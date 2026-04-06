Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года, по версии Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, технологичность и инновационность карты. Также экспертный совет оценивал популярность карточных продуктов на Банки.ру и отзывы пользователей.
27 марта в Москве были подведены итоги XIX ежегодной премии финансового маркетплейса Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.
«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, доход на остаток средств на карте, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Подробнее о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Условия по карте «Прибыль»
Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба
Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств
до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц
Обслуживание цифровых карт бесплатно
Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц
Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров
Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии
Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц
Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии
Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно
до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка
до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ
Внесение наличных в банкоматах других банков минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы