Команда билайн Big Data & AI обновила нейросеть для мониторинга обращения с ТКО

Команда по работе с большими данными и ИИ (Big Data & AI) билайна продолжает развивать решение для мониторинга обращения с твердыми коммунальными и бытовыми отходами на придомовых территориях. Решение было дополнено новой ИИ-моделью, которая позволяет определять государственные регистрационные знаки (ГРЗ) транспортных средств, останавливающихся рядом с контейнерными площадками.

В этом году билайн Big Data & AI представил решение на базе компьютерного зрения для мониторинга состояния контейнерных площадок для твердых коммунальных и бытовых отходов, а также контроля вывоза мусора. ПО (программное обеспечение) билайна осуществляет аналитику видеозаписей и предоставляет результат обработки видеопотоков клиенту. Решение уже было успешно внедрено в нескольких городах России.

Видеоаналитика позволила улучшить контроль состояния площадок, однако проблема несанкционированного вывоза крупногабаритного мусора все еще осталась. Для решения этой задачи команда билайна разработала новую модель, которая в режиме реального времени отслеживает нахождение автомобилей рядом с площадками. Если автомобиль задержался на обслуживаемом объекте дольше 15 секунд, модель фиксирует это событие. Также нейросеть определяет тип транспортного средства: мусоровоз, легковой или грузовой автомобиль, — и его регистрационный номер. Все эти данные появляются в личном кабинете пользователя.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам билайна:

«‎Выброс крупногабаритного мусора на придомовой территории — это актуальная проблема для многих городов. Для ее решения, как правило, требуется привлечение дополнительных ресурсов со стороны администрации или оператора, ответственного за обслуживание площадки. Теперь у нас есть модель, которая по результатам тестирования может с точностью до 95% определять транспортное средство и его номер даже в темное время суток. Для достижения этого результата нам потребовалось обучить нейросеть на 5 миллионах изображений».

Изменения коснулись и личного кабинета пользователя решения. Теперь стала доступна сортировка событий по изменению статуса: «чисто-грязно» и «грязно-чисто». Обновление позволит получить детальную информацию о состоянии площадки, например, когда приехал мусоровоз. Кроме того, взаимосвязь двух событий: смена статуса с «чисто» на «грязно» и фиксация остановки машины рядом, — может сигнализировать о несанкционированном вывозе крупногабаритного мусора. Модель для отслеживания статуса также изменилась, теперь отчет о состоянии объекта появляется в личном кабинете каждые 5 минут. Ранее этот интервал составлял 30 минут.

Сейчас билайн Big Data & AI продолжает работу над совершенствованием решений для повышения уровня комфорта жизни в городах.

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