ВТБ: клиенты оплачивают налоги в цифровых сервисах в 2,5 раза чаще

Объем операций также вырос в 2 раза. По оценкам банка, к концу года количество клиентов, которые оплатят налоги через ВТБ Онлайн, вырастет более чем в 2 раза и достигнет 3 млн человек.

Число пользователей, которые оплачивают налоги через ВТБ Онлайн, за 11 месяцев выросло в 2,8 раз, составив 2,4 млн человек. Мужчины оплачивают начисления по налогам немного чаще, чем женщины -– 54% против 46%. Средний возраст составляет 42 и 45 лет соответственно.

С начала года клиенты ВТБ провели более 4,6 млн платежей по налогам. Их объем вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 20 млрд рублей. Лидерами по объему транзакций стали Московский регион (11 млрд), Санкт-Петербург и Ленинградская область (1,5 млрд), Кемеровская область (584 млн), Краснодарский край (430 млн), Республика Татарстан (346 млн) и Пермский край (341 млн).

«В течение года мы наблюдаем планомерный рост числа клиентов, оплачивающих налоги через ВТБ Онлайн. К концу декабря ожидаем, что их число достигнет 3 млн человек. Объемы и количество оплаченных начислений также увеличились более чем в 2 раза. Интерес клиентов связан с функциональностью, удобством и надежностью сервиса. Сегодня пользователям ВТБ Онлайн доступны несколько способов оплаты, наиболее популярны с сентября по декабрь — по QR и из личного кабинета налогоплательщика физического лица с прямым переходом в ВТБ Онлайн. Недавно появилась оплата платежа по фотографии квитанции. Октябрь-ноябрь – традиционно являются самым активным месяцами, когда россияне погашают имущественные налоги, выставленные ФНС. Своевременная уплата налогов до 1 декабря поможет избежать пени», — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

Пользователи ВТБ Онлайн могут без комиссии перечислить единый налоговый платеж несколькими способами:

· на сайте Федеральной налоговой службы с прямым переходом в личный кабинет онлайн-банка или картой ВТБ;

· по фото квитанции, даже если нет QR-кода;

· по уникальному идентификатору начислений в разделе «поиск по УИН»;

· по свободным реквизитам из квитанции.

Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. С 1 декабря клиенты смогут найти и оплатить свои задолженности во всех системах через поиск по ИНН, по выставленному счету в ВТБ Онлайн, а также из личного кабинета налогоплательщика физического лица с прямым переходом в ВТБ Онлайн.