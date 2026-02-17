Январский рост цен в Новосибирске подстегнула овощная инфляция

Лидером роста цен в январе 2026 года в регионе ожидаемо стали огурцы. За месяц цены на них взлетели на 43,3%, по сравнению с декабрем 2025 года. Напомним, на прилавках магазинов региона можно встретить курицу и ананасы дешевле, чем эти овощи.

На втором месте — помидоры (+20,8%). Далее идут продукты из борщевого набора: капуста (+16,5%), морковь (+15,9%), свекла (+15,4%), цены на которые также не радовали новосибирцев.

В целом плодоовощная продукция за месяц выросла в цене на 10,3%. Динамику сгладило снижение цен на замороженные овощи (-2,4%), а также на перец (-1,5%), отмечает Новосибирскстат.

Резкий рост цен в январе также наблюдался на виноград (+17,4%).

Существенно изменились цены на масло оливковое (+9,8%), кофе (+7,9%), водку (+7,7%), жевательную резинку (+6,5%), маргарин (+6,1%) и майонез (+6%). Стоит отметить, что рост цен на кофе стал одной из причин закрытия кофеен в Новосибирске. Что касается водки, то в конце прошлого года в России утвердили новые цены на крепкий алкоголь. Эксперты предупреждали, что водка подорожает на 17%.

В группе молочных продуктов больше всего за месяц подорожала сгущенка (+6%), а также молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности (+4,8%).

Из рыбопродуктов изменились цены на кальмары (+6,2%), креветки (+4,6%), а также живую и охлажденную рыбу (+4,4%).

Ранее редакция сообщала о том, что производители и сети перекладывают повышение НДС в стоимость продуктов, а сибиряки все больше «затягивают пояса» и погружаются в режим экономии.