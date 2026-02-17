Разработчики игры «Война Миров: Сибирь» нашли новое финансирование

Вместо компании 1C новыми соинвесторами видеоигрового проекта «Война Миров: Сибирь» от студии «Мгла» станут продюсерский центр «Яндекса» и Институт развития интернета. По оценкам экспертов рынка, сумма финансирования достигнет около 2 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Помимо финансирования разработки, планируется создание сериала по игре, который войдет в линейку оригинальных проектов «Кинопоиска».

Параллельно продюсер «Войны Миров: Сибирь» Альберт Жильцов участвует в конкурсе Института развития интернета (ИРИ) вместе с авторами. Релиз игры намечен на 2027 год. Жильцов отказался от комментариев.

Заместитель гендиректора ИРИ Андрей Воронков заявил, что организация не вправе комментировать ход конкурсного отбора.

— Что касается самого проекта, о «Войне Миров. Сибирь» слышали, высоко оцениваем его потенциал, — отметил он.

«Яндекс» объявил, что игра выйдет в следующем году на всех платформах. «Плюс Студия» также начнет создавать развлекательный контент на основе мира, персонажей и сюжета игры. В будущем могут появиться книги, комиксы, фильмы, лицензионные товары и офлайн-форматы, связанные с «Войной Миров: Сибирь», — сообщил представитель компании.

«Война Миров: Сибирь» — приключенческая экшен-игра, основанная на идеях классического романа Герберта Уэллса. Проект о вторжении инопланетян в 1896 году анонсировала в августе 2023 года компания 1C Game Studios. Она является дочерней организацией российского разработчика и дистрибьютора программного обеспечения 1C, созданной в декабре 2012 года. Бюджет игры составляет около $30 млн (2,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 13 февраля). В разработку уже вложено примерно $10 млн (767 млн руб.).

Ранее редакция сообщала о том, что компьютерную игру про Академгородок выпустят в Новосибирске.