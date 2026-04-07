Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных программ на вторичном рынке

Дата:

В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье»

Банк УралсибБанк Уралсиб занял 6-е место в рейтинге лучших ипотечных программ на вторичном рынке в марте 2026 года, подготовленном Банки.ру. В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье».

При составлении рейтинга эксперты рассмотрели рыночные предложения российских банков на 13.03.2026 г. и сравнили условия при оформлении ипотечного кредита со следующими параметрами: сумма – 4,2 млн рублей, первоначальный взнос – 30%, срок кредитования – 30 лет, подтверждение дохода (2-НДФЛ или выписка из СФР), оформление комплексного страхования, подача заявки и проведение сделки онлайн, расчеты через аккредитив или эскроу. Ключевым критерием для ранжирования являлся размер процентной ставки, при ее совпадении – участники располагались в алфавитном порядке.

25 марта Банк Уралсиб в очередной раз снизил ставки по рыночным программам ипотечного кредитования. Ипотечный кредит (ПСК* 18,089 – 28,736% годовых) на покупку строящегося или готового жилья в рамках собственных программ теперь можно получить по ставке от 17,89% годовых.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*ПСК – полная стоимость кредита.

Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Согласно информации ВТБ, автоматизированные системы, включая голосовых ассистентов в колл-центре и чат-ботов в онлайн-банкинге, теперь успешно справляются с более чем 62% клиентских обращений, обходясь без участия оператора.

Особенно стоит отметить эффективность чата в интернет-банке, который с применением искусственного интеллекта самостоятельно обрабатывает свыше 75% клиентских запросов по более чем 2000 различным темам. Для тех, кто предпочитает живое общение, предусмотрена возможность просто запросить соединение с оператором прямо в чате. Такие обращения составляют всего 5% от общего числа, причем две трети из них возникают после того, как человек сначала попытался решить свой вопрос с помощью бота.

39% сибиряков пробуют себя в инвестициях

Несмотря на ослабление денежно-кредитной политики, вклады останутся ключевым инструментом накопления для значительной доли населения. Как показал опрос ВТБ*, треть жителей Сибири по-прежнему считают, что в ближайшие 3-5 лет выгоднее всего размещать средства на депозитах.

В целом по России вклады по-прежнему преобладают в структуре накоплений: 31% россиян хранят все свои сбережения исключительно на банковских счетах, а еще треть инвестировали менее четверти своих средств. Среди жителей Сибирского федерального округа 30% имеют только депозиты, в то время как 39% экспериментируют с инвестициями. Лишь 5% опрошенных россиян (4% — в Сибири) активно вкладывают более половины своих сбережений в инвестиционные активы.

В России стартует первая Неделя космоса

ПСБ выступил генеральным спонсором первой в России Недели космоса, знакового события, которое пройдет с 6 по 12 апреля по всей стране. Мероприятие призвано объединить сотни инициатив, начиная от образовательных программ и научных конференций до культурных и спортивных событий. В 2026 году Неделя космоса приурочена к 65-й годовщине полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

Петр Фрадков, председатель ПСБ, отметил, что полет Юрия Гагарина стал воплощением величайших человеческих достижений и триумфом нашей страны, открыв путь в космос для всего мира и создав уникальные технологии. По его словам, банк традиционно оказывает всестороннюю поддержку ракетно-космической отрасли, в том числе просветительским мероприятиям для популяризации науки, ценностей промышленного прогресса. При этом крайне важно говорить о выдающихся успехах, которыми можно гордиться, и вдохновлять молодое поколение на новые свершения. Поэтому проведение Недели космоса с многочисленными мероприятиями во всех регионах страны имеет стратегическое значение для отечественной космонавтики и развития современных технологических направлений в целом.

Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года

Карта «Прибыль»  Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года, по версии Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, технологичность и инновационность карты. Также экспертный совет оценивал популярность карточных продуктов на Банки.ру и отзывы пользователей.

27 марта в Москве были подведены итоги XIX ежегодной премии финансового маркетплейса Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.

Банк Уралсиб стал партнером соревнований по лыжным гонкам в Междуреченске

Участие в соревнованиях приняли свыше 300 кузбасских спортсменов из Топкинского, Прокопьевского, Междуреченского, Гурьевского муниципальных округов, а также из Кемерова, Таштагола, Калтана, Осинников, Белово, Прокопьевска, Полысаево, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецка, Яшкинкого и Крапивинского районов.

Победители и призеры каждого этапа соревнований были награждены грамотами Министерства спорта Кузбасса, кубками и медалями.

Прибыль Банка Уралсиб за 2025 год составила 10,9 млрд рублей

Активы банка за указанный период составили 790,4 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 107,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

