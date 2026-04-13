Банк Уралсиб улучшил взаимодействие с цифровой платформой продаж недвижимости ДВИЖ

Банк Уралсиб обновил формат взаимодействия с платформой ДВИЖ и перешел на работу по протоколу API – быстрому, современному и безопасному обмену данными по ипотечным заявкам

ДВИЖ* – это набор сервисов по автоматизации сделок с недвижимостью: он помогает застройщикам и банкам вести клиента от заявки на ипотеку до регистрации сделки в Росреестре. Интеграция по API обеспечивает прямой и защищенный обмен данными между информационными системами банка и платформы в режиме, близком к реальному времени.

На практике новые условия сотрудничества означают, что теперь партнеры, работающие с банком по ипотечным программам через ДВИЖ, смогут получить одобрение от банка Уралсиб за несколько минут, а персональные данные клиентов будут передаваться по безопасному шифрованному и сверхбыстрому каналу связи. Такая интеграция открывает для клиентов банка возможность ускоренного оформления недвижимости в кредит у более 100 крупнейших застройщиков по всей стране.

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. Банк Уралсиб входит в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования и размеру ипотечного портфеля по итогам 2025 года, согласно данным «Русипотеки». Основной рост в 2025 году происходил за счет кредитования в рамках собственных программ банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*Платформа принадлежит ООО «Цифровые продажи», категория 6+.

Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Банк ВТБ в партнерстве с фондом «ВТБ-Страна» расширяет свою инициативу по поддержке краеведческих музеев России. Второй этап проекта, получившего название «Красота внутри. Краеведческие музеи России», охватит всю страну и продлится до 2027 года.

По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ и председателя фонда «ВТБ-Страна», краеведческие музеи служат хранилищами локальных традиций, исторического наследия и ремесленных навыков. В прошлом году первый этап конкурса, в котором участвовали 15 регионов, позволил распределить 15 миллионов рублей среди победителей. В текущем году проект масштабируется на все 89 регионов России, а объем финансирования значительно увеличивается. Банк выражает уверенность, что такая поддержка внесет вклад в сохранение уникальных ценностей региональных учреждений, повысит их доступность и узнаваемость.

Куда россияне поедут на майские праздники

Совместное исследование ВТБ и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выявило тенденции в туристических предпочтениях россиян во время предстоящих майских праздников.

В 2026 году россиянам предстоит два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом возможность взять отпуск с 4 по 8 мая расширит каникулы до 11 дней.

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

В первом квартале текущего года русскоязычные пользователи социальных сетей активно начали обсуждать формирование автономной экономической системы с участием искусственного интеллекта, где цифровые ассистенты могут признаваться самостоятельными субъектами. К такому заключению пришли авторы исследования «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», подготовленного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Специалисты проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» и его вариаций в русскоязычных социальных сетях. Выяснилось, что 11% всех дискуссий имели экономический подтекст. Наиболее часто обсуждались последствия развития ИИ-агентов для рынка труда, потенциальная потеря рабочих мест и возможные изменения в сфере занятости. Также активно обсуждалась концепция «ИИ-агентной экономики», предполагающая, что цифровые помощники станут независимыми участниками рынка. Пользователи поднимали вопросы о моделях получения прибыли, затратах на использование ИИ-агентов и необходимости их правового регулирования.

Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой

Вклад «Ключевой плюс» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 мартовского рейтинга выгодных депозитов с плавающей ставкой, подготовленного порталом Выберу.ру. Эксперты изучили условия таких вкладов в российских банках и выбрали лучшие предложения.

При составлении рейтинга аналитики портала оценивали величину процентной ставки по вкладу и правила ее начисления, а также минимальную сумму и срок размещения вклада. Кроме того, они учитывали доход при размещении на долгосрочный депозит 50 тыс. руб., порядок пополнения или расходования средств вклада, условия досрочного расторжения договора, возможность открыть вклад дистанционно и другие параметры.

Большинство россиян готовы поселить в доме робота-андроида для уборки и готовки

Россияне, как оказалось, не испытывают значительных опасений перед новыми технологиями, даже если понимание их работы остается поверхностным. Исследование*, проведенное ВТБ в преддверии конференции Data Fusion, выявило, что подавляющее большинство (около 70%) респондентов готовы доверить бытовые хлопоты человекоподобным роботам и даже допускают возможность совместного проживания. В основе функционирования интеллектуальных систем, включая роботов, лежат большие данные. Ежедневно россияне генерируют огромные объемы информации о себе, активно используя интернет, финансовые сервисы и различные цифровые платформы. Тем не менее уровень осведомленности о самих технологиях остается низким: лишь каждый пятый опрошенный имеет четкое представление о больших данных, несмотря на их растущее влияние на повседневную жизнь и профессиональную деятельность.

Лишь 20% россиян могут четко объяснить, что такое большие данные. Примерно половина участников опроса (48%) слышала этот термин, но не уверена в его значении, а 32% респондентов признаются, что совсем не знают, о чем идет речь. Парадоксально, но несмотря на низкую осведомленность, россияне активно погружены в цифровую среду. 63% граждан ежедневно пользуются поисковыми системами или сервисами искусственного интеллекта, формируя таким образом свои «цифровые профили». Особенно активны жители Центрального федерального округа, где доля ежедневных пользователей таких сервисов достигает 72%. Еще 24% россиян используют их 2-3 раза в неделю, а 9% — раз в неделю или реже.
Также 62% опрошенных ежедневно используют банковские карты или мобильные приложения, 29% — 2-3 раза в неделю, и 5% — раз в неделю. Стоит отметить, что никто из респондентов не выбрал вариант «никогда». Сервисом «Госуслуги» регулярно (не реже раза в месяц) пользуются 54% опрошенных.

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ инициировал в социальных сетях голосование, призванное определить имя для котенка дальневосточного леопарда. Этот малыш является третьим потомством кошки Герды, обитающей в национальном парке «Земля леопарда», расположенном недалеко от Владивостока.

Из-за скрытного образа жизни этих редких хищников ученым длительное время не удавалось установить пол молодого животного. Определение было сделано благодаря фотоловушке, запечатлевшей котенка у берегов Амурского залива. Предполагается, что ему около двух лет, и, судя по кадрам, он находится в хорошем состоянии, что свидетельствует о достатке добычи в этой местности.

