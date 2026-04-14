В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Автор: Артем Рязанов

Реконструкцию объекта выполняет компания «Мостректоргрупп»

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

Мост через реку Тула на улице Петухова был возведён в 1962 году и с тех пор находился в аварийном состоянии. Сейчас его реконструкцию выполняет компания «Мостректоргрупп». Стоимость работ по контракту составляет 558,78 миллиона рублей. Подрядчик планирует увеличить ширину переправы с 17 до 28 метров.

Прокуратура региона заявила 13 апреля, что подрядчик может не уложиться в сроки реконструкции моста через Тулу. По данным пресс-службы надзорного органа, работы выполнены лишь на 43%, а завершить реконструкцию планировалось в ноябре текущего года. Мостовая переправа обновляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

— Прокурор города также вынес предостережение директору МКУ «Гормост», прокурор Кировского района — руководителю подрядной организации. Завершение работ на объекте находится на постоянном контроле прокуратуры города, — добавили в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что ветеран из Татарска с протезами соорудил переправу через размытую дорогу.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска усиливает контроль за гарантийными дорогами

В Новосибирске обследовано 20% дорог, находящихся на гарантии после ремонта.

Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений мэрии поставил задачу провести инвентаризацию улиц, находящихся на гарантии. В приоритет поставить объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – к ним должно быть наиболее ответственное отношение.  И в целом - ни один объект не выпускать из поля зрения. Подрядчики должны за счёт своих оборотных средств навести там порядок. Из бюджета города на эти цели деньги тратить не будут.

Читать полностью

ГК «Расцветай» готовит к сдаче три дома в квартале «Расцветай на Красном»

Красный проспект — главная историческая магистраль столицы Сибири, которой в этом году исполняется 130 лет. Проспект обрел свой вектор как фрагмент старинного Барнаульского тракта. Выражение «живу на Красном» у новосибирцев, как и сто лет назад, означает высокий уровень комфорта и престижа.

Одно из удачных мест для жизни — респектабельная и спокойная локация, вблизи станции метро «Заельцовская» и площади Калинина.

Читать полностью

От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца

Частным застройщикам и профессиональным участникам рынка ИЖС выставка «Свой дом» предлагает насыщенную деловую программу, ориентированную на практические решения для рынка малоэтажного строительства.

Официальный партнер деловой программы – агрегатор загородной недвижимости ДомГис (ООО «Всё про Загород») совместно с организаторами выставки подготовил серию мероприятий с участием профильных экспертов по маркетингу, сделкам с землей и домами, юридическим аспектам и работе с клиентами.

Читать полностью

Фестиваль «На уровне идеи 2026» пройдет 22–23 апреля в Новосибирске

22–23 апреля в Новосибирске состоится фестиваль «На уровне идеи 2026» — индустриальное событие, объединяющее креатив, маркетинг и медиа. Проект продолжает традиции фестиваля «Идея!», который проходил с 1997 по 2016 год, и возвращает в повестку формат открытых обсуждений и профессиональной оценки работ.

Фестиваль пройдет на площадке ДК «Прогресс» (Красный проспект, 167) и будет состоять из двухдневного делового блока, формирования шорт-листа  на основе оценки членами жюри работ участников, вечеринки и церемонии награждения победителей.

Читать полностью

Карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая

Автор: Юлия Данилова

Когда в Новосибирской области будет снят карантин? Этот вопрос был задан на заседании комитета по АПК регионального парламента. Как отметили депутаты, экономика области сегодня серьезно страдает от введенных ограничений.

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров пояснил, что движение скота внутри области разрешено с четверга прошлой недели: на убой, на выбытие и перемещение.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

