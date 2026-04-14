Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость

От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца

Дата:

23 - 26 апреля, МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Частным застройщикам и профессиональным участникам рынка ИЖС выставка «Свой дом» предлагает насыщенную деловую программу, ориентированную на практические решения для рынка малоэтажного строительства.

Официальный партнер деловой программы – агрегатор загородной недвижимости ДомГис (ООО «Всё про Загород») совместно с организаторами выставки подготовил серию мероприятий с участием профильных экспертов по маркетингу, сделкам с землей и домами, юридическим аспектам и работе с клиентами.

Для профессионального сообщества (застройщиков, девелоперов, агентов и руководителей агентств) запланированы стратегические сессии и прикладные кейсы:

  • по комплексному маркетингу на рынке ИЖС в 2026 году,
  • развитию личного бренда агента и руководителя агентства,
  • работе с контентом как инструментом привлечения клиентов,
  • разбору модели трейд-ин «квартира в обмен на дом» как эффективной воронки лидогенерации и другие.

Отдельные сессии будут посвящены взаимодействию с Банком ДОМ.РФ по эскроу-сделкам, настройке процессов со стороны застройщика и требованиям к документации.

Для частных застройщиков и будущих домовладельцев состоится цикл презентаций по технологиям домостроения. Посетители сравнят дома из кирпича, бруса, газобетона, керамоблока, рубленого бревна, СИП-панелей, арболита, полистиролбетона и модульных систем, зададут вопросы представителям строительных компаний и получат консультации по выбору материала.

Эксперты Банка ДОМ.РФ расскажут о программах с господдержкой для ИЖС и разберут особенности ипотечных сделок для частных клиентов.

Отдельный блок деловой программы посвящён юридической и финансовой безопасности при покупке земельных участков и загородной недвижимости. Эксперты представят чек-лист проверки участка за 15–20 минут (ЕГРН, обременения, охранные зоны, данные ГПЗУ и картографических сервисов), расскажут о налоговых изменениях 2026 года, особенностях сделок с имуществом банкротов и роли оценочной компании в сделках с участками и домами. Отдельная сессия будет посвящена требованиям законодательства в области персональных данных для компаний, работающих с клиентскими базами.

Партнёр ДомГис проведет для гостей выставки онлайн-ярмарку коттеджных посёлков: свыше 15 проектов — «Семейный», «Рябиновый», «Смарт», «Морской», «Времена года», «Время Гринвич» и другие. Посетители смогут с помощью интерактивных туров изучить локации, инфраструктуру и коммуникации, сравнить участки, получить консультации менеджеров по условиям приобретения и выбрать дом мечты. Презентации коттеджных поселков и специализированные сессии по земельному законодательству формируют единый блок мероприятий для тех, кто выбирает земельные участки и планирует строительство дома.

Получить бесплатный билет можно на официальном сайте выставки.
Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотографии из архива ООО «Центр Экспо»

Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Экспоцентр выставка Свой дом

1 032
0
0
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Финансы

В Новосибирской области открылся новый производственно-складской комплекс

Общество

Из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском

Недвижимость

ГК «Расцветай» готовит к сдаче три дома в квартале «Расцветай на Красном»

Недвижимость

От проекта к стенам: почему выставка «Свой дом» в апреле – обязательная точка маршрута для каждого строителя и домовладельца

Бизнес

Фестиваль «На уровне идеи 2026» пройдет 22–23 апреля в Новосибирске

Бизнес Власть

Карантин по пастереллезу в Новосибирской области планируют снять к 1 мая

Общество Право&Порядок

Новосибирский экс-полицейский осужден за вымогательство миллионов у мигранта

Власть

«Куй железо пока горячо»: новосибирские депутаты хотят согласовывать министра сельского хозяйства региона

Бизнес Власть

В поправках бюджета заложили компенсацию потерь новосибирским аграриям

Власть

Политологи оценили новосибирских депутатов Госдумы

Общество

Завалившие ОГЭ новосибирские школьники могут пройти обучение по 38 профессиям

Общество

В Новосибирской области создадут охранные зоны вокруг 25 памятников природы

Бизнес Общество

Цены на пересылку писем резко выросли в Новосибирске

Бизнес Общество

Новосибирцы переключаются с мяса и молока на крупы и макароны

Бизнес

Компания СГК заменила 6,2 км труб без отключения отопления у горожан

Общество

Психолог из Новосибирска предостерегла от шаблонов при оценке поведения школьников

Бизнес

Более 30 компаний Сибири попали на карту рекламного рынка округа

Общество

В Новосибирске цены на путевки в детские лагеря за год выросли в среднем на 10%

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности