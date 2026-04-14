В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

Мост через реку Тула на улице Петухова был возведён в 1962 году и с тех пор находился в аварийном состоянии. Сейчас его реконструкцию выполняет компания «Мостректоргрупп». Стоимость работ по контракту составляет 558,78 миллиона рублей. Подрядчик планирует увеличить ширину переправы с 17 до 28 метров.

Прокуратура региона заявила 13 апреля, что подрядчик может не уложиться в сроки реконструкции моста через Тулу. По данным пресс-службы надзорного органа, работы выполнены лишь на 43%, а завершить реконструкцию планировалось в ноябре текущего года. Мостовая переправа обновляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

— Прокурор города также вынес предостережение директору МКУ «Гормост», прокурор Кировского района — руководителю подрядной организации. Завершение работ на объекте находится на постоянном контроле прокуратуры города, — добавили в прокуратуре.

Ранее редакция сообщала о том, что ветеран из Татарска с протезами соорудил переправу через размытую дорогу.