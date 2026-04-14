Маленькому Матвею с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

До полутора лет Матвей Безлюдный нормально развивался: вовремя научился держать голову, переворачиваться, ходить, начал произносить первые слова. Но затем Матвея будто подменили. Сын перестал есть обычную для него еду, отзываться на свое имя, смотреть в глаза, понимать обращенную речь. Со временем появились истерики, Матвей начал бить себя по голове.

— Как только я заметила изменения, мы стали ходить к специалистам – в центр развития, к неврологам, эпилептологам. Врач областной больницы диагностировал расстройство аутистического спектра. Мы обратились за помощью в новосибирский медцентр, и результаты нас очень радуют. Благодаря АВА-терапии сын начал понимать речь, повторять звуки и слоги за взрослыми, осваивать альтернативную коммуникацию с помощью специальных карточек, — рассказывает мама Матвея Алина Безлюдная.

Врачи считают, что нужно продолжить лечение, ведь у ребенка еще много проблем – с речью, концентрацией внимания, общением.

— У Матвея расстройство аутистического спектра: задержка развития речи, выраженные трудности в коммуникации и регуляции поведения, сложности в выполнении инструкций. Регулярная коррекционная работа поможет мальчику осваивать понятные способы общения, учиться взаимодействовать со взрослыми и детьми, спокойнее справляться с повседневными ситуациями, — говорит Мария Печеркина, поведенческий аналитик АНО помощи людям с расстройствами аутистического спектра «Городок» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 231 132 рубля. Семья Матвея не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас с мужем больше нет возможности оплачивать терапию. Пожалуйста, помогите нам! — просит Алина.

Помочь Матвею можно по ссылке.