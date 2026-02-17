Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Есть задел на будущее

В 2025 году в Калининском районе Новосибирска введены в эксплуатацию девять многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 93 тысяч кв. м. Это на 33 тысячи кв. м больше, чем годом ранее. Такие данные привел глава администрации Калининского района Герман Шатула в ходе доклада о социально-экономическом развитии территории.

По его словам, район сформировал существенный задел на будущее: в портфеле проектов — около 500 тысяч кв. м жилья. В горизонте ближайших трех–пяти лет перспективы строительной отрасли в Калининском районе оцениваются как устойчивые.

В настоящее время в районе продолжается строительство жилого квартала «Тайгинский парк», многоквартирных домов в Пашино, а также в микрорайонах Родники и Северный. Всего под многоквартирную застройку задействованы 13 территорий, расположенных практически по всему району. Объекты находятся на разных стадиях готовности.

КРТ как драйвер развития территории

Отдельное внимание глава района уделил проектам комплексного развития территорий (КРТ). В этом формате в Калининке реализуется застройка частного сектора жилмассива Плехановский, строительство микрорайона Клюквенный, а также ЖК «Тайгинский парк». На всех площадках заранее предусмотрены земельные участки под социальную инфраструктуру.

По мнению директора по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилла Покровского, в 2026 году КРТ становится одним из ключевых направлений для строительной отрасли. Этот формат отражает глобальные тренды урбанизации, устойчивого развития и роста требований к качеству городской среды.

— Если раньше при выборе квартиры покупатель ориентировался в основном на планировку, метраж и отделку, то сегодня критериев стало значительно больше. Люди выбирают не просто жилье, а комплексный продукт — от входных групп и благоустройства дворов до доступности социальной и коммерческой инфраструктуры. Фактически речь идет о формате «город в городе», — отмечает Покровский.

По его оценке, ранее при покупке жилья учитывались два–три ключевых параметра, а сейчас их не менее десяти. Это вынуждает застройщиков менять стратегию и уделять больше внимания качественным характеристикам проектов, включая социальную составляющую.

От отдельных домов — к полноценным микрорайонам

Комплексное развитие территорий, по словам девелопера, перестало быть лишь инструментом масштабирования строительства. Сегодня это обязательство застройщика учитывать долгосрочные интересы жителей и города в целом.

Так, в жилом комплексе «Тайгинский парк» ГК «КПД-Газстрой» реализует проект реорганизации неиспользуемых промышленных территорий с созданием масштабного парка с набережной и озером. В микрорайоне Клюквенный также сделан акцент на озеленение и формирование комфортных общественных пространств.

В рамках проектов КРТ предусмотрено строительство социальных объектов, магазинов, спортивной и культурной инфраструктуры.

Концепция «15-минутного города» и цифровизация строительства

Эксперты связывают развитие КРТ с внедрением концепции «15-минутного города», предполагающей доступность ключевых сервисов в пешей или велосипедной доступности от места проживания. По словам Кирилла Покровского, такой подход снижает транспортную нагрузку, улучшает экологическую ситуацию в крупных городах и повышает качество жизни населения.

Дополнительным фактором развития становится цифровизация строительных процессов. Современные технологии позволяют создавать детализированные 3D-модели проектов еще на стадии проектирования, выявляя потенциальные ошибки до начала строительства. Это сокращает сроки реализации проектов и оптимизирует затраты.

— Комплексное развитие территорий становится более технологичным, экологичным и ориентированным на человека. Устойчивое развитие, многофункциональность и социальная ответственность формируют новый вектор для строительной отрасли и создают условия для долгосрочного развития городов и регионов, — резюмирует Покровский.

Выбор покупателя

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что интерес к КРТ сегодня во многом зависит от локации.

— Пока население в Новосибирске слабо верит в своевременную реализацию масштабных проектов, так как на слуху «Сибирь-Арена», четвертый мост, поликлиники и. т.д. Поэтому пока не будет статистики выполнения условий КРТ хотя бы за два–три года, никто не кинется скупать недорогое жилье в районах будущей инфраструктуры, — рассуждает эксперт.

Координатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО Максим Федорченко добавляет, что на продажи лучше всего влияет, если люди видят, что рядом с новым домом уже строится школа, создаются различные объекты инфраструктуры.

— Если это все прописывается в планах, то все сложно. До такого мы пока не доросли, — констатирует эксперт.

Однако представители риэлтерских агентств, опрошенные редакцией, отмечают, что клиенты изучают перспективы инфраструктурного заполнения территории застройки и обращают внимание на практику застройщиков, которые уже сдавали соцобъекты.

— Многие устали стоять в пробках, поэтому если покупают квартиры, то стараются их брать в локации, где все необходимое будет максимально доступно, — пояснил один из собеседников редакции.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ. Год работы в новых условиях показал болевые точки, мешающие развиваться строительному рынку и городу.