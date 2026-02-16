Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

На торги по комплексному развитию территории площадью более 46 гектаров, расположенной в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест».

Комиссия признала ее соответствующей условиям аукциона и единственным участником. За участие в аукционе заявитель вносит задаток в размере 200 млн рублей. Аукцион должен был состояться 18 февраля. Пока документы о признании застройщика победителем, не опубликованы.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО СЗ «Нова-Инвест» зарегистрирована в Новосибирске в декабре 2025 года. Ее директором является Марина Диброва, учредителем — ООО СК «Строй Град» (90%) и ООО «Ельцовский парк» (10%). Конечным владельцем называется известных новосибирский бизнесмен, экс-депутат Госдумы и основатель группы компаний F1 Александр Абалаков. В 2023 году представитель компании Nova предлагал концепцию развития этой территории на комиссии по КРТ в мэрии. Застройщик возвел дом на Кирова, 242, ЖК «Столичный» на Кирова, 225, строит ЖК «Ньютон».

На строительном форуме на прошлой неделе заместитель начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии города — начальник отдела градостроительных программ и комплексного развития территорий Ольга Чичкань отмечала, что это самый масштабный в Новосибирске проект КРТ по емкости площадки, который реализуется именно по инициативе муниципалитета.

— В рамках этого проекта нужно будет расселить не только аварийные жилые дома, но и огромное количество частного сектора. Помимо этого, необходимо будет построить школу на 1 500 мест, два детских сада отдельно стоящих, ФОК, сформировать земельный участок под объект здравоохранения и создать большие рекреационные зоны. Всё это ложится на плечи будущего реализатора КРТ, юридического лица, который станет победителем торгов, — говорила Ольга Чичкань.

Генеральный директор ГК СМСС Анатолий Павлов предполагал, что на площадку скорее всего никто не заявится.

— Никто не возьмётся построить и школу, и поликлинику, и создать рекреационные зоны и расселить 300 ИЖСов. Мы очень много расселяем ИЖС, наша группа компаний представляет, что это такое. Каждый дом — это детективная история, про которую можно сочинить отдельный рассказ, — добавил Павлов.

Напомним, проект рассчитан до 31 декабря 2043 года. Инвестору предстоит на начальном этапе освободить территорию и снести 243 объекта. В их числе — ветхие и аварийные многоквартирные дома, индивидуальные жилые строения, а также нежилые здания и инженерные сети.

В рамках КРТ планируется создать современный жилой район с развитой инфраструктурой. Общий объем капитального строительства на территории должен составить 853,9 тыс. метров, из которых площадь квартир (жилых помещений) будет не более 411,3 кв. метров. Такой объем жилья ориентировочно сможет принять более 22 тысяч новых жителей. Конкретное количество домов и их этажность будут определены на стадии проектирования.

Кроме того, обязательства застройщика включают строительство социальных объектов: двух детских садов (на 190 и 280 мест), школы на 1500 мест, спортивного комплекса с бассейном, объектов здравоохранения.

Ранее редакция сообщала о том, что определен девелопер для застройки Октябрьского района Новосибирска. Компании предстоит расселить более 300 домов.