Сбер снижает ставку по программе рефинансирования кредитов

Сбер устанавливает ставку по рефинансированию кредитов на уровне 18,9% в ответ на снижение ключевой ставки Банка России. При этом банк сохраняет максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 15% годовых.

Рефинансирование доступно на официальном сайте Сбера, а также в мобильном приложении. Для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо в разделе «Кредиты» рассчитать, либо обновить свой кредитный потенциал, а затем подать заявку на рефинансирование во вкладке «Снизить платежи». Сервис позволяет объединить несколько действующих кредитов один платеж, снизить по ним ставку, а также, при желании, получить дополнительные деньги на карту.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Вслед за снижением ключевой ставки, Сбер меняет условия по программе рефинансирования и помогает своим клиентам снизить долговую нагрузку. Подать заявку можно онлайн и буквально в пару кликов снизить платежи по кредитам, решение принимается в считанные минуты».

