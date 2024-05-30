Владельцы удостоверения-карты «СВОи» от ПСБ могут покупать со скидкой товары для активного отдыха

Многофункциональная карта «СВОи» служит электронным удостоверением ветерана боевых действий и упрощает процесс получения любых федеральных и региональных социальных льгот, предусмотренных для ветеранов боевых действий. Одновременно удостоверение-карту можно использовать как платежный инструмент с широким функционалом и специальными условиями от ПСБ.

Заказать удостоверение-карту «СВОи» можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе, либо оставить заявку на сайте банка в разделе для военнослужащих и, получив смс о готовности, забрать карту в офисе банка. Клиенты ПСБ могут подать заявку на выпуск удостоверения-карты через мобильное приложение или интернет-банк и также забрать ее по готовности в офисе банка. Маломобильным гражданам сотрудник ПСБ доставит карту на дом.

Сеть магазинов «Твоя Стихия» стала первой сибирской компанией, присоединившейся к проекту «СВОи» и предложившей особые условия обслуживания для ветеранов боевых действий. Торговые точки сети представлены в Новосибирске, Кемерове и Новокузнецке.

Адреса офисов ПСБ в Новосибирской области:

ул. Серебренниковская., 37 а

ул. Вокзальная Магистраль, 5

ул. Ленина, 9

ул. Кирова, 108

пр. Карла Маркса, 51

ул. Блюхера, 19

Адреса магазинов «Твоя стихия»:

г. Новокузнецк, ул. Тольятти, 31;

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 9;

г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12.