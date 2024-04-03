Второе дыхание Краснообска ― наукоград становится популярным местом для жизни

В третьем микрорайоне Краснообска, на пересечении улицы Центральной и Советского шоссе, идет строительство жилого квартала «Пшеница». Проект компании «Брусника» представляет собой квартальную застройку домами невысокой этажности с закрытыми от машин безопасными дворами, детскими площадками и зонами отдыха.

Строительство нового района основано на принципах сохранения исторической ценности места, доступности сервисов для жизни и добрососедства. Поселок является научным кластером, и большинство семей Краснообска так или иначе связаны со славным прошлым ВАСХНИЛа. В первых домах «Пшеницы» почти половина покупателей ― краснообцы, которые решили остаться жить в поселке, переехав в современное и качественное жилье.

Сегодня выгодное расположение «Пшеницы» привлекает внимание жителей и других регионов страны: Алтая, Москвы и Красноярска. И это понятно: Краснообск остается удобным местом для жизни. Поселок ценится за чистый воздух, обилие зелени и особый дух наукограда, где бережно сохраненное наследие ВАСХНИЛа сочетается с развитой инфраструктурой. Новый район «Брусники» удачно расположился на выездах к транспортным магистралям, поэтому доехать от дома до Новосибирска при необходимости не составит труда ― путь от поселка до станции метро «Площадь Маркса» на машине займет всего 20 минут.

В проекте «Пшеницы» сочетаются современные архитектурные решения и уважение к истории места: российский девелопер вписывает застройку в уже существующий поселок, продолжая его традиции. Одной из них стала идея кольцевой застройки, которая была принята еще в период проектирования ВАСХНИЛа.

По задумке архитекторов Советского Союза микрорайоны наукограда должны были расположиться не традиционными кварталами, а кольцами. Это впечатляюще выглядело с высоты птичьего полета и имело под собой практическую основу: кольцевая застройка должна была защитить жителей от ветров и добавить дворам приватности.

В годы СССР успели построить только два кольца, третье так и осталось проектом на бумаге. Архитекторы «Брусники» взяли эту идею за основу, переосмыслили ее и вместо кольцевой застройки вписали в новый район плотное кольцо озеленения. Так что по завершении строительства «Пшеницы» микрорайоны Краснообска все же примут облик трех колец, которые можно будет разглядеть с высоты, только одно из них будет зеленым бульваром.

Над концепцией оформления зеленого кольца работало голландское бюро ландшафтного дизайна. Этот бульвар имеет все шансы стать новым центром притяжения жителей поселка наравне с лесопарком имени И.И. Синягина ― памятником ландшафтного искусства и излюбленным местом для прогулок местных жителей. Помимо этого, в новом районе планируется проложить вело-пешеходные маршруты, установить водные элементы, обустроить площадь для проведения мероприятий и зоны для занятий спортом. В скором будущем зеленые дворы «Пшеницы» вместе с существующей сетью лесонасаждений Краснообска сформируют целостную систему ландшафта, развивая наследие советских аграриев.

«Пшеница» — это проект комфортной городской жизни, где все необходимое для жизни находится в шаговой доступности. В Краснообске уже сложилась развитая инфраструктура: детские сады и школы, больницы и частные медицинские центры, спортивные клубы, магазины и торговый центр. Совсем скоро это разнообразие дополнят новые социальные объекты «Брусники», а в зонах ритейла на первых этажах домов расположатся коммерческие помещения. Со стороны улицы откроются кафе и рестораны, аптеки, офисы, салоны красоты и другие сервисы, необходимые для повседневной жизни.

В марте в «Пшенице» стартовала продажа в доме 4. В нем спроектированы более 350 квартир. В том числе с мастер-спальнями, несколькими санузлами и большими кухнями-гостиными на два или три окна.

На первом этаже дома расположились квартиры с террасами с видом на зеленый двор. Их отличают увеличенная площадь и свободные планировки, наличие постирочных и гардеробных комнат, а панорамные окна в пол отвечают за красивые виды на природу. Такие квартиры станут альтернативой загородному дому и позволят проводить больше времени на свежем воздухе. Терраса расширяет пространство и возможные сценарии жизни: летом там можно расположить барбекю, шезлонги и даже небольшой надувной бассейн для детей, а зимой поставить нарядную елку и слепить снеговика.

Большой жилой район «Пшеница» меняет облик Краснообска, сохраняя его аутентичность. Поселок становится достойным местом для жизни на границе городского комфорта и красоты окружающей природы.

Познакомиться с проектом «Брусники» можно на сайте.

Застройщик ― ООО «Брусника». Проектная декларация на сайте «Дом.РФ».