Мэрия Новосибирска усиливает контроль за гарантийными дорогами

В Новосибирске обследовано 20% дорог, находящихся на гарантии после ремонта.

Мэр Максим Кудрявцев на оперативном совещании с руководителями структурных подразделений мэрии поставил задачу провести инвентаризацию улиц, находящихся на гарантии. В приоритет поставить объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – к ним должно быть наиболее ответственное отношение. И в целом — ни один объект не выпускать из поля зрения. Подрядчики должны за счёт своих оборотных средств навести там порядок. Из бюджета города на эти цели деньги тратить не будут.

Как доложил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов, комиссия приступила к обследованию гарантийных участков 6 апреля. Обследовано 77 объектов из 376 – это 20% от общего количества, в том числе – 38 дорог, отремонтированных по нацпроекту БКД.

Наиболее частые претензии к качеству дорожного покрытия включают колейность, появление ям, проседание люков и повреждение участков, прилегающих к колодцам. Так, повреждения дорожного полотна в виде колеи и выбоин на данный момент наблюдаются на улицах Ватутина, Волочаевской и Иванова. Александр Стефанов сообщил, что количество случаев, подпадающих под гарантийные обязательства, остается на уровне прошлого года.

Устранение выявленных дефектов на объектах, включенных в национальный проект «Безопасные качественные дороги», должно быть завершено к 1 июня. По остальным объектам этот срок установлен на 1 июля.

В случае недобросовестности подрядчиков, они будут обязаны провести гарантийный ремонт по решению суда. В 2025 году под гарантийное обслуживание подпадало 327 дорожных объектов. Подрядчиками было устранено 82% всех обнаруженных недостатков. Относительно оставшихся участков были вынесены судебные решения, обязывающие подрядные организации исполнить свои контрактные обязательства в принудительном порядке.

Кроме того, применяется практика устранения дефектов силами городских служб с последующим взысканием расходов с подрядчика.

Александр Стефанов привел пример улицы Сибиряков-Гвардейцев, где в прошлом году подрядчики уклонились от выполнения гарантийных обязательств. Работы были выполнены сторонними организациями, а понесенные затраты были взысканы с виновного подрядчика через судебный иск. Подобная ситуация, по его словам, произошла и на улице Кирова, где подрядная организация также отказалась от выполнения гарантийных обязательств. Ремонт этой улицы запланирован на 2026 год.