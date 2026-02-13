Поиск здесь...
От текущих счетов к вкладам: как россияне управляют семейным бюджетом

Дата:

Все больше людей теперь предпочитают не совершать импульсивные покупки, а копить средства для достижения действительно значимых целей

Согласно данным ВТБ, средний размер средств, удерживаемых на счетах, предназначенных для общих расходов семьи, составляет 20 тысяч рублей. Специалисты банка отмечают, что данная цифра отражает актуальную рыночную тенденцию: большинство россиян предпочитают оставлять на текущих счетах только необходимые для повседневных нужд суммы, а высвободившиеся средства инвестировать во вклады.

Подтверждением этой тенденции к накоплению служит и статистика по банковским картам: в 2025 году средний баланс на них достиг 52 тысяч рублей. Банк объясняет этот показатель возросшим интересом к вкладам и накопительным счетам, которые предоставляют более эффективные инструменты для управления личными финансами.

В прошедшем году продукт Семейный банк для совместных трат привлек более 50 тысяч новых счетов, став одним из наиболее востребованных среди пользователей сервиса.

Алексей Охорзин, старший вице-президент и руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, отметил, что рациональное отношение к денежным средствам становится общепринятой нормой. Все больше людей теперь предпочитают не совершать импульсивные покупки, а копить средства для достижения действительно значимых целей. Это проявляется и в том, как семьи управляют своими финансами: на совместных счетах и картах они обычно держат суммы для ежедневных трат, а крупные сбережения размещают на депозитах. При этом семьи все чаще выбирают семейный счет как удобное решение для совместного финансового планирования.

К концу 2025 года более 7 миллионов человек стали участниками Семейного банка, формируя группы для совместного решения финансовых задач. Наиболее распространенными являются группы, сформированные с друзьями, дальними родственниками и близкими людьми, составляющие около 60%. Партнерские связи с супругами охватывают более 20% участников, с родителями или детьми — свыше 15%, а с братьями или сестрами — менее 5%. Каждый четвертый участник программы находится в возрастной категории 35-45 лет, каждый пятый — 45-55 лет. На потребителей старше 55 лет приходится треть всей аудитории, а на возрастную группу от 25 до 35 лет — еще 13%.

Фото: ru.freepik.com/Автор: Pch.Vector 

«Штрафы слишком маленькие, а на репутацию им плевать»: в Новосибирске объяснили, почему авиакомпании все чаще допускают овербукинг

В полиции рассказали о возбужденных делах с автомошенниками в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

На февральской сессии горсовета Новосибирска вице-спикер Андрей Гудовской поинтересовался у начальника Управления МВД России по городу Новосибирску   Алексея Захарова какие меры принимаются в городе для решения проблемы с мошенничеством в ОСАГО.

— Наш регион попал в зону повышенных тарифов, поскольку на протяжении длительного времени у нас фиксируются мошеннические схемы, связанные с получением выплат по ОСАГО. Это ударило, и по гражданам, и по бизнесу, и по бюджету. Какие меры предпринимаются, чтобы закрыть эти схемы? — спросил Гудовский.

Читать полностью

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

В 2025 году банк ВТБ значительно расширил свою клиентскую базу среди пенсионеров. Количество таких клиентов увеличилось на 80%, а совокупный объем пенсионных переводов превысил отметку в 1 триллион рублей. За этот период к финансовой организации присоединились свыше 2 миллионов новых пенсионеров, и в настоящее время пенсию в банке получают более 4,6 миллиона человек.

Самый заметный прирост числа клиентов наблюдался в Республике Крым и Севастополе, в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Краснодарском крае. Кроме того, значительный вклад в расширение базы внес переход пенсионеров из РНКБ и Почта Банка.

Читать полностью

Облигации стали основным драйвером роста всего рынка частных инвестиций

В 2025 году суммарный объем инвестиционных активов, которыми располагали состоятельные клиенты ВТБ на фондовом рынке, продемонстрировал существенный рост, увеличившись в 1,4 раза до 2,6 триллиона рублей, что эквивалентно приросту в 700 миллиардов рублей. Основным драйвером этой динамики стали облигации и паевые инвестиционные фонды, на фоне которых наблюдался отток капитала из акций.

Портфель долговых инструментов за отчетный период увеличился в 2,7 раза, достигнув 1,2 триллиона рублей, показав рост на 813 миллиардов рублей. Этот значительный подъем объясняется возросшим спросом на различные виды облигаций, как корпоративных, так и государственных. Инвесторы рассматривают их как инструмент, обеспечивающий стабильный и предсказуемый доход в современных условиях. Активная фаза денежно-кредитного цикла и привлекательные процентные ставки сделали этот класс активов ключевым фактором подъема всего рынка частных инвестиций.

Читать полностью

Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Анализ, проведенный ВТБ, выявил особенности клиентов, ставших жертвами мошенников в прошлом году. Было замечено, что женщины чаще мужчин поддавались на обман: 54% пострадавших составили женщины, а 46% — мужчины. Годом ранее эта пропорция была равной — 50 на 50.

Исследование показало, что женщины чаще подвергались мошенническим атакам в весенние месяцы, особенно в апреле и мае. Средний возраст пострадавших увеличился: если в 2024 году он составлял около 40 лет, то в 2025 году — достиг 48 лет (50 лет для женщин и 46 лет для мужчин).

Читать полностью

Январь 2026 года стал рекордным по выдаче ипотеки в России

По предварительным оценкам ВТБ, в январе 2026 года объем ипотечных кредитов, выданных российским гражданам на приобретение жилья, достиг отметки приблизительно в 430 миллиардов рублей. Данный показатель является рекордным для первого месяца года за всю историю наблюдений. В Новосибирской области банк отметил двукратный рост как количества оформленных ипотечных договоров, так и совокупного объема выданных средств.

Основным фактором, стимулировавшим столь высокие показатели в начале года, стал повышенный спрос на программу «Семейная ипотека» в преддверии вступления в силу обновленных условий 1 февраля. Число сделок, заключенных в рамках этой программы в январе, увеличилось примерно на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшая активность наблюдалась в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, на которые в совокупности пришлось около 40% от общего числа сделок.

Читать полностью

В «белый список» Минцифры включили цифровые сервисы ВТБ

Согласно заявлению пресс-службы ВТБ, онлайн-платформы банка были включены Министерством цифрового развития в перечень приоритетных ресурсов. Данное решение обеспечит непрерывный доступ к сервисам кредитной организации, даже если будут введены ограничения на использование мобильного интернета, связанные с обеспечением безопасности. От пользователей онлайн-банка не потребуется никаких дополнительных действий, так как необходимые настройки будут произведены операторами связи автоматически.

Алексей Курзяков, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ отметил, что банк активно взаимодействовал с соответствующими государственными структурами для обеспечения бесперебойной работы всех финансовых услуг, доступа полезной информации и клиентской поддержки, даже в условиях возможного отключения мобильного интернета.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

