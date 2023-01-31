Рекламодателям

В Волгограде гроб с покойником везли до кладбища на маршрутке

  • 31/01/2023, 11:44
Автор:
В Волгограде гроб с покойником везли до кладбища на маршрутке
Водителю вынесли предупреждение, а жителей просят возить усопших в катафалках.

В соцсетях прошла информация о том, что в Волгограде гроб с телом умершего привезли на кладбище в маршрутке, передает ТАСС со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Ведомство вынесло предостережение предпринимателям за перевозку умершего к месту захоронения в маршрутном такси.

— Индивидуальному предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, и юридическому лицу, осуществляющему перевозки маршрутным такси, вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, — говорится в сообщении Управления.

В региональном Роспотребнодзоре уточнили, что, согласно требованиям к способу и условиям перевозки умершего к месту захоронения, его перевозка может осуществляться  с использованием автокатафалка. После каждой перевозки владелец обязан дезинфицировать транспорт.

Ранее редакция сообщала, что депутат из Рязани предупредил школьников о перспективе «валяться на помойке».

Фото: pixabay.com — MemoryCatcher

191

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : общественный транспорт инцидент гроб с покойником в маршрутке


Спецоперация на Украине

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
Вице-спикер новосибирского заксобрания Андрей Панферов отправился в зону спецоперации
30/01/23 10:27
Сессия регионального парламента аплодировала уходящим на спецоперацию депутатам стоя
26/01/23 13:05
Выборы губернатора

Андрей Травников — потенциальным оппонентам: «Пусть надежда умрет последней»

Так губернатор прокомментировал очередной вопрос о своем участии в выборах главы региона.
Читать статью >>
В Новосибирске обещают вывезти весь снег до конца недели

В Новосибирске обещают вывезти весь снег до конца недели

На эти цели добавят финансирования.
Читать статью >>
канатный транспорт в Смарт Сити

В «Смарт Сити» предлагают построить канатную дорогу

Чтобы решить проблемы с уборкой улиц после снегопадов и заторами на дорогах.
Читать статью >>
Евгений Лебедев уехал в зону спецоперации

На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета

Взаимодействовать с избирателями будут помощники депутата.
Читать статью >>

Актуальный разговор

горсовет Новосибирск

Андрей Гудовский: А что сейчас мало критикуют горсовет?

Каждый депутат ответственен за все недостатки, которые видят жители, а не только мэр или чиновники, и изменение принципов выбора главы города эту ситуацию не изменит.
Все материалы
Лента новостей

Андрей Травников — потенциальным оппонентам: «Пусть надежда умрет последней»

31/01/2023, 13:01

Губернатор Томской области принял отставку бизнес-омбудсмена Валерия Падерина

31/01/2023, 11:47

В Томске тариф в городском электротранспорте с февраля изменится минимально

31/01/2023, 11:43

В Новосибирске обещают вывезти весь снег до конца недели

31/01/2023, 10:42
Популярное

В Новосибирске таксист спас 80-летнюю пенсионерку от аферистов

31/01/2023, 13:11

Условия въезда в Турцию для россиян в 2023 году

30/01/2023, 16:49

Cоветы по безопасному шопингу в «киберпонедельник»

30/01/2023, 12:59
Новости компаний

Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

31/01/2023, 10:00

Расчеты с Беларусью стали доступнее

30/01/2023, 16:44

ВТБ в 2022 году увеличил портфель депозитов на 22%

30/01/2023, 16:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска