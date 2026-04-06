Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года

Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года, по версии Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, технологичность и инновационность карты. Также экспертный совет оценивал популярность карточных продуктов на Банки.ру и отзывы пользователей.

27 марта в Москве были подведены итоги XIX ежегодной премии финансового маркетплейса Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, доход на остаток средств на карте, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Подробнее о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба

Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств

до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц

Обслуживание цифровых карт бесплатно

Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии

Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц

Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии

Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка

до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы