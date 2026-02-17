Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость

Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Устав стоять в пробках, горожане изучают возможности для организации жизненного пространства в конкретной локации

Есть задел на будущее

Герман Шатула В 2025 году в Калининском районе Новосибирска введены в эксплуатацию девять многоквартирных жилых домов общей площадью свыше 93 тысяч кв. м. Это на 33 тысячи кв. м больше, чем годом ранее. Такие данные привел глава администрации Калининского района Герман Шатула в ходе доклада о социально-экономическом развитии территории.

По его словам, район сформировал существенный задел на будущее: в портфеле проектов — около 500 тысяч кв. м жилья. В горизонте ближайших трех–пяти лет перспективы строительной отрасли в Калининском районе оцениваются как устойчивые.

В настоящее время в районе продолжается строительство жилого квартала «Тайгинский парк», многоквартирных домов в Пашино, а также в микрорайонах Родники и Северный. Всего под многоквартирную застройку задействованы 13 территорий, расположенных практически по всему району. Объекты находятся на разных стадиях готовности.

КРТ как драйвер развития территории

Отдельное внимание глава района уделил проектам комплексного развития территорий (КРТ). В этом формате в Калининке реализуется застройка частного сектора жилмассива Плехановский, строительство микрорайона Клюквенный, а также ЖК «Тайгинский парк». На всех площадках заранее предусмотрены земельные участки под социальную инфраструктуру.

земельные участки под социальную инфраструктуру
Фото предоставлено пресс-службой Минстроя НСО

Максим ФедорченкоПо мнению директора по развитию ГК «КПД-Газстрой» Кирилла Покровского, в 2026 году КРТ становится одним из ключевых направлений для строительной отрасли. Этот формат отражает глобальные тренды урбанизации, устойчивого развития и роста требований к качеству городской среды.

— Если раньше при выборе квартиры покупатель ориентировался в основном на планировку, метраж и отделку, то сегодня критериев стало значительно больше. Люди выбирают не просто жилье, а комплексный продукт — от входных групп и благоустройства дворов до доступности социальной и коммерческой инфраструктуры. Фактически речь идет о формате «город в городе»,отмечает Покровский.

По его оценке, ранее при покупке жилья учитывались два–три ключевых параметра, а сейчас их не менее десяти. Это вынуждает застройщиков менять стратегию и уделять больше внимания качественным характеристикам проектов, включая социальную составляющую.

От отдельных домов — к полноценным микрорайонам

Комплексное развитие территорий, по словам девелопера, перестало быть лишь инструментом масштабирования строительства. Сегодня это обязательство застройщика учитывать долгосрочные интересы жителей и города в целом.

ГК «КПД-Газстрой»
Автор фото: Злата Бердагалиева

Так, в жилом комплексе «Тайгинский парк» ГК «КПД-Газстрой» реализует проект реорганизации неиспользуемых промышленных территорий с созданием масштабного парка с набережной и озером. В микрорайоне Клюквенный также сделан акцент на озеленение и формирование комфортных общественных пространств.

В рамках проектов КРТ предусмотрено строительство социальных объектов, магазинов, спортивной и культурной инфраструктуры.

Концепция «15-минутного города» и цифровизация строительства

Эксперты связывают развитие КРТ с внедрением концепции «15-минутного города», предполагающей доступность ключевых сервисов в пешей или велосипедной доступности от места проживания. По словам Кирилла Покровского, такой подход снижает транспортную нагрузку, улучшает экологическую ситуацию в крупных городах и повышает качество жизни населения.

Дополнительным фактором развития становится цифровизация строительных процессов. Современные технологии позволяют создавать детализированные 3D-модели проектов еще на стадии проектирования, выявляя потенциальные ошибки до начала строительства. Это сокращает сроки реализации проектов и оптимизирует затраты.

— Комплексное развитие территорий становится более технологичным, экологичным и ориентированным на человека. Устойчивое развитие, многофункциональность и социальная ответственность формируют новый вектор для строительной отрасли и создают условия для долгосрочного развития городов и регионов, — резюмирует Покровский.

Выбор покупателя

Сергей Николаев Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что интерес к КРТ сегодня во многом зависит от локации.

