Новосибирский экс-полицейский осужден за вымогательство миллионов у мигранта

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о вымогательстве и превышении полномочий. Виновными признаны бывший полицейский Иван Качурин и его соучастник Ходжаназар Абдуллаев. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Качурина осудили по статье 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с целью получения имущества в особо крупном размере) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Абдуллаев также признан виновным в вымогательстве.

По данным следствия, с 30 января по 1 февраля 2024 года старший оперуполномоченный отдела полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по Новосибирску Качурин и Абдуллаев, находясь при исполнении служебных обязанностей, незаконно ограничили свободу передвижения гражданина Республики Таджикистан в помещении дежурной части.

Они избили потерпевшего, требуя от него передать 2,9 млн рублей. В противном случае они угрожали ему физической расправой и обещали инициировать уголовное преследование по статьям об экстремизме и незаконном обороте наркотиков.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Новосибирской области.

— Путем частичного сложения назначенных наказаний Качурину И.И. окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов (полиции), связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок один год, — говорится в сообщении.

Абдуллаева приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Качурина взяли под стражу сразу после вынесения приговора.

