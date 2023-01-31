В Волгограде гроб с покойником везли до кладбища на маршрутке

В соцсетях прошла информация о том, что в Волгограде гроб с телом умершего привезли на кладбище в маршрутке, передает ТАСС со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Ведомство вынесло предостережение предпринимателям за перевозку умершего к месту захоронения в маршрутном такси.

— Индивидуальному предпринимателю, оказывающему ритуальные услуги, и юридическому лицу, осуществляющему перевозки маршрутным такси, вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, — говорится в сообщении Управления.

В региональном Роспотребнодзоре уточнили, что, согласно требованиям к способу и условиям перевозки умершего к месту захоронения, его перевозка может осуществляться с использованием автокатафалка. После каждой перевозки владелец обязан дезинфицировать транспорт.

Ранее редакция сообщала, что депутат из Рязани предупредил школьников о перспективе «валяться на помойке».

Фото: pixabay.com — MemoryCatcher