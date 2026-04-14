Мэрия Новосибирска усиливает контроль за гарантийными дорогами

Дефекты, выявленные на этих участках, подрядные организации должны устранить за свой счёт

В Новосибирске обследовано 20% дорог, находящихся на гарантии после ремонта.

Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений мэрии поставил задачу провести инвентаризацию улиц, находящихся на гарантии. В приоритет поставить объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – к ним должно быть наиболее ответственное отношение.  И в целом — ни один объект не выпускать из поля зрения. Подрядчики должны за счёт своих оборотных средств навести там порядок. Из бюджета города на эти цели деньги тратить не будут.

Как доложил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов, комиссия приступила к обследованию гарантийных участков 6 апреля. Обследовано 77 объектов из 376 – это 20% от общего количества, в том числе – 38 дорог, отремонтированных по нацпроекту БКД.

Наиболее частые претензии к качеству дорожного покрытия включают колейность, появление ям, проседание люков и повреждение участков, прилегающих к колодцам. Так, повреждения дорожного полотна в виде колеи и выбоин на данный момент наблюдаются на улицах Ватутина, Волочаевской и Иванова. Александр Стефанов сообщил, что количество случаев, подпадающих под гарантийные обязательства, остается на уровне прошлого года.

Устранение выявленных дефектов на объектах, включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги», должно быть завершено к 1 июня. По остальным объектам этот срок установлен на 1 июля.

В случае недобросовестности подрядчиков, они будут обязаны провести гарантийный ремонт по решению суда. В 2025 году под гарантийное обслуживание подпадало 327 дорожных объектов. Подрядчиками было устранено 82% всех обнаруженных недостатков. Относительно оставшихся участков были вынесены судебные решения, обязывающие подрядные организации исполнить свои контрактные обязательства в принудительном порядке.

Кроме того, применяется практика устранения дефектов силами городских служб с последующим взысканием расходов с подрядчика.

Александр Стефанов привел пример улицы Сибиряков-Гвардейцев, где в прошлом году подрядчики уклонились от выполнения гарантийных обязательств. Работы были выполнены сторонними организациями, а понесенные затраты были взысканы с виновного подрядчика через судебный иск. Подобная ситуация, по его словам, произошла и на улице Кирова, где подрядная организация также отказалась от выполнения гарантийных обязательств. Ремонт этой улицы запланирован на 2026 год.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска. Автор фото: Павел Комаров

В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу

Автор: Артем Рязанов

Работы на автомобильном мосте через реку Тулу в Кировском районе Новосибирска выполняются по плану и с соблюдением высокого качества. К 16 апреля строители установят три балки первого пролетного строения переправы, как сообщил на аппаратном совещании мэр Новосибирска глава муниципального учреждения «Гормост» Виктор Слепец.

— У нас сейчас реализуются два объекта: это автодорожный мост через реку Димитровку и мост через реку Тулу. И хочу довести до вас информацию, что на данный момент работы выполняются в соответствии со строгими условиями контракта, в срок, без нарушения качества, — рассказал Слепец.

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

Карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая

Автор: Юлия Данилова

Когда в Новосибирской области будет снят карантин? Этот вопрос был задан на заседании комитета по АПК регионального парламента. Как отметили депутаты, экономика области сегодня серьезно страдает от введенных ограничений.

Начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров пояснил, что движение скота внутри области разрешено с четверга прошлой недели: на убой, на выбытие и перемещение.

«Куй железо пока горячо»: новосибирские депутаты хотят согласовывать министра сельского хозяйства региона

Автор: Юлия Данилова

Вице-спикер регионального парламента, представитель КПРФ Роман Яковлев, на заседании комитета по АПК поднял вопрос о необходимости оценки качества работы Минсельхоза Новосибирской области по итогам взаимодействия с людьми, которые лишились домашнего скота.

— Чем сложнее ситуация, тем больше вопросов, и, соответственно, у людей растёт необходимость во внимании власти. Члены Законодательного Собрания вместе с председателем комитета Денисом Викторовичем (Субботиным) встречались с пострадавшими. Главный вывод: людям нужна поддержка, и они пришли за ней в органы власти. Получили ли пострадавшие должное внимание со стороны Минсельхоза Новосибирской области? Это вопрос, на который требуется найти ответ, — подчеркнул Яковлев.

В поправках бюджета заложили компенсацию потерь новосибирским аграриям

Автор: Юлия Данилова

На оказание помощи крупным хозяйствам Новосибирской области за изъятый скот в поправках бюджета заложено 704 млн рублей. Об этом сообщил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко на заседании комитета по АПК регионального парламента.

— Эта сумма просчитана исходя из веса изъятого поголовья и его стоимости. Управление ветеринарии ведет работу по оформлению процедур и предоставлению компенсации. Пока речь идет о прямой компенсации, — подчеркнул чиновник.

Политологи оценили новосибирских депутатов Госдумы

Автор: Оксана Мочалова

Авторы исследования «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» политологи Алексей Мартынов и Павел Данилин подвели итоги весенней сессии 2026 года. По их мнению, фракция «Единая Россия» полностью доминирует в верхней части рейтинга, заняв 8 мест из 10 в ТОП-10. При этом авторы рейтинга отмечают, что рейтинг стал более динамичным: теперь на итоговый КПД ГД всё сильнее влияют не только активность в Думе, но и цитируемость в СМИ вместе с экспертной оценкой.

Ни один депутат от Новосибирской области не вошёл в общий ТОП-50 КПДГД-27, однако в отдельных индексах представители региона всё же отметились. В частном рейтинге по индексу активности, который измеряет законотворческую работу и выступления на пленарных заседаниях, сразу два депутата-справоросса вошли в число лучших. Александр Аксёненко и Александр Терентьев. Оба набрали одинаковый индекс активности 6,48 балла. В результате Аксёненко занял 22 место (на шесть строчек выше предыдущего результата), а Александр Терентьев — 24-е (+7 строчек).

