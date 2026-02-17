Банк Уралсиб принял участие в собрании поискового отряда «Память Отечества»

СПО «Память Отечества» ежегодно участвует в работе Международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая проходит в Калужской области. В 2025 году Новосибирский филиал Банка Уралсиб оказал материальную поддержку поисковому отряду «Память Отечества» в подготовке к участию в военно-исторической экспедиции, денежные средства пошли на приобретение продуктов питания и электрогенератора. В экспедиции приняли участие более 600 человек — представителей поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Организационное собрание отряда в начале года – традиционное мероприятие, на котором в его состав принимают новых членов. В этом году в состав поискового формирования войдут старшеклассники нескольких общеобразовательных школ Новосибирска, которые могут принять участие в военно-исторической экспедиции этого года.