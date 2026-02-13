От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Согласно данным ВТБ, средний размер средств, удерживаемых на счетах, предназначенных для общих расходов семьи, составляет 20 тысяч рублей. Специалисты банка отмечают, что данная цифра отражает актуальную рыночную тенденцию: большинство россиян предпочитают оставлять на текущих счетах только необходимые для повседневных нужд суммы, а высвободившиеся средства инвестировать во вклады.

Подтверждением этой тенденции к накоплению служит и статистика по банковским картам: в 2025 году средний баланс на них достиг 52 тысяч рублей. Банк объясняет этот показатель возросшим интересом к вкладам и накопительным счетам, которые предоставляют более эффективные инструменты для управления личными финансами.

В прошедшем году продукт Семейный банк для совместных трат привлек более 50 тысяч новых счетов, став одним из наиболее востребованных среди пользователей сервиса.

Алексей Охорзин, старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что рациональное отношение к денежным средствам становится общепринятой нормой. Все больше людей теперь предпочитают не совершать импульсивные покупки, а копить средства для достижения действительно значимых целей. Это проявляется и в том, как семьи управляют своими финансами: на совместных счетах и картах они обычно держат суммы для ежедневных трат, а крупные сбережения размещают на депозитах. При этом семьи все чаще выбирают семейный счет как удобное решение для совместного финансового планирования.

К концу 2025 года более 7 миллионов человек стали участниками Семейного банка, формируя группы для совместного решения финансовых задач. Наиболее распространенными являются группы, сформированные с друзьями, дальними родственниками и близкими людьми, составляющие около 60%. Партнерские связи с супругами охватывают более 20% участников, с родителями или детьми — свыше 15%, а с братьями или сестрами — менее 5%. Каждый четвертый участник программы находится в возрастной категории 35-45 лет, каждый пятый — 45-55 лет. На потребителей старше 55 лет приходится треть всей аудитории, а на возрастную группу от 25 до 35 лет — еще 13%.