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16-летний подросток умер от фатальной бессонницы

  • 19/01/2023, 17:34
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16-летний подросток умер от фатальной бессонницы
Тело юноши обнаружили в одной из квартир на Южнобутовской улице в Москве.

В Москве 16-летний парень умер от бессонницы, передает РЕН ТВ. Тело юноши обнаружили в одной из квартир на Южнобутовской улице. Впоследствии врачи установили, что подросток страдал семейной фатальной бессонницей.

По предварительным данным, это могло стать причиной его смерти.

Семейная фатальная бессонница — довольно редкое наследственное заболевание. По данным исследований, всего в мире насчитывается от 40 до 70 официально зарегистрированных случаев данного заболевания.

Лечения фатальной семейной бессонницы не существует, при этом развивается она довольно стремительно. Как следствие, кардинально нарушается привычный уклад жизни человека, и он абсолютно утрачивает возможность проявлять социальную активность.

Ранее редакция сообщала, что в Санкт-Петербурге годовалый ребенок проглотил батарейку от игрушки и умер.

Фото: pixabay.com — JayMantri

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сон здоровье дети бессонница


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