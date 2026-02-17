Поиск здесь...
Комплексный обед вместо бизнес-ланча: в Новосибирске растет спрос на столовые – туда переходят клиенты ресторанов

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

В корпоративном сегменте у столовых сейчас настоящий ренессанс

Столовые оказались более устойчивыми к кризисным явлениям, чем рестораны и кофейни. В Новосибирске в текущем году уже открылись как минимум три столовые, и планируются к открытию еще несколько заведений именно этого формата. При этом закрытий давно работающих столовых не было. Специалисты считают, что и дальше такой формат будет развиваться.

В Новосибирске, согласно данным онлайн-справочников, в настоящее время работает 380 столовых. Если посчитать еще и корпоративные столовые, то число будет значительно больше. Стабильность спроса на услуги столовых с одной стороны объяснить легко: цены в них ниже, чем в ресторанах, кофейнях, гастробарах и т.д. Но с другой стороны, например, у многих офисных работников за последние 10–15 лет сформировались традиции бизнес-ланчей в точках с более высоким чеком, другой подачей и выбором блюд. И могло показаться, что отказ от таких привычек не может быть быстрым. Но именно таким он и стал.

— Портрет типичного посетителя столовой сейчас меняется: многие из тех, кто ходили в рестораны, в кофейни, переходят в столовые. Люди меняют свои привычки в связи с экономической ситуацией. И когда у ресторанов трафик снижается, у столовых он вырастает. Но важно отметить, что и сами столовые меняются в лучшую сторону, чем, безусловно, привлекают посетителей. Я недавно проезжала по таким заведениям и увидела, что эти перемены очень заметны. Когда ты заходишь в столовую, у тебя нет ощущения, что это вот такая совдеповская столовка. Это всё-таки приятное предприятие питания, с хорошей едой, симпатичным интерьером, с хорошей вентиляцией. То есть ты уже не боишься зайти в столовую и выйти оттуда с запахом общепита, после которого никуда на встречу не пойдёшь. Столовые стали лучше, и люди с большей охотой туда стали ходить, — рассказала Infopro54 директор Сибирской гильдии шеф-поваров, директор компании «Атланта-Сервис» Наталия Пятых.

В этом сегменте общепита появляются новые форматы, которые тоже привлекают клиентов. Например, точки кофе и чая в некоторых столовых выносятся за пределы линии раздачи. Клиент сам после оплаты наливает напиток. Есть также практика своего рода шведского стола: когда в самое пиковое, обеденное время выставляют мармиты (это посуда или устройство для поддержания температуры готовых блюд) и человек сам накладывает себе еду. Эксперты объясняют, что вся эта история про доверие и сервис тоже в итоге играет на руку столовым.

Рост числа заведений наблюдается также в категории «корпоративные столовые». Происходящее называют ренессансом советской системы, когда чуть ли не у каждого предприятия обязательно была столовая.

— Сегодня практически все заводы восстанавливают у себя столовые. Новые предприятия просто в обязательном порядке строят столовые. Это действительно растущий рынок. Сетевые столовые входят операторами в корпоративный сегмент. То есть, например, у них свои есть столовые, и плюс им предлагают быть операторами где-то на производствах. Там такая схема: закрытое производство, понятное количество людей, и они, конечно, идут питаться в свою столовую. Кто сегодня работает на рынке корпоративного питания, тот активно развивается. Только у нас сейчас на открытии четыре столовых, — говорит Наталия Пятых.

Во многих корпоративных столовых питание сотрудников оплачивается за счет работодателя. В этом сегменте есть и платные варианты, но точной информации о ценах в открытых источниках нет. Редакция располагает данными о цене обедов на одном из новосибирских заводов: поход в столовую там обходится примерно в 200 рублей. По всей видимости, частично питание оплачивает предприятие. Согласно сводкам Новосибирскстата, в  общедоступных столовых обед на одного человека обходится примерно в 600 рублей.

Ранее редакция рассказывала, что в текущем году происходит с новосибирскими ресторанами.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : столовые Новосибирска общепит

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Автор: Юлия Данилова

На торги по комплексному развитию территории площадью более 46 гектаров, расположенной в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест».

Комиссия признала ее соответствующей условиям аукциона и единственным участником. За участие в аукционе заявитель вносит задаток в размере 200 млн рублей.  Аукцион должен был состояться 18 февраля. Пока документы о признании застройщика победителем, не опубликованы.

