Недвижимость

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Кроме нее на аукцион никто не заявился. Застройщику нужно будет снести частный сектор, построить школу и детские сады

На торги по комплексному развитию территории площадью более 46 гектаров, расположенной в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест».

Комиссия признала ее соответствующей условиям аукциона и единственным участником. За участие в аукционе заявитель вносит задаток в размере 200 млн рублей.  Аукцион должен был состояться 18 февраля. Пока документы о признании застройщика победителем, не опубликованы.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО СЗ «Нова-Инвест» зарегистрирована в Новосибирске в декабре 2025 года. Ее директором является Марина Диброва, учредителем — ООО СК «Строй Град» (90%) и ООО «Ельцовский парк» (10%). Конечным владельцем называется известных новосибирский бизнесмен, экс-депутат Госдумы и основатель группы компаний F1 Александр Абалаков. В 2023 году представитель компании Nova предлагал концепцию развития этой территории на комиссии по КРТ в мэрии. Застройщик возвел дом на Кирова, 242, ЖК «Столичный» на Кирова, 225, строит ЖК «Ньютон».

На строительном форуме на прошлой неделе заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии города — начальник отдела градостроительных программ и комплексного развития территорий Ольга Чичкань отмечала, что это самый масштабный в Новосибирске проект КРТ по емкости площадки, который реализуется именно по инициативе муниципалитета.

— В рамках этого проекта нужно будет расселить не только аварийные жилые дома, но и огромное количество частного сектора. Помимо этого, необходимо будет построить школу на 1 500 мест, два детских сада отдельно стоящих, ФОК, сформировать земельный участок под объект здравоохранения и создать большие рекреационные зоны. Всё это ложится на плечи будущего реализатора КРТ, юридического лица, который станет победителем торгов, — говорила Ольга Чичкань.

Генеральный директор ГК СМСС Анатолий Павлов предполагал, что на площадку скорее всего никто не заявится.

— Никто не возьмётся построить и школу, и поликлинику, и создать рекреационные зоны и расселить 300 ИЖСов. Мы очень много расселяем ИЖС, наша группа компаний представляет, что это такое. Каждый дом — это детективная история, про которую можно сочинить отдельный рассказ, — добавил Павлов.

Напомним, проект рассчитан до 31 декабря 2043 года. Инвестору предстоит на начальном этапе освободить территорию и снести 243 объекта. В их числе — ветхие и аварийные многоквартирные дома, индивидуальные жилые строения, а также нежилые здания и инженерные сети.

В рамках КРТ планируется создать современный жилой район с развитой инфраструктурой. Общий объем капитального строительства на территории должен составить 853,9 тыс. метров, из которых площадь квартир (жилых помещений) будет не более 411,3 кв. метров. Такой объем жилья ориентировочно сможет принять более 22 тысяч новых жителей. Конкретное количество домов и их этажность будут определены на стадии проектирования.

Кроме того, обязательства застройщика включают строительство социальных объектов: двух детских садов (на 190 и 280 мест), школы на 1500 мест, спортивного комплекса с бассейном, объектов здравоохранения.

Ранее редакция сообщала о том, что определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска. Компании предстоит расселить более 300 домов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

 

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска КРТ застройщики Новосибирска

В Центробанке оценили, каким отраслям в Сибири хорошо живется

Цены на съемное жилье обвалились в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В январе 2025 года рынок аренды жилья в России развернулся в сторону роста, однако Новосибирск стал одним из немногих исключений из этого правила. Мегаполис вошел в список населенных пунктов с наибольшим падением стоимости аренды по всем типам жилья. За первый месяц года однокомнатные квартиры в городе подешевели на 9,9%, двухкомнатные — на 4,4%, а трехкомнатные — на 4,7%. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Ситуация в Новосибирске выглядит контрастно на фоне соседних сибирских городов. Например, в Омске, напротив, зафиксирован уверенный рост: «однушки» прибавили в цене 3,2%, «двушки» — 5,6%, а «трешки» — 4,5%. В Барнауле ставки выросли еще заметнее: трехкомнатные квартиры подорожали на 7,4%. В Томске также наблюдалась положительная динамика во всех сегментах (от 3,1% до 3,8%), а в Красноярске цены остались стабильны с незначительным ростом на 0,5%. Исключением стали Кемерово и Новокузнецк, где, как и в Новосибирске, рынок показал смешанную динамику, но без столь сильного провала.

В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области подвели итоги индивидуального жилищного строительства в 2025 году. В общей сложности региональное управление Росреестра поставило на кадастровый учет 8062 новых индивидуальных жилых дома. Infopro54 выяснил, как меняются представления людей об оптимальной этажности, квадратуре и материалах для строительства.

Более половины новых объектов ИЖС — это одноэтажные дома. По сравнению с показателями 2024 года их доля выросла. Есть и другие указания на то, что желающих строить «дворцы» становится меньше.

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Автор: Юлия Данилова

Первый раз высотное здание в Новосибирске Иван Фаткин, главный архитектор области, увидел несколько лет назад на проекте, который застройщик планировал построить рядом с театром «Глобус». Об этом он сообщил на круглом столе в рамках Строительного форума.

— В течение двух лет этот проект приносили на согласование и его отвергали. В итоге был представлен проект высотки на 150 метров, и вся архитектурная общественность за него проголосовала, — отметил Фаткин.

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Автор: Мария Гарифуллина

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

Очередь на жилье для детей сирот в Новосибирске перестала расти

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году план по покупке квартир для детей сирот в Новосибирске был чуть менее 500 квартир. За счет экономии на торгах было приобретено 527.

— Средства на эти цели выделяются очень серьезные. В этом году 1,9 млрд рублей. К позитивным моментам можно отнести то, что очередь на квартиры у нас перестала расти и даже имеет небольшую тенденцию к снижению, — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в ходе ежегодного отчета на сессии горсовета.

