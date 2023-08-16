Жить на берегу Оби: первый дом нового квартала сдается уже в этом году

Квартал «Сосновый бор» строительной компании «Акация», дочернего бренда ГК «Расцветай», находится в поселке Кудряшовский. Это место сочетает в себе развитую инфраструктуру мегаполиса, красоту и величие сибирской природы. Здесь можно ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности — школа с кадетским классом, детский сад, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети «Пятерочка», «Мини Лента», «Магнит», «Магнит Косметик», «Фасоль», аптеки, а также пункты выдачи заказов OZON и Wildberries.

В ближайшее время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Кудряшовском будет построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом — остановка общественного транспорта и удобный выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до станции метро «Площадь Маркса».

Важное преимущество квартала «Сосновый бор» — пляж с выходом на благоустроенную набережную. В городе такие локации найти крайне трудно, а жить рядом с ними — удача и привилегия.

Архитектура объекта гармонично интегрирована в природный ландшафт вечнозеленого соснового бора.

Фасады домов квартала «Сосновый бор» окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик новостройкам придает витражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты.

Приглашаем всех желающих на экскурсию в квартал «Сосновый бор», чтобы прогуляться по берегу Оби и насладиться чистым воздухом соснового бора!

Офис продаж квартала «Сосновый бор»:

п. Кудряшовский

ул. Береговая, 1/1

тел. +7 (383) 255-00-84

акация54.рф

VK

ТГ-канал

Застройщик: ООО СЗ «Магнолия». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф