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Владельцы удостоверения-карты «СВОи» от ПСБ могут покупать со скидкой товары для активного отдыха

  • 30/05/2024, 15:28

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Владельцы удостоверения-карты «СВОи» от ПСБ могут покупать со скидкой товары для активного отдыха
ПСБ расширил возможности электронного удостоверения-карты «СВОи» для жителей Новосибирска. Владельцам карты стала доступна скидка до 10% в сети магазинов «Твоя стихия», специализирующихся на продаже товаров для активного отдыха.

Многофункциональная карта «СВОи» служит электронным удостоверением ветерана боевых действий и упрощает процесс получения любых федеральных и региональных социальных льгот, предусмотренных для ветеранов боевых действий. Одновременно удостоверение-карту можно использовать как платежный инструмент с широким функционалом и специальными условиями от ПСБ.

Заказать удостоверение-карту «СВОи» можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе, либо оставить заявку на сайте банка в разделе для военнослужащих и, получив смс о готовности, забрать карту в офисе банка. Клиенты ПСБ могут подать заявку на выпуск удостоверения-карты через мобильное приложение или интернет-банк и также забрать ее по готовности в офисе банка. Маломобильным гражданам сотрудник ПСБ доставит карту на дом.

Сеть магазинов «Твоя Стихия» стала первой сибирской компанией, присоединившейся к проекту «СВОи» и предложившей особые условия обслуживания для ветеранов боевых действий. Торговые точки сети представлены в Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке.

Адреса офисов ПСБ в Новосибирской области:
ул. Серебренниковская., 37 а
ул. Вокзальная Магистраль, 5
ул. Ленина, 9
ул. Кирова, 108
пр. Карла Маркса, 51
ул. Блюхера, 19

Адреса магазинов «Твоя стихия»:
г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 31;
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 9;
г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12.

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Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПСБ банки


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