— Пока население в Новосибирске слабо верит в своевременную реализацию масштабных проектов, так как на слуху «Сибирь-Арена», четвертый мост, поликлиники и. т.д.  Поэтому пока не будет статистики выполнения условий КРТ хотя бы за два–три года, никто не кинется скупать недорогое жилье в районах будущей инфраструктуры,рассуждает эксперт.

Максим ФедорченкоКоординатор по СФО Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), вице-президент Российского союза строителей, руководитель СРО АСОНО Максим Федорченко добавляет, что на продажи лучше всего влияет, если люди видят, что рядом с новым домом уже строится школа, создаются различные объекты инфраструктуры.

— Если это все прописывается в планах, то все сложно. До такого мы пока не доросли, — констатирует эксперт.

Однако представители риэлтерских агентств, опрошенные редакцией, отмечают, что клиенты изучают перспективы инфраструктурного заполнения территории застройки и обращают внимание на практику застройщиков, которые уже сдавали соцобъекты.

— Многие устали стоять в пробках, поэтому если покупают квартиры, то стараются их брать в локации, где все необходимое будет максимально доступно, — пояснил один из собеседников редакции.

В 2026 году в Новосибирске планируют запустить восемь проектов КРТ. Общая площадь территории, которую власти готовы передать под застройку, — более 110 га.

Проект КРТ
Источник: правительство Новосибирской области

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики Новосибирска внесли предложения по доработке программы КРТ. Год работы в новых условиях показал болевые точки, мешающие развиваться строительному рынку и городу

Автор базового фото: Елена Василенко
Фото М. Федорченко предоставлено М. Федорченко. Автор фото: Елена Калькаева
Автор фото К. Покровского: Михаил Периков
Фото С. Николаева из архива редакции Infopro54. Автор фото: Алексей Цилер
Автор фото Г. Шатулы: Андрей Шпак
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Талан новостройки Новосибирска недвижимость КРТ КПД-Газстрой

862
0
0
Предыдущая статья
Комплексный обед вместо бизнес-ланча: в Новосибирске растет спрос на столовые – туда переходят клиенты ресторанов

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Автор: Юлия Данилова

На торги по комплексному развитию территории площадью более 46 гектаров, расположенной в Октябрьском районе, в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосы отвода продления улицы Доватора подана только одна заявка: от компании ООО СЗ «Нова-Инвест».

Комиссия признала ее соответствующей условиям аукциона и единственным участником. За участие в аукционе заявитель вносит задаток в размере 200 млн рублей.  Аукцион должен был состояться 18 февраля. Пока документы о признании застройщика победителем, не опубликованы.

Читать полностью

Цены на съемное жилье обвалились в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

В январе 2025 года рынок аренды жилья в России развернулся в сторону роста, однако Новосибирск стал одним из немногих исключений из этого правила. Мегаполис вошел в список населенных пунктов с наибольшим падением стоимости аренды по всем типам жилья. За первый месяц года однокомнатные квартиры в городе подешевели на 9,9%, двухкомнатные — на 4,4%, а трехкомнатные — на 4,7%. К таким выводам пришли аналитики федерального портала «Мир квартир».

Ситуация в Новосибирске выглядит контрастно на фоне соседних сибирских городов. Например, в Омске, напротив, зафиксирован уверенный рост: «однушки» прибавили в цене 3,2%, «двушки» — 5,6%, а «трешки» — 4,5%. В Барнауле ставки выросли еще заметнее: трехкомнатные квартиры подорожали на 7,4%. В Томске также наблюдалась положительная динамика во всех сегментах (от 3,1% до 3,8%), а в Красноярске цены остались стабильны с незначительным ростом на 0,5%. Исключением стали Кемерово и Новокузнецк, где, как и в Новосибирске, рынок показал смешанную динамику, но без столь сильного провала.

Читать полностью

В Новосибирской области рекордом ИЖС стал дом площадью 673,5 квадратных метра

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области подвели итоги индивидуального жилищного строительства в 2025 году. В общей сложности региональное управление Росреестра поставило на кадастровый учет 8062 новых индивидуальных жилых дома. Infopro54 выяснил, как меняются представления людей об оптимальной этажности, квадратуре и материалах для строительства.

