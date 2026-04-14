ГК «Расцветай» готовит к сдаче три дома в квартале «Расцветай на Красном»

В 2026 году в квартале «Расцветай на Красном» сдаются три дома: эксперт оценил достоинства района

Красный проспект — главная историческая магистраль столицы Сибири, которой в этом году исполняется 130 лет. Проспект обрел свой вектор как фрагмент старинного Барнаульского тракта. Выражение «живу на Красном» у новосибирцев, как и сто лет назад, означает высокий уровень комфорта и престижа.

Одно из удачных мест для жизни — респектабельная и спокойная локация, вблизи станции метро «Заельцовская» и площади Калинина.

— Локация в районе «Заельцовской» — баланс между статусом, природой и доступностью мегаполиса. Ее достоинства — экология и логистика: рядом Заельцовский бор — легкие города, классный зоопарк и дендропарк, — отмечает Павел Браун, руководитель филиала АН «Жилфонд».  —  По логистике все отлично: рядом Красный проспект, удобный выезд в сторону Дзержинского и Калининского районов, а до площади Маркса на метро можно добраться за 20 минут — без пробок.

Площадь Калинина в Новосибирске была архитектурно оформлена в 1965–1969 годах как круглая транспортная развязка диаметром более 200 метров, образованная ансамблем из одинаковых семиэтажных жилых домов. Сейчас локация вблизи «Заельцовской» обрела новый стимул для развития.

— В черте города почти не осталось больших участков в центре под комплексную застройку, в этой локации реализация таких проектов стала возможной. Яркий пример — «Расцветай на Красном», близкий к метро проект такой площади и уровня благоустройства, —   констатирует Павел Браун. — Здесь есть воздух и пространство, кварталы с качественной архитектурой, уютными закрытыми дворами без машин и все это примерно в пяти минутах от метро, здесь ты экономишь главный ресурс — время.

В 2026 году ГК «Расцветай» готовит к сдаче три дома в квартале «Расцветай на Красном». В квартале уже сданы и заселены семь домов: покупатель получает квартиру на обжитой территории с готовой инфраструктурой, используя условия первичного рынка.

Рядом — детские сады, престижные гимназии, лицеи, медицинские учреждения и досуговые центры. Неподалеку — ТЦ «Калина» и ТРК «Рояйл Парк», рестораны и фитнес-центры. Для отдыха и занятий спортом — сквер «Тимирязевский», дендропарк, зоопарк и центр океанографии. Студентам будет удобно добираться практически до любого вуза в городе, а предприниматели оценят близость делового центра.

— Территория квартала спроектирована для комфортного отдыха жителей всех возрастов: предусмотрены прогулочные дорожки с прорезиненным покрытием, спортивные площадки и беседки, — отмечают в ГК «Расцветай». — Озеленение выполнено с акцентом на круглогодичную привлекательность: высажены 20 видов деревьев и кустарников, включая хвойные породы.

В квартале представлены более 50 планировочных решений: от компактных студий до просторных семейных квартир с кухнями–гостиными, гардеробными и двумя санузлами, также в ассортиментной линейке есть статусные двухуровневые квартиры. Разноэтажная застройка (от камерных клубных домов до акцентных башен) создает респектабельную среду. Проект «Расцветай на Красном» неоднократно отмечен Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ) и несколько лет подряд входит в тройку лидеров в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области», («Лучший ЖК»).

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца
Из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском

От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца

Частным застройщикам и профессиональным участникам рынка ИЖС выставка «Свой дом» предлагает насыщенную деловую программу, ориентированную на практические решения для рынка малоэтажного строительства.

Официальный партнер деловой программы – агрегатор загородной недвижимости ДомГис (ООО «Всё про Загород») совместно с организаторами выставки подготовил серию мероприятий с участием профильных экспертов по маркетингу, сделкам с землей и домами, юридическим аспектам и работе с клиентами.

Новосибирские застройщики формируют новую модель развития рынка недвижимости

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области продолжается активный рост высотного строительства. Дома высотой от 25 этажей формируют около 1,36 млн кв. м жилья, или 34,9% всей стройки. Ещё около 1,3 млн кв. м, или 33,5%, приходится на дома высотой от 18 до 24 этажей, констатировал генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

— Совокупно около 68,4% всего строящегося жилья в Новосибирской области приходится на дома выше 18 этажей. Это существенно выше привычной структуры для многих регионов и говорит о доминировании высотного формата, — отметили в агентстве.

Три тысячи новосибирцев владеют пятью и более квартирами и не платят налоги

Автор: Юлия Данилова

Новосибирцы наращивают запасы квартир. Как сообщили в УФНС региона в ответ на запрос редакции Infopro54, по данным на начало апреля 2026 года, количество тех, у кого в собственности находится несколько квартир, в области за год резко увеличилось.

В налоговой напомнили, что в регионе идет активная работа по выявлению собственников квартир, которые сдают их в аренду и не декларируют доходы. Для этого УФНС анализирует данные от управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ

Квартиру снимают за три часа: арендный кризис в новосибирском Академгородке

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский Академгородок — место, где сосредоточен интеллектуальный потенциал всей Сибири. Здесь работают тысячи ученых, инженеров, программистов. Сюда приезжают специалисты со всей страны, чтобы участвовать в проекте СКИФ — первом за 30 лет российском источнике синхротронного излучения. Но есть одна проблема: им негде жить.

— Мы как-то посчитали: экспозиция однокомнатной квартиры на аренду в Академгородке — от трёх часов до трёх суток. Спрос колоссальный. К сожалению, предложения явно недостаточно. Молодёжь арендует жильё в соседних деревнях, в Бердске, в нижней зоне Академгородка, — привел статистику генеральный директор Академпарка Дмитрий Верховодов на конференции Domclick Digital Day.

Новосибирск забрал на себя 80% новостроек в регионе

Автор: Оксана Мочалова

Почти 80% всех новостроек Новосибирской области строятся в самом Новосибирске. К концу ноября 2025 года общий объем жилищного строительства в регионе достиг 3,9 миллиона квадратных метров. Из них 3,08 миллиона квадратов, или 79,1%, приходится на мегаполис.

Аналогичная картина наблюдается и по количеству квартир. Из почти 79 тысяч строящихся жилых единиц по области около 63 тысяч (79,8% от общего числа) находятся в Новосибирске, сообщили в агентстве инвестиций в недвижимость Москвы.

Клиентские дни в ГК «Расцветай». Только 48 часов

10, 11 апреля у ГК «Расцветай» действуют специальные апрельские условия на пул квартир и апартаментов:*

✅ Специальные условия покупки для участников СВО и военнослужащих.**

