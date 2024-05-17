Встреча «Клуба Директоров»: «Три уровня финансового мышления руководителя»

Мышление несомненно влияет на выбор пути в жизни. А мышление предпринимателя и руководителя — на стратегию компании и её финансовую выживаемость. И в данном случае очень важно финансовое мышление владельца, его видение и контроль главных показателей и трендов.

Какие финансовые метрики вы контролируете, какие финансовые цели вы ставите: сумма денег на счете, выручка, размер прибыли, доля рынка или стоимость компании?

На встрече мы поговорим о том, как «не застрять» в своем мышлении и не остановить рост компании, как сохранить баланс между экономией расходов, оптимизацией налогов и получением дохода от бизнеса. Кроме того, рассмотрим что важно контролировать на этапе стартапа, а что на этапе масштабного роста и почему капитализация бизнеса может быть важнее прибыли, поговорим и о том, каким образом можно подобрать специалиста, которому можно доверить управление финансами в своем бизнесе, того, кто поможет и сохранить, и приумножить заработанные деньги.

Налоговая безопасность, как ее обеспечить?

Деньги / Прибыль / Капитализация – как этим управляет руководитель?

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Эксперты и спикеры:

Гусева Марина, бизнес-ментор, эксперт по системам управления для бизнеса. Экс-генеральный директор Сибирского офиса консалтинговой компании «ИНТАЛЕВ». Реализовала проекты по внедрению систем управления для крупных российских и международных компаний: «Nokia Siemens Networks», «СДЭК», «НОВЭКС», «Командор». Автор курсов обучения по финансам, KPI и оргпроектированию. Управленческий опыт более 20 лет.

Казак Анна, предприниматель, бизнес-консультант, топ-менеджер. Реализованные проекты: «NU:Treat», сухие корма супер-премиум; «BAUFUNDAMENT», завод по производству винтовых конусно-спиральных фундаментов; «ПИЖАМЫ», апарт-отель; «Ann’s Lab», косметика для тела. Управленческий опыт более 20 лет.

Карпекин Сергей, 29 лет генеральный директор «Сибирская юридическая компания». Президент МАРП.

Жуков Антон, генеральный директор ГК «Агроснабтехсервис», ведущий поставщик сельхозтехники по Сибирскому региону. Управленческий опыт 18 лет.

Дата: 30 мая 2024 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 800 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна.

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