Читать полностью

В Центробанке оценили, каким отраслям в Сибири хорошо живется

Автор: Юлия Данилова

Инвестиционная активность в обрабатывающей отрасли округа в 2023-2024 годах была одной из самых высоких. Предприятия старались быстро нарастить производственные мощности, подстраиваясь под быстро растущий спрос. Об этом говорится в региональном докладе, подготовленном экспертами Сибирского ГУ ЦБ.

— Загрузка мощностей в 2025 году снизилась с максимальных значений, но остается выше средних исторических значений. С учетом лага между инвестициями и вводом объектов в эксплуатацию, производственный потенциал будет расширяться, — уверены в Сибирском ГУ ЦБ.

Читать полностью

У новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году выбор выпускников Новосибирской области сместился в сторону предметов естественнонаучного цикла. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Министерстве образования Новосибирской области. Напомним, 1 февраля в регионе завершилась подача документов на сдачу ЕГЭ-2026.

В разрезе по предметам выбор одиннадцатиклассников распределился следующим образом:

Читать полностью

Из виртуальной среды в обыденную: психолог рассказал новосибирцам зачем нужна Масленица

С 16 февраля в России началась Масленичная неделя. Масленица — это коллективно-народный ритуал, означающий переход цикла, границу до и после. До была зима — темно, холодно, тяжело и трудно. А Масленица — это переход к весне, когда будет хорошо, тепло, радостно и сыто. Люди чувствуют, что пережили сложный период, и дальше всё будет хорошо, комментирует декан факультета психологии Новосибирского государственного педагогического университета Ольга Андронникова.

Психологически этот ритуал позволяет эмоционально очиститься и пережить катарсис, воплощенный в народных гуляниях, переодевании, сжигании чучела, поедании блинов, которые метафорически представляют собой солнце: угощаясь блинами, мы как бы наполняемся солнцем и начинаем сытую и хорошую жизнь.

Читать полностью

Где в Новосибирске найти топовые подарки к 23 февраля и 8 марта

Крупнейший ювелирный бутик Сибири распахнёт двери только с 19 по 22 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр». Всего через 2 дня стартует выставка-продажа ювелирных изделий «Ювелирная Сибирь». Здесь собрано свыше 100 000 украшений со всего мира от 120+ брендов — золото, серебро, бриллианты, янтарь, жемчуг, часы и дизайнерские хиты, которых не найдёшь в обычных ТЦ. Оптовые цены, скидки, плюс розыгрыш призов на 110 000+ рублей – уже само по себе подарок перед праздниками.

Для вас собрали звездный состав экспонентов! «Яхонт Ювелир» представит золотые украшения премиум-класса с бриллиантами и цветными камнями, «Саха Алаас» покажет серьги, кольца и браслеты с якутскими алмазами высокой огранки, «Кубачи Рос Золото Хурдаев» продемонстрируют ножи, посуду, украшения с кавказской чеканкой, Seven Diamond выставит бриллиантовые сеты, «Сапфир-Н» привезёт изделия с сапфирами и самоцветами, «Хризолит» представит авторские золотые украшения собственного производства — от классики до трендовых форм, «Уральский ювелирный завод» предложит высококачественные золотые кольца, цепи и часы, Clarity покажет минималистичные изделия с бриллиантами идеальной чистоты, David — украшения-трансформеры, «Невский-СПБ» – петербургскую классику из золота, серебра и эмали, ювелирная сеть «Дамский угодник» — люксовые коллекции колец для предложения руки и сердца, «Янтарь России» привезёт бусы, броши и кулоны из балтийского янтаря, а «ЮвелирОптТорг» выставит оптовые партии золота, серебра и бижутерии — выгодные наборы для всех. Атмосфера как в люксовом бутике, только без наценок. ​

Читать полностью

В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Автор: Оксана Мочалова

Количество магазинов одежды в Новосибирске за последние пять лет сократилось более чем на 15%, что является одним из самых высоких показателей снижения среди городов-миллионников. Такие данные приводит геосервис 2ГИС, проанализировавший динамику развития розничной торговли в сегментах женской, мужской и детской одежды.

Согласно исследованию, в январе 2026 года в Новосибирске работало около 1,9 тысячи магазинов одежды. Это на 15,4% меньше, чем в 2021 году. Падение в Новосибирске оказалось значительно сильнее, чем, например, в соседнем Красноярске, где количество таких точек сократилось лишь на 0,4% и составило 1,3 тысячи. В Омске, который также входит в число аутсайдеров рейтинга, снижение составило 16,4%, а общее число магазинов опустилось до 1,5 тысячи.

Читать полностью
Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

