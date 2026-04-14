От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца

Частным застройщикам и профессиональным участникам рынка ИЖС выставка «Свой дом» предлагает насыщенную деловую программу, ориентированную на практические решения для рынка малоэтажного строительства.

Официальный партнер деловой программы – агрегатор загородной недвижимости ДомГис (ООО «Всё про Загород») совместно с организаторами выставки подготовил серию мероприятий с участием профильных экспертов по маркетингу, сделкам с землей и домами, юридическим аспектам и работе с клиентами.

Для профессионального сообщества (застройщиков, девелоперов, агентов и руководителей агентств) запланированы стратегические сессии и прикладные кейсы:

по комплексному маркетингу на рынке ИЖС в 2026 году,

развитию личного бренда агента и руководителя агентства,

работе с контентом как инструментом привлечения клиентов,

разбору модели трейд-ин «квартира в обмен на дом» как эффективной воронки лидогенерации и другие.

Отдельные сессии будут посвящены взаимодействию с Банком ДОМ.РФ по эскроу-сделкам, настройке процессов со стороны застройщика и требованиям к документации.

Для частных застройщиков и будущих домовладельцев состоится цикл презентаций по технологиям домостроения. Посетители сравнят дома из кирпича, бруса, газобетона, керамоблока, рубленого бревна, СИП-панелей, арболита, полистиролбетона и модульных систем, зададут вопросы представителям строительных компаний и получат консультации по выбору материала.

Эксперты Банка ДОМ.РФ расскажут о программах с господдержкой для ИЖС и разберут особенности ипотечных сделок для частных клиентов.

Отдельный блок деловой программы посвящён юридической и финансовой безопасности при покупке земельных участков и загородной недвижимости. Эксперты представят чек-лист проверки участка за 15–20 минут (ЕГРН, обременения, охранные зоны, данные ГПЗУ и картографических сервисов), расскажут о налоговых изменениях 2026 года, особенностях сделок с имуществом банкротов и роли оценочной компании в сделках с участками и домами. Отдельная сессия будет посвящена требованиям законодательства в области персональных данных для компаний, работающих с клиентскими базами.

Партнёр ДомГис проведет для гостей выставки онлайн-ярмарку коттеджных посёлков: свыше 15 проектов — «Семейный», «Рябиновый», «Смарт», «Морской», «Времена года», «Время Гринвич» и другие. Посетители смогут с помощью интерактивных туров изучить локации, инфраструктуру и коммуникации, сравнить участки, получить консультации менеджеров по условиям приобретения и выбрать дом мечты. Презентации коттеджных поселков и специализированные сессии по земельному законодательству формируют единый блок мероприятий для тех, кто выбирает земельные участки и планирует строительство дома.

