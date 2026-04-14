Фестиваль «На уровне идеи 2026» пройдет 22–23 апреля в Новосибирске

22–23 апреля в Новосибирске состоится фестиваль «На уровне идеи 2026» — индустриальное событие, объединяющее креатив, маркетинг и медиа. Проект продолжает традиции фестиваля «Идея!», который проходил с 1997 по 2016 год, и возвращает в повестку формат открытых обсуждений и профессиональной оценки работ.

Фестиваль пройдет на площадке ДК «Прогресс» (Красный проспект, 167) и будет состоять из двухдневного делового блока, формирования шорт-листа на основе оценки членами жюри работ участников, вечеринки и церемонии награждения победителей.

В программу входят четыре ключевые категории: дизайн, крафт, реклама и диджитал / маркетинг. Работы оценивает жюри из 28 креативных директоров и арт-директоров со всей России. Председателем жюри выступит Андрей Губайдуллин.

Отличительной особенностью фестиваля станет формат оценки работ: эксперты соберутся офлайн, чтобы обсудить проекты и определить победителей в открытом диалоге.

Деловая программа фестиваля построена по принципу «от цифр к идеям» и охватывает полный цикл коммуникаций.

22 апреля — день медиа, организованный совместно с Национальным рекламным альянсом (НРА). Участники обсудят, как сегодня работает медиамикс, и разберут ключевые каналы продвижения: телевидение, наружную рекламу, PR, ивенты и перформанс-инструменты.

23 апреля — день креатива. На сцене выступят представители индустрии, которые представят свои подходы к работе с идеями. В этот же день состоится церемония награждения победителей.

Отдельной частью программы станет вечер открытия 22 апреля, в рамках которого пройдет слайдап. Это формат, который сочетает в себе стендап и презентации. На сцене выступят представители индустрии с ироничными и профессиональными наблюдениями о рынке.

Организаторы подчеркивают, что задача фестиваля — создать площадку для профессионального диалога вне московского контекста и усилить роль региональных креативных индустрий.

