В Новосибирской области открылся новый производственно-складской комплекс

В Новосибирской области начал функционировать новый производственно-складской центр ZAIGER, возведение которого было осуществлено при финансовой поддержке ВТБ. Для осуществления этого проекта банк выделил ООО «ТД Мироград» 300 миллионов рублей в рамках программы промышленной ипотеки. Дополнительно была предоставлена банковская гарантия на сумму 165,5 миллионов рублей, что обеспечило возврат льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Эти средства были направлены на приобретение оборудования для производства стальных сэндвич-панелей, что является стратегическим шагом к полному импортозамещению в данной сфере на российском рынке.

Новый объект, занимающий площадь свыше 1,4 гектара, находится в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. На его территории размещена и введена в эксплуатацию линия автоматического непрерывного производства сэндвич-панелей. Такая модернизация позволит компании оперативно реагировать на рыночный спрос и гарантировать своевременные поставки готовой продукции — секционных, откатных и распашных ворот.

Представители банка отметили, что программа промышленной ипотеки является значимым инструментом поддержки малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики. Получение льготного финансирования для строительства новых производственных мощностей способствует расширению продуктовой линейки, повышению конкурентоспособности и снижению затрат.