарты сибирского гостеприимства» — эксперты: Алексей Волков – Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, руководитель департамента по связям с общественностью и органами власти Мантера Групп, Советник Председателя Комитета Государственной Думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Юлия Железняк – Советник Президента ОСИГ, руководитель проектного офиса АНО «Мастерская гостеприимства» HR-ПЕРСОНАЛ — модератор Екатерина Стародубцева-Калачева, (Москва), эксперт ресторанного рекрутмента, основатель и CEO кадрового агентства HurmaRecruitment. МАРКЕТИНГ — модератор Анна Куропятник (Новосибирск), управляющий партнёр брендингового агентства UNTWIST, преподаватель МВА УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ — модератор Оксана Басс (Новосибирск), заместитель генерального директора по развитию ООО «РБЕ Филиал Урал» Выступление от Геннадия Шаталова — председателя Правления ФРОС «Region PR», председателя Наблюдательного совета Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), основателя Национальной премии «RussianEventAwards», Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристский сувенир» ФОРУМ КОНДИТЕРОВ — модератор Наталья Бутарева, комитет по гостеприимству «Опора России», создатель кондитерской «ЭльКремо» КОНКУРС И ЛЕКТОРИИ «Лучший сыр Сибири 2024», отборочный этап на Международный конкурс CheeseOpen2024 осенью 2024 года в Казахстан, модератор Обдалова Анжелика, руководитель сети сырных лавок Milk&Cheese, член жюри конкурса Лучший сыр России, выпускница Британской Академии сыра г. Лондон КОНКУРС ТУРИСТИЧЕСКИХ СУВЕНИРОВ «Матушка Сибирь» — модератор Ольга Ковалева директор компании «Сибирский Арбат», председатель Профсоюза самозанятых, ИП и МСП, заместитель председателя комитета по торговле и подакцизным товарам «Опора России», директор конкурса ремесленных туристических сувениров «Матушка Сибирь» НЕТВОРКИНГ «Сибирский сувенир» КРУГЛЫЙ СТОЛ «Роль гастрономического туризма в развитии промышленного туризма регионов РФ» — модератор Ирина Беленок, генеральный директор АНОО ДПО «Сибирская Академия Туризма», председатель комитета по туризму и гостиничному бизнесу Союза «Торгово-промышленная Палата Новосибирской области». КРУГЛЫЙ СТОЛ: «Возможности маркетплейсов для развития бизнеса HoReCа» — модератор Москаленко Алексей, президент «АССОЦИАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ СИБИРИ», основатель ГК RESFORM САММИТ ВИНОДЕЛОВ «О ВИНЕ СИДРЕ И СЫРЕ» Закрытая вечеринка/нетворкинг

Ознакомиться с полным списком мероприятий уже сейчас можно на сайте фестиваля всибириесть.рф