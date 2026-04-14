Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Смотрите ток-шоу: эксперт НГПУ рассказала, как готовиться Всероссийской олимпиаде по немецкому

Дата:

Статус победителя или призера заключительного этапа ВсОШ дает абитуриенту преимущества при поступлении в вузы

Продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по иностранным языкам. Как подготовиться к олимпиаде так, чтобы шансы на победу стали максимальными? Старший преподаватель кафедры романо-германских языков НГПУ Елена Налобина, которая не один год готовит школьников к олимпиадам высокого уровня, дает советы о том, как наиболее грамотно выстроить подготовку к финалу.

По ее словам, подготовка к финалу должна быть комплексной и охватывать все пять разделов: чтение, аудирование, лексику, грамматику, страноведение, письмо, а также устный тур.

— В тесте недостаточно знать федеральные земли. Нужно ориентироваться в актуальной политической повестке, истории, культуре и науке Германии. Обязательно изучайте биографии юбиляров года — вопросы часто строятся вокруг круглых дат, — советует Елена Налобина.

В лексико-грамматическом блоке особое внимание стоит уделить фразеологизмам, функциональным глаголам и тонким семантическим различиям. Эксперт советует использовать учебники Erkundungen C1 (Schubert Verlag), Dreyer, Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hall, Schneiner Übungsgrammatik.

Задание по письму — восстановить пропущенную часть истории, имея только начало и конец текста (300 слов).

—Жюри любит свежие идеи. Избегайте банальных сюжетов и обязательно оставляйте время на самопроверку, — подчеркивает эксперт.

Устный тур в финале олимпиады представлен форматом ток-шоу. Здесь, по словам Елены Петровны, важна не только беглость речи, но и умение работать в команде.

—Превратите просмотр немецких ток-шоу в тренировку. Собирайте коллекцию клише для вежливого перехвата инициативы и аргументированного спора. Побеждает не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто умеет слушать команду и направлять общую беседу в конструктивное русло. Жюри ненавидит заученные монологи, — такой лайфхак предлагает преподаватель НГПУ.

Она подчеркивает, что победа на ВсОШ — это умение концентрироваться в стрессовой ситуации.

—Успех на заключительном этапе — это 5% таланта, а остальное — системный труд и упорство, —  резюмирует Елена Налобина.

Напоминаем, что статус победителя или призера заключительного этапа ВсОШ предоставляет абитуриенту значительные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения РФ. Основной льготой является право на зачисление без вступительных испытаний в любой профильный вуз на направления, где немецкий является профильным предметом: «Педагогическое образование» «Лингвистика», «Филология» и «Перевод и переводоведение». Сам диплом сохраняет актуальность в течение четырех лет, гарантируя выпускнику максимальный балл ЕГЭ по немецкому языку.

Напомним, в 2026 году выбор выпускников Новосибирской области сместился в сторону предметов естественнонаучного цикла.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы все чаще используют ИИ для изучения иностранных языков. Нейросеть легко включается в любую ролевую игру, погружается в языковую среду и отлично справляется с ролью экзаменатора. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Олимпиада немецкий НГПУ

95
0
0
Предыдущая статья
В мэрии Новосибирска заверили в соблюдении сроков ремонта моста через Тулу
Следующая статья
Пострадавшие от наводнения в Дагестане смогут воспользоваться кредитными каникулами от «ВебЗайма»

Кибермошенники за год похитили у новосибирцев 2,5 млрд рублей

Автор: Артем Рязанов

В первом квартале 2026 года в Новосибирской области зафиксировали более двух тысяч преступлений в сфере информационных технологий. Это на тысячу меньше по сравнению с прошлым годом. Однако доля дистанционных хищений увеличилась с 70% до 85%. Об этом сообщили представители МВД, прокуратуры и Банка России на пресс-конференции.

Михаил Слабухо, начальник управления по борьбе с IT-преступлениями регионального ГУ МВД, отметил, что ситуация остаётся непростой.

Читать полностью

В центре Новосибирска начали тестировать пылеподавляющие составы

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске уже две недели идет весенняя уборка. К 20 апреля должен быть завершен ее первый этап. В мэрии города сообщают, что вместе с классической уборкой, когда грязь нужно вывезти или смыть, используются новые подходы по пылеподавлению.

В Центральном районе Новосибирска стартовал пилотный проект по использованию специальных пылеподавляющих составов. Ими поливают проезжую часть дорог и тротуары. Опыт планируют тиражировать.

Читать полностью

Мэрия Новосибирска объяснила смену директора школы №170

Автор: Оксана Мочалова

В школе №170 Новосибирска с 1 апреля 2026 года сменился руководитель. Новым директором назначена Марина Ибрагимова, ранее работавшая в лицее №176. Это решение вызвало недовольство части родителей и педагогов, которые не ожидали такой перемены.

Инициативная группа родителей утверждает, что прежний исполняющий обязанности директора Оксана Черникова пользовалась поддержкой коллектива, но не была утверждена в должности. По словам авторов обращения (Имеется в распоряжении редакции. — Ред.), процедура назначения прошла без публичного обсуждения, а мнение учителей не учитывалось.

Читать полностью

Маленькому Матвею с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

До полутора лет Матвей Безлюдный нормально развивался: вовремя научился держать голову, переворачиваться, ходить, начал произносить первые слова. Но затем Матвея будто подменили. Сын перестал есть обычную для него еду, отзываться на свое имя, смотреть в глаза, понимать обращенную речь. Со временем появились истерики, Матвей начал бить себя по голове.

— Как только я заметила изменения, мы стали ходить к специалистам – в центр развития, к неврологам, эпилептологам. Врач областной больницы диагностировал расстройство аутистического спектра. Мы обратились за помощью в новосибирский медцентр, и результаты нас очень радуют. Благодаря АВА-терапии сын начал понимать речь, повторять звуки и слоги за взрослыми, осваивать альтернативную коммуникацию с помощью специальных карточек, — рассказывает мама Матвея Алина Безлюдная.

Читать полностью

Новосибирцам рассказали, как получить пенсионные накопления одной выплатой

Автор: Артем Рязанов

Социальный фонд России по Новосибирской области разъяснил жителям региона порядок получения единовременной выплаты из пенсионных накоплений. Оказывается, забрать все накопленные средства одним разом возможно, однако для этого необходимо выполнить определённые условия, установленные законодательством.

Основным условием является величина предполагаемой накопительной пенсии. Если при достижении пенсионного возраста расчётная ежемесячная выплата не превышает десяти процентов от прожиточного минимума пенсионера, гражданин может получить все накопления единовременно. В 2026 году размер прожиточного минимума для этой категории установлен на уровне шестнадцати тысяч двухсот восьмидесяти восьми рублей, следовательно, пороговая сумма составляет тысячу шестьсот двадцать восемь рублей восемьдесят копеек.

Читать полностью

Из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из-за паводка была полностью перекрыта региональная дорога Н-1509 в Краснозерском районе. Движение по ней остановлено для всех видов транспорта. Меры были приняты вечером 13 апреля.

— В связи с резким подъёмом уровня воды, образованием значительного перелива и высокой скоростью водного потока на автомобильной дороге Н-1509 «332 км а/д «К-17р» — ст. Зубково» вводится временное прекращение движения всех видов транспортных средств (легкового, грузового и пассажирского). Участок закрытия: км 11+200 — км 11+400, — говорится в сообщении пресс-службы ТУАД Новосибирской области.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности