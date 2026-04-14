Смотрите ток-шоу: эксперт НГПУ рассказала, как готовиться Всероссийской олимпиаде по немецкому

Продолжается заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по иностранным языкам. Как подготовиться к олимпиаде так, чтобы шансы на победу стали максимальными? Старший преподаватель кафедры романо-германских языков НГПУ Елена Налобина, которая не один год готовит школьников к олимпиадам высокого уровня, дает советы о том, как наиболее грамотно выстроить подготовку к финалу.

По ее словам, подготовка к финалу должна быть комплексной и охватывать все пять разделов: чтение, аудирование, лексику, грамматику, страноведение, письмо, а также устный тур.

— В тесте недостаточно знать федеральные земли. Нужно ориентироваться в актуальной политической повестке, истории, культуре и науке Германии. Обязательно изучайте биографии юбиляров года — вопросы часто строятся вокруг круглых дат, — советует Елена Налобина.

В лексико-грамматическом блоке особое внимание стоит уделить фразеологизмам, функциональным глаголам и тонким семантическим различиям. Эксперт советует использовать учебники Erkundungen C1 (Schubert Verlag), Dreyer, Schmitt Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Hall, Schneiner Übungsgrammatik.

Задание по письму — восстановить пропущенную часть истории, имея только начало и конец текста (300 слов).

—Жюри любит свежие идеи. Избегайте банальных сюжетов и обязательно оставляйте время на самопроверку, — подчеркивает эксперт.

Устный тур в финале олимпиады представлен форматом ток-шоу. Здесь, по словам Елены Петровны, важна не только беглость речи, но и умение работать в команде.

—Превратите просмотр немецких ток-шоу в тренировку. Собирайте коллекцию клише для вежливого перехвата инициативы и аргументированного спора. Побеждает не тот, кто громче всех кричит, а тот, кто умеет слушать команду и направлять общую беседу в конструктивное русло. Жюри ненавидит заученные монологи, — такой лайфхак предлагает преподаватель НГПУ.

Она подчеркивает, что победа на ВсОШ — это умение концентрироваться в стрессовой ситуации.

—Успех на заключительном этапе — это 5% таланта, а остальное — системный труд и упорство, — резюмирует Елена Налобина.

Напоминаем, что статус победителя или призера заключительного этапа ВсОШ предоставляет абитуриенту значительные преимущества при поступлении в высшие учебные заведения РФ. Основной льготой является право на зачисление без вступительных испытаний в любой профильный вуз на направления, где немецкий является профильным предметом: «Педагогическое образование» «Лингвистика», «Филология» и «Перевод и переводоведение». Сам диплом сохраняет актуальность в течение четырех лет, гарантируя выпускнику максимальный балл ЕГЭ по немецкому языку.

Напомним, в 2026 году выбор выпускников Новосибирской области сместился в сторону предметов естественнонаучного цикла.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.