Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

Также родители опасаются, что смена руководства приведет к реорганизации школы. Среди возможных рисков они называют увеличение учебной нагрузки, переход на шестидневную неделю, сокращение педагогов и ограничение выбора программ для детей.

— Мы опасаемся, что наши дети будут вынуждены учиться по программам, не соответствующим их способностям и потребностям, — говорится в обращении инициативной группы.

Инициативная группа родителей требует отменить назначение Марины Ибрагимовой на пост директора. Также родители настаивают на проведении проверки законности действий должностных лиц при смене руководителя, требуют предотвратить возможную реорганизацию школы и сохранить её самостоятельный юридический статус, а также вернуть прозрачность в процедуру принятия управленческих решений.

Родители направили жалобы в департамент образования Новосибирской области, прокуратуру и Совет депутатов. Петицию, размещенную на Change.org, за две недели подписали 339 человек.

В департаменте образования мэрии Новосибирска редакции Infopro54 пояснили, что предыдущий директор МБОУ СОШ №170 города Новосибирска Николай Узких уволился по собственному желанию 31 октября 2025 года. С 1 ноября обязанности исполняла его заместитель Оксана Черникова.

Назначение Марины Ибрагимовой, подчеркнули в ведомстве, полностью соответствует закону. Ее образование и стаж работы отвечают требованиям для руководителя образовательного учреждения.

— Необходимый для выполнения должностных обязанностей уровень профессиональной подготовки Ибрагимовой М. Р. соответствует предъявляемым требованиям, — сообщили в департаменте.

Что касается возможного слияния с лицеем №176, в мэрии заявили, что на сегодняшний день документы на реорганизацию не поступали.

— Вопрос реорганизации МАОУ Лицей № 176, МБОУ СОШ № 170, в том числе, сокращение педагогических работников в 2026 году не рассматривается, — говорится в ответе редакции.

В департаменте образования также добавили, что закон об образовании даёт школам право самостоятельно определять режим работы, включая продолжительность учебной недели.

— Согласно части 10 статьи 13 Закона № 273-ФЗ Федеральные государственные органы, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график организаций, осуществляющих образовательную деятельность, — отметили в мэрии.

При этом родители вправе поднять вопрос о переходе с пятидневки на шестидневку через совет школы или попечительский совет. Окончательное решение о смене продолжительности учебной недели школа принимает самостоятельно.

