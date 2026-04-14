«Куй железо пока горячо»: новосибирские депутаты хотят согласовывать министра сельского хозяйства региона

Вице-спикер регионального парламента, представитель КПРФ Роман Яковлев, на заседании комитета по АПК поднял вопрос о необходимости оценки качества работы Минсельхоза Новосибирской области по итогам взаимодействия с людьми, которые лишились домашнего скота.

— Чем сложнее ситуация, тем больше вопросов, и, соответственно, у людей растёт необходимость во внимании власти. Члены Законодательного Собрания вместе с председателем комитета Денисом Викторовичем (Субботиным) встречались с пострадавшими. Главный вывод: людям нужна поддержка, и они пришли за ней в органы власти. Получили ли пострадавшие должное внимание со стороны Минсельхоза Новосибирской области? Это вопрос, на который требуется найти ответ, — подчеркнул Яковлев.

Депутаты также раскритиковали работу Минсельхоза по предоставлению субсидий аграриям на подготовку к посевной, и прочие нужды.

На прошлом комитете речь шла о том, что деньги должны быть доведены до 1 мая.

Итогом обсуждения двух болезненных для отрасли вопросов стала подготовка проекта изменений в Устав Новосибирской области, предусматривающих расширение полномочий Заксобрания по согласованию назначения на должность заместителя председателя правительства Новосибирской области, курирующего направление сельского хозяйства, и руководителя исполнительного органа в сфере сельского хозяйства.

— В будущем это позволит усилить контроль регионального парламента за деятельностью Минсельхоза и повысит его ответственность, — подчеркнул председатель комитета по АПК Денис Субботин.

Эту инициативу поддержали все депутаты комитета, а также спикер регионального парламента Андрей Шимкив.

— Я не услышал профессионального ответа на заданные вопросы, контроля нет, а вы нам сказки рассказываете про Москву и федералов. Мы также хотим видеть предложения по реформированию ветеринарной службы, — подчеркнул Шимкив.

Что касается согласования кандидатуры министра, то, по словам Шимкива, вопрос назрел давно и его нужно принимать.

— Есть желание принять его на этой сессии. Прошу подготовить необходимые документы. Как говорится, куй железо пока горячо. У нас есть хорошие примеры, когда обсуждаются рабочие вопросы с некоторыми министрами, которых согласовывает Заксобрание, — добавил Андрей Шимкив.

Напомним, сейчас депутаты регионального парламента согласовывают кандидатуры на должность первого заместителя губернатора, министра финансов и налоговой политики, министра строительства, министра транспорта и дорожного хозяйства.

