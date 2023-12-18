Рекламодателям

ВТБ повышает ставки по вкладам до 16%

  • 18/12/2023, 11:50

Erid:4CQwVszH9pWupK61Snm
ВТБ улучшает условия размещения вкладов для своих розничных клиентов.

ВТБ повышает ставки по вкладам до 16%С 16  декабря размещение средств в рублях  будет доступно по ставке до 16% годовых в зависимости от типа продукта. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная доходность составит до 17% годовых.

ВТБ принял решение улучшить условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышаются на 0,5 пп. Максимальную доходность 16% годовых получат как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не хранили в ВТБ сберегательные продукты. Предложение доступно им при размещении средств на среднесрочном вкладе «Выгодное начало» (181 день) в дистанционных каналах и при выборе опции капитализации процентов.

Клиенты, которые до 31 декабря переведут пенсию в ВТБ и получат первую выплату на счет до 29 февраля 2024 года включительно, могут воспользоваться надбавкой в размере 1% годовых. Повышенная ставка доступна на сумму до 1 млн рублей при открытии любого вклада в рублях и действует в первые шесть месяцев с даты поступления пенсии на счет в ВТБ. Таким образом, максимальная доходность для старшего поколения теперь достигает 17% годовых.

По ВТБ-Вкладу повышенная ставка установлена на сроках три и шесть месяцев и доступна для всех клиентских сегментов.

«Повышение ключевой ставки Банка России было ожидаемым, поэтому мы заблаговременно улучшили условия по своему накопительному счету до 16%, а сегодня приняли решение сделать аналогичное движение вверх уже по вкладам. По нашей оценке, рынок отреагирует на сегодняшнее решение оперативно, увеличив доходность по сберегательным продуктам в среднем на 0,5 п.п. В этих условиях на первый план выходит не только ставка, но и смежные условия – капитализация процентов, возможность гибко распоряжаться своими средствами, а также спецпредложения для отдельных клиентских сегментов. Например, ВТБ предлагает пенсионерам доходность до 17% на первые полгода при переводе пенсии в банк», — комментирует начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ повысил на 1 пп приветственную ставку по накопительному ВТБ-Счету – до 16% годовых. Она доступна в первые три календарных месяца для клиентов, которые ранее не открывали накопительные счета в банке или за последние 90 дней держали на рублевых сберегательных продуктах менее 1 тысячи рублей. С 4 месяца, а также с 1 месяца для тех, кому приветственная ставка недоступна, устанавливается базовая ставка, которая варьируется в зависимости от пакета услуг. Ее можно увеличить за счет получения зарплаты или пенсии в ВТБ, а также активных транзакций по дебетовым или кредитным картам банка. Итоговая доходность в данном случае будет до 14%.

По оценке ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей. ВТБ вырастет быстрее рынка, планируя увеличить свой портфель на 26%.

Доходность до 17% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) 16% годовых при открытии вклада в ВТБ Онлайн на срок 181 дней и поощрения в виде 1% годовых (Поощрение) по акции «Вклад с выгодой за перевод пенсии» (Акция). Поощрение начисляется при условии перевода пенсии в ВТБ по промокоду ВКЛАД с 01.08.2023 по 31.12.2023 и получения первого зачисления с 01.08.2023 по 29.02.2024. Поощрение начисляется в период действия вклада на входящий остаток денежных средств по вкладу с первого зачисления пенсии или с даты открытия вклада, но не более 6 месяцев, начиная с месяца получения первого зачисления пенсии, выплачивается отдельно от процентов по вкладу. Максимальная сумма вклада, на которую начисляется Поощрение – 1 млн руб. В рамках Акции Поощрение также начисляется по любому действующему или новому вкладу ВТБ в рублях. Акция действует для пенсионеров, которые не получали пенсию в ВТБ с 01.08.2022 по 31.07.2023 года. Подробная информация об организаторе Акции, правилах, сроках проведения и предоставления Поощрения — на https://www.vtb.ru/promo/pens-vklad/.

Доходность до 16% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день в ВТБ Онлайн / банкомате ВТБ: эффективная – 16,00%, номинальная – 15,50%, при открытии вклада в отделении Банка ВТБ: эффективная – 15,00%, номинальная – 14,56%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.

Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. . Условия действительны на 16.12.2023

Реклама. Рекламодатель: Банк  ВТБ (ПАО). ОГРН 1027739609391, 191144 г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д.11 литер А

Фото: freepik.com — freepik 

491

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ставки по вкладам ВТБ


Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06
Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27

Названы новые депутаты горсовета Новосибирска

Они победили на довыборах, которые прошли 15-17 декабря.
Читать далее >>

Мэр Новосибирска проголосовал на довыборах в Совет депутатов

Он призвал жителей города поучаствовать в довыборах.
Читать далее >>

Отстает от графика строительство крупной котельной под Новосибирском

Прокуратура потребовала от подрядчика привлечь на объект дополнительную рабочую силу.
Читать далее >>

Медвежатам Белке и Стрелке из Новосибирского зоопарка исполнился год

Сегодня они весят уже по 100 кг каждая.
Читать далее >>

Названа основная причина повышения цен на яйца и курицу в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области не против, если УФАС, и прокуратура максимально пристально посмотрят на эту ситуацию.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Личность как бренд и бренд как личность

Особенности национального кейтеринга и его трансформации в турбулентное время раскрывает Анна Сидевич, основатель компании «Кейтеринг Анны Сидевич».
Все материалы
Бренды Новосибирской области
ПроЗдоровье
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Украл и съел: любителя паровых мантов задержали в Новосибирске
18/12/23 15:44
Право&Порядок
Бизнесмен из Новосибирска развел заключенных на 760 тысяч рублей
18/12/23 15:31
Общество Право&Порядок
В ДТП с двумя машинами пострадали школьницы в Новосибирске
18/12/23 14:39
Происшествия
Названа дата открытия лыжни в парке «Арена» в Новосибирске
18/12/23 14:34
Город
Внимание главы Следственного комитета привлек еще один девелопер из Новосибирска
18/12/23 14:16
Недвижимость
«Праздник к нам приходит»: предновогодняя готовка и уборка бесят новосибирцев
18/12/23 13:55
Общество
Новую продовольственную ярмарку откроют на левом берегу в 2024 году в Новосибирске
18/12/23 13:51
Город
Названы новые депутаты горсовета Новосибирска
18/12/23 13:20
Власть Политика
В ресторанах Новосибирска выросла бронь на новогодние праздники
18/12/23 13:01
Бизнес Город
«Придется усыпить»: живодер выбросил собаку с балкона 5 этажа под Новосибирском
18/12/23 13:00
Общество Происшествия
Девелоперы прокомментировали резкий рост цен на снос деревьев в Новосибирске
18/12/23 12:21
Бизнес Власть Город Недвижимость
Боец ЧВК «Вагнер» предстанет перед судом за убийство жениха-соседа на свадьбе под Новосибирском
18/12/23 12:17
Общество Право&Порядок
Директора транспортной компании из Новосибирска задержали по делу об убийствах 20-летней давности
18/12/23 11:33
Право&Порядок
Из-за перебоев в движении общественного транспорта новосибирцы замерзают на остановках
18/12/23 10:47
Транспорт
Вместо папы: новосибирец подарил новогодние елки детям участников СВО
18/12/23 10:38
Общество
Работодатель обманул 17-летнюю сотрудницу почти на 50 тысяч рублей в Новосибирске
18/12/23 10:11
Право&Порядок
Новосибирцы назвали самые скандальные профессии 2023 года
18/12/23 9:53
Общество
Любопытная косуля застряла в заборе жилого дома под Новосибирском
18/12/23 9:51
Происшествия
Рейс Ереван-Новосибирск вылетел с задержкой в 18 часов
18/12/23 9:43
Происшествия
SHAMAN выступит в Новосибирске в конце февраля 2024 года
18/12/23 9:25
Общество
Популярное
Производители бытовой техники пророчат рост цен на их продукцию
18/12/23 13:50
Длительный сон в выходные способен понизить риск инсульта
18/12/23 9:38
Мошенники используют новую схему обмана в интернете
15/12/23 15:17
Эксперт предупредил о вреде употребления фиточая и добавки омега-3 для печени
15/12/23 11:44
На Солнце произошла небывалая за последние шесть лет вспышка
15/12/23 9:38
Как быстро сбросить вес к Новому году
14/12/23 12:28

Новости компаний

ВТБ повышает ставки по вкладам до 16%
18/12/23 11:50
Сбер выдал более 9,5 млрд рублей на улучшение жилищных условий IT-специалистов Сибири
18/12/23 11:14
В АО «РЭС» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электросетям
18/12/23 10:41
Сбер и Национальный совет по корпоративному волонтерству наметили перспективы сотрудничества
15/12/23 10:50
В ожидании заседания ЦБ банки повышают ставки по сберегательным продуктам
14/12/23 11:49
ВТБ поможет предпринимателям создать бизнес-план и выбрать стратегию развития компании
14/12/23 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска