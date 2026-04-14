В Новосибирской области открылся новый производственно-складской комплекс

Для осуществления этого проекта было выделено 300 миллионов рублей в рамках программы промышленной ипотеки

В Новосибирской области начал функционировать новый производственно-складской центр ZAIGER, возведение которого было осуществлено при финансовой поддержке ВТБ. Для осуществления этого проекта банк выделил ООО «ТД Мироград» 300 миллионов рублей в рамках программы промышленной ипотеки. Дополнительно была предоставлена банковская гарантия на сумму 165,5 миллионов рублей, что обеспечило возврат льготного займа от Фонда развития промышленности (ФРП) Новосибирской области. Эти средства были направлены на приобретение оборудования для производства стальных сэндвич-панелей, что является стратегическим шагом к полному импортозамещению в данной сфере на российском рынке.

Новый объект, занимающий площадь свыше 1,4 гектара, находится в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области. На его территории размещена и введена в эксплуатацию линия автоматического непрерывного производства сэндвич-панелей. Такая модернизация позволит компании оперативно реагировать на рыночный спрос и гарантировать своевременные поставки готовой продукции — секционных, откатных и распашных ворот.

Представители банка отметили, что программа промышленной ипотеки является значимым инструментом поддержки малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики. Получение льготного финансирования для строительства новых производственных мощностей способствует расширению продуктовой линейки, повышению конкурентоспособности и снижению затрат.

Фото: ru.freepik.com/Автор: aleksandarlittlewolf 

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Всероссийский конкурс для краеведческих музеев: победители получат гранты

Банк ВТБ в партнерстве с фондом «ВТБ-Страна» расширяет свою инициативу по поддержке краеведческих музеев России. Второй этап проекта, получившего название «Красота внутри. Краеведческие музеи России», охватит всю страну и продлится до 2027 года.

По словам Натальи Кочневой, старшего вице-президента ВТБ и председателя фонда «ВТБ-Страна», краеведческие музеи служат хранилищами локальных традиций, исторического наследия и ремесленных навыков. В прошлом году первый этап конкурса, в котором участвовали 15 регионов, позволил распределить 15 миллионов рублей среди победителей. В текущем году проект масштабируется на все 89 регионов России, а объем финансирования значительно увеличивается. Банк выражает уверенность, что такая поддержка внесет вклад в сохранение уникальных ценностей региональных учреждений, повысит их доступность и узнаваемость.

Куда россияне поедут на майские праздники

Совместное исследование ВТБ и сервиса планирования путешествий OneTwoTrip выявило тенденции в туристических предпочтениях россиян во время предстоящих майских праздников.

В 2026 году россиянам предстоит два периода отдыха: с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом возможность взять отпуск с 4 по 8 мая расширит каникулы до 11 дней.

Пользователи соцсетей стали чаще обсуждать практическое применение ИИ-помощников

В первом квартале текущего года русскоязычные пользователи социальных сетей активно начали обсуждать формирование автономной экономической системы с участием искусственного интеллекта, где цифровые ассистенты могут признаваться самостоятельными субъектами. К такому заключению пришли авторы исследования «Восприятие ИИ-агентов глазами пользователей соцмедиа», подготовленного компанией Brand Analytics по заказу ВТБ.

Специалисты проанализировали упоминания термина «ИИ-агент» и его вариаций в русскоязычных социальных сетях. Выяснилось, что 11% всех дискуссий имели экономический подтекст. Наиболее часто обсуждались последствия развития ИИ-агентов для рынка труда, потенциальная потеря рабочих мест и возможные изменения в сфере занятости. Также активно обсуждалась концепция «ИИ-агентной экономики», предполагающая, что цифровые помощники станут независимыми участниками рынка. Пользователи поднимали вопросы о моделях получения прибыли, затратах на использование ИИ-агентов и необходимости их правового регулирования.

Новосибирская область заняла второе место в Сибири по отказам в кредитах

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область заняла второе место среди регионов Сибири по доле отказов в выдаче розничных кредитов (от потребительских до ипотеки). В марте 2026 года банки не одобрили 82,7% заявок жителей региона (+2,1 п.п.). Выше показатель оказался только в соседней Кемеровской области — 82,8% (+1,4 п.п.). Об этом сообщили в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В других сибирских регионах получить кредит было чуть проще. Например, в Омской области доля отказов составила 82,6%, в Алтайском крае — 82,2%, в Иркутской области — 81,6%, а в Красноярском крае — 80,9%.

Общественность выберет имя для третьего котёнка дальневосточного леопарда

ВТБ инициировал в социальных сетях голосование, призванное определить имя для котенка дальневосточного леопарда. Этот малыш является третьим потомством кошки Герды, обитающей в национальном парке «Земля леопарда», расположенном недалеко от Владивостока.

Из-за скрытного образа жизни этих редких хищников ученым длительное время не удавалось установить пол молодого животного. Определение было сделано благодаря фотоловушке, запечатлевшей котенка у берегов Амурского залива. Предполагается, что ему около двух лет, и, судя по кадрам, он находится в хорошем состоянии, что свидетельствует о достатке добычи в этой местности.

Четыре миллиона пользователей банка доверяют голосовому помощнику

Согласно информации ВТБ, автоматизированные системы, включая голосовых ассистентов в колл-центре и чат-ботов в онлайн-банкинге, теперь успешно справляются с более чем 62% клиентских обращений, обходясь без участия оператора.

Особенно стоит отметить эффективность чата в интернет-банке, который с применением искусственного интеллекта самостоятельно обрабатывает свыше 75% клиентских запросов по более чем 2000 различным темам. Для тех, кто предпочитает живое общение, предусмотрена возможность просто запросить соединение с оператором прямо в чате. Такие обращения составляют всего 5% от общего числа, причем две трети из них возникают после того, как человек сначала попытался решить свой вопрос с помощью бота.

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