Более половины новых объектов ИЖС — это одноэтажные дома. По сравнению с показателями 2024 года их доля выросла. Есть и другие указания на то, что желающих строить «дворцы» становится меньше.

Читать полностью

Вторая попытка: для «СмартСити» Новосибирска снова будут искать застройщиков

Автор: Юлия Данилова

До лета 2026 года «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» намерено провести повторные торги на право заключения договоров о комплексном развитии территории в новом микрорайоне «СмартСити». Об этом сообщил заместитель генерального директора АО «АРЖС НСО» Александр Савоськин на Сибирском строительном форуме.

— Думаю, что к этому времени мы увидим на площадке первых застройщиков. В рамках данного проекта мы попробовали совместить функцию частично девелопера и на первом отдельно взятом земельном участке начали проектирование первых жилых домов для того, чтобы застройщикам предлагать уже более продвинутый продукт — приобретать право на застроенную территории уже с готовыми проектными решениями, — добавил Савоськин.

Читать полностью

«Это не страшно»: зачем Новосибирску высотки рассказал главный архитектор области Фаткин

Автор: Юлия Данилова

Первый раз высотное здание в Новосибирске Иван Фаткин, главный архитектор области, увидел несколько лет назад на проекте, который застройщик планировал построить рядом с театром «Глобус». Об этом он сообщил на круглом столе в рамках Строительного форума.

— В течение двух лет этот проект приносили на согласование и его отвергали. В итоге был представлен проект высотки на 150 метров, и вся архитектурная общественность за него проголосовала, — отметил Фаткин.

Читать полностью

«Этот пузырь рано или поздно должен был сдуться»: в Новосибирской области уменьшается число регистрируемых объектов ИЖС

Автор: Мария Гарифуллина

Индивидуальное жилищное строительство в целом по стране и в Новосибирской области в частности стало в каком-то смысле драйвером стройиндустрии. На фоне проблем застройщиков и снижения объемов ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов ситуация в ИЖС выглядит более позитивно. Но и здесь уже эксперты отмечают негативные тенденции.

По данным Новосибирскстата, в период с января по ноябрь 2025 года (детализированные данные за полный год пока не опубликованы) общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 1042,6 тыс. кв. метров, или 51,1% от общего объема введенного в регионе жилья. Если в целом жилья в Новосибирской области ввели на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, то ИЖС, построенного населением за счет собственных и заемных средств, ввели на 10,8% больше. При этом Росреестр уже видит снижение показателей в определенном сегменте.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Недвижимость

Комплексное развитие территории Новосибирска меняет приоритеты покупателей

Бизнес Общество

Комплексный обед вместо бизнес-ланча: в Новосибирске растет спрос на столовые – туда переходят клиенты ресторанов

Недвижимость

Застраивать Октябрьский район Новосибирска намерена компания Александра Абалакова

Бизнес

В Центробанке оценили, каким отраслям в Сибири хорошо живется

Власть

У новосибирских выпускников резко вырос интерес к физике и профильной математике

Культура Общество

Из виртуальной среды в обыденную: психолог рассказал новосибирцам зачем нужна Масленица

Бизнес

Где в Новосибирске найти топовые подарки к 23 февраля и 8 марта

Бизнес

В Новосибирске закрылось более 300 магазинов одежды за пять лет

Общество

Выдача кредитных карт в Новосибирской области снизилась на четверть

Бизнес

Сбер определил финалистов нового сезона премии «Любимый малый бизнес»

Власть

Новосибирская область инвестирует в здоровье детей и матерей

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский адвокат провел правовую дискуссию с искусственным интеллектом

Общество

Сильный паводок на малых реках ожидается в Новосибирской области

Бизнес Власть

Сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии

Финансы

Кредиты станут доступнее: крупные банки корректируют ставки вслед за ЦБ

Авто

Новосибирский дилер рассказал, почему сейчас выгодно покупать машину

Общество

Закрывать больничные через MAX разрешили в Новосибирске

Бизнес Право&Порядок

Прокуратура добилась возврата 97 миллионов в доход государства

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности