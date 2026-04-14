Красный проспект — главная историческая магистраль столицы Сибири, которой в этом году исполняется 130 лет. Проспект обрел свой вектор как фрагмент старинного Барнаульского тракта. Выражение «живу на Красном» у новосибирцев, как и сто лет назад, означает высокий уровень комфорта и престижа.

Одно из удачных мест для жизни — респектабельная и спокойная локация, вблизи станции метро «Заельцовская» и площади Калинина.

— Локация в районе «Заельцовской» — баланс между статусом, природой и доступностью мегаполиса. Ее достоинства — экология и логистика: рядом Заельцовский бор — легкие города, классный зоопарк и дендропарк, — отмечает Павел Браун, руководитель филиала АН «Жилфонд». — По логистике все отлично: рядом Красный проспект, удобный выезд в сторону Дзержинского и Калининского районов, а до площади Маркса на метро можно добраться за 20 минут — без пробок.

Площадь Калинина в Новосибирске была архитектурно оформлена в 1965–1969 годах как круглая транспортная развязка диаметром более 200 метров, образованная ансамблем из одинаковых семиэтажных жилых домов. Сейчас локация вблизи «Заельцовской» обрела новый стимул для развития.

— В черте города почти не осталось больших участков в центре под комплексную застройку, в этой локации реализация таких проектов стала возможной. Яркий пример — «Расцветай на Красном», близкий к метро проект такой площади и уровня благоустройства, — констатирует Павел Браун. — Здесь есть воздух и пространство, кварталы с качественной архитектурой, уютными закрытыми дворами без машин и все это примерно в пяти минутах от метро, здесь ты экономишь главный ресурс — время.

В 2026 году ГК «Расцветай» готовит к сдаче три дома в квартале «Расцветай на Красном». В квартале уже сданы и заселены семь домов: покупатель получает квартиру на обжитой территории с готовой инфраструктурой, используя условия первичного рынка.

Рядом — детские сады, престижные гимназии, лицеи, медицинские учреждения и досуговые центры. Неподалеку — ТЦ «Калина» и ТРК «Рояйл Парк», рестораны и фитнес-центры. Для отдыха и занятий спортом — сквер «Тимирязевский», дендропарк, зоопарк и центр океанографии. Студентам будет удобно добираться практически до любого вуза в городе, а предприниматели оценят близость делового центра.

— Территория квартала спроектирована для комфортного отдыха жителей всех возрастов: предусмотрены прогулочные дорожки с прорезиненным покрытием, спортивные площадки и беседки, — отмечают в ГК «Расцветай». — Озеленение выполнено с акцентом на круглогодичную привлекательность: высажены 20 видов деревьев и кустарников, включая хвойные породы.

В квартале представлены более 50 планировочных решений: от компактных студий до просторных семейных квартир с кухнями–гостиными, гардеробными и двумя санузлами, также в ассортиментной линейке есть статусные двухуровневые квартиры. Разноэтажная застройка (от камерных клубных домов до акцентных башен) создает респектабельную среду. Проект «Расцветай на Красном» неоднократно отмечен Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ) и несколько лет подряд входит в тройку лидеров в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области», («Лучший ЖК»).

Подробности по телефону:

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

VK

Телеграм-канал

ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектные декларации на сайте: наш.дом.рф

6+