Новосибирцам рассказали, как получить пенсионные накопления одной выплатой

Социальный фонд России по Новосибирской области разъяснил жителям региона порядок получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений. Оказывается, забрать все накопленные средства одним разом возможно, однако для этого необходимо выполнить определённые условия, установленные законодательством.

Основным условием является величина предполагаемой накопительной пенсии. Если при достижении пенсионного возраста расчётная ежемесячная выплата не превышает десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера, гражданин может получить все накопления единовременно. В 2026 году размер прожиточного минимума для этой категории установлен на уровне шестнадцати тысяч двухсот восьмидесяти восьми рублей, следовательно, пороговая сумма составляет тысячу шестьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек.

Единовременная выплата доступна женщинам, достигшим пятидесяти пяти лет, и мужчинам старше шестидесяти лет. Также право на неё имеют лица, у которых есть основания для досрочного выхода на пенсию. Если же расчётный размер накопительной пенсии превышает установленный порог, средства не выплачиваются единовременно, а оформляются в виде ежемесячных выплат на весь ожидаемый срок, который составляет двадцать два с половиной года или двести семьдесят месяцев в соответствии с законодательством.

— Рассмотрим на примере, к 2026 году у гражданина сформировались накопления в сумме 400 тыс. рублей. Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии по закону — 22,5 года (270 месяцев). 400 000 руб. : 270 мес. = 1 481,48 руб. < 1 628,8 рублей. В этом случае все пенсионные накопления выплатят единовременно, — говорится в сообщении.

Чтобы получить выплату, жители Новосибирской области могут посетить клиентскую службу регионального отделения Социального фонда России или обратиться в свой негосударственный пенсионный фонд, если они выбрали его для управления своими накоплениями. Размер пенсионных накоплений и название управляющей компании можно узнать, заказав выписку из индивидуального лицевого счёта на портале Госуслуг.

