ПСБ в Новосибирске присоединился к акции «Монетная неделя»

В период проведения акции «Монетная неделя» ПСБ в Новосибирской области дает шанс любому желающему обменять скопившуюся мелочь на рубли Банка России или пополнить свой банковский счет или вклад в ПСБ на сумму, равную номиналу этих монет.

По 18 апреля в отделениях банка можно будет сдать все монеты, отчеканенные после 1997 года. Небольшие загрязнения, следы окисления, незначительные повреждения или царапины не помешают обмену. Главное условие — монеты должны соответствовать требованиям Указания Банка России №1778-У, определяющим допустимое состояние монет для приема. Важно подчеркнуть, что услуга осуществляется абсолютно бесплатно, без каких-либо комиссий и ограничений по объему. Для ускорения процесса сотрудники банка советуют предварительно рассортировать монеты по номиналу.

Яна Аверина, заместитель управляющего Сибирским филиалом ПСБ, отметила, что у жителей Новосибирской области в копилках и кошельках хранится значительный объем наличных монет, которые фактически не используются. В то же время, эта мелочь крайне важна для обеспечения бесперебойной работы служб сферы услуг и торговых точек в отдаленных районах, где расчеты часто происходят наличными. Акция «Монетная неделя» способствует возвращению этих средств в активный оборот, что является существенной поддержкой для всей банковской системы.

По итогам прошлого года жители Новосибирска вернули в обращение свыше 13 тонн мелочи, что составило 3,2 миллиона монет на общую сумму более 12,4 миллиона рублей.

В Новосибирске обменять накопленную мелочь можно в офисе ПСБ по адресу: ул. Серебренниковская, 37а (метро «Пл. Ленина»).