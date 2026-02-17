Поиск здесь...
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга ипотечных кредитов на вторичном рынке

Дата:

Эксперты сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках, при первоначальном взносе 20% и максимальном сроке кредита 30 лет

банк УралсибИпотечная программа Банка Уралсиб вошла в Топ-5 февральского рейтинга выгодных ипотечных предложений на покупку квартиры на вторичном рынке – исследование подготовил портал Банкирос.ру. Эксперты сравнили условия ипотечного кредитования в российских банках, при первоначальном взносе 20% и максимальном сроке кредита 30 лет.

В итоговый рейтинг вошли кредиты на покупку жилья на вторичном рынке, представленные на сайте Bankiros.ru. Продукты в нем были ранжированы по итоговой сумме баллов, которые определялись в результате анализа ключевых параметров ипотечных продуктов. В ходе исследования аналитики учитывали такие критерии, как уровень минимальной и максимальной ставки по кредиту, сумма первоначального взноса, наличие льготных условий для зарплатных клиентов. Кроме того, они рассмотрели требования к возрасту, стажу работы и месту регистрации заемщика, необходимость дополнительного страхования (кроме имущественного), а также ряд других параметров.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе – за 2025 год банк увеличил объем ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом наибольшей популярностью пользовалось кредитование на покупку вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка.

Сегодня ипотечный кредит на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ Уралсиба можно получить по ставке от 18,39% годовых, полная стоимость кредита (ПСК) составляет 18,588– 28,736% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneTUxH4ccZX

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

1 951
0
0
