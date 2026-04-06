Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика

Карта «Прибыль» Уралсиба – в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года

Дата:

Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, технологичность и инновационность карты

Банк УралсибКарта «Прибыль»  Уралсиба вошла в Топ-5 лучших дебетовых карт 2025 года, по версии Банки.ру. Эксперты финансового маркетплейса проанализировали условия обслуживания карт, снятия наличных и программы лояльности, удобство онлайн-оформления и наличие доставки, технологичность и инновационность карты. Также экспертный совет оценивал популярность карточных продуктов на Банки.ру и отзывы пользователей.

27 марта в Москве были подведены итоги XIX ежегодной премии финансового маркетплейса Банки.ру. Эксперты определили лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, доход на остаток средств на карте, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Подробнее о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Условия по карте «Прибыль»

Кешбэк Уралсиб Бонус 1% кешбэка за покупки и до 30% — за покупки у партнеров Уралсиба
Доход на фактический ежедневный остаток денежных средств
до 14% годовых на сумму до 1 000 000 ₽ при совершении покупок на сумму от 10 000 ₽ в месяц
Обслуживание цифровых карт бесплатно
Услуга «Сервис уведомлений» (Push и СМС) Первый месяц бесплатно, далее 99 ₽ в месяц

Снятие наличных в банкоматах Уралсиба и партнеров
Снятие наличных в банкоматах Уралсиба – без комиссии
Снятие наличных в банкоматах партнеров – без комиссии до 300 000 руб. в месяц

Внесение наличных в банкоматах Банка Уралсиб без комиссии
Внесение наличных в банкоматах партнеров бесплатно

до 75 000 ₽ суммарно в месяц в банкоматах Альфа-Банка, ВТБ и Райффайзен Банка
до 100 000 ₽ в месяц в банкоматах ВТБ

Внесение наличных в банкоматах других банков минимум 99 ₽, комиссия — 1,5% от внесенной суммы

Erid: F7NfYUJCUneTVTVvEuRR

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

1 137
0
0
Предыдущая статья
Аренда домов в Новосибирской области упала на треть
Следующая статья
Два района Новосибирской области оказались не готовы к паводку

В России стартует первая Неделя космоса

ПСБ выступил генеральным спонсором первой в России Недели космоса, знакового события, которое пройдет с 6 по 12 апреля по всей стране. Мероприятие призвано объединить сотни инициатив, начиная от образовательных программ и научных конференций до культурных и спортивных событий. В 2026 году Неделя космоса приурочена к 65-й годовщине полета человека в космос, совершенного Юрием Гагариным.

Петр Фрадков, председатель ПСБ, отметил, что полет Юрия Гагарина стал воплощением величайших человеческих достижений и триумфом нашей страны, открыв путь в космос для всего мира и создав уникальные технологии. По его словам, банк традиционно оказывает всестороннюю поддержку ракетно-космической отрасли, в том числе просветительским мероприятиям для популяризации науки, ценностей промышленного прогресса. При этом крайне важно говорить о выдающихся успехах, которыми можно гордиться, и вдохновлять молодое поколение на новые свершения. Поэтому проведение Недели космоса с многочисленными мероприятиями во всех регионах страны имеет стратегическое значение для отечественной космонавтики и развития современных технологических направлений в целом.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал партнером соревнований по лыжным гонкам в Междуреченске

Участие в соревнованиях приняли свыше 300 кузбасских спортсменов из Топкинского, Прокопьевского, Междуреченского, Гурьевского муниципальных округов, а также из Кемерова, Таштагола, Калтана, Осинников, Белово, Прокопьевска, Полысаево, Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецка, Яшкинкого и Крапивинского районов.

Победители и призеры каждого этапа соревнований были награждены грамотами Министерства спорта Кузбасса, кубками и медалями.

Читать полностью

Прибыль Банка Уралсиб за 2025 год составила 10,9 млрд рублей

Активы банка за указанный период составили 790,4 млрд рублей, собственные средства (капитал) – 107,9 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru со стабильным прогнозом, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА со стабильным прогнозом.

Читать полностью

Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – «Кредитная карта года»

Экспертный совет определил лучшие финансовые и страховые компании, а также лучшие финансовые продукты 2025 года.

Кредитная карта  «120 дней на максимум»  Банка Уралсиб стала «Кредитной картой года». Эксперты проанализировали параметры льготного периода кредитования, требования к заемщикам, стоимость выпуска и обслуживания карты, технологии, используемые при ее изготовлении, прозрачность условий программы лояльности, комфортность клиентского пути при оформлении карты. Для полной оценки обращали внимание на популярность продукта на Банки.ру и клиентский сервис – отзывы посетителей Банки.ру как о продукте, так и о качестве обслуживания.

Читать полностью

Новосибирцы начали «перетряхивать» финансовую подушку безопасности

В ожидании возможного снижения ключевой ставки наиболее эффективными финансовыми инструментами для размещения свободных денежных средств в Новосибирской области остаются срочные вклады и накопительные счета. К такому мнению пришли большинство участников заочного круглого стола, организованного редакцией Infopro54. В банках региона максимальная процентная ставка по вкладам сегодня доходит до 17%.

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева поясняет, что вклады в 2026 году остаются надежным способом защиты средств от инфляции при высокой ключевой ставке.

Читать полностью

Банк Уралсиб стал участником двух благотворительных акций в Новосибирске

В рамках акции «Дай лапу, друг» сотрудники Уралсиба собрали более ста килограммов гречневой, рисовой и перловой крупы   и передали в собачий приют Академгородка, где сегодня содержится более 250 питомцев.

Вторая акция состоялась 28 марта на территории МУП «Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило», здесь прошел экологический субботник, собравший более 400 добровольцев. Организаторами субботника выступили Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области и МУП «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило». Участниками субботника стали компании - члены регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области, экоклубы региональной ассоциации «Зеленые Вузы», общественные организации, сотрудники Минприроды НСО.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александр Митяев: Маркетинг в новой экономической реальности кардинально меняется

Как выживать и расти бизнесу Новосибирска в 2026 году

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирский метрополитен выпустил юбилейные жетоны

Авто Общество

В Новосибирске через билборды нашли 38 угнанных машин

Общество

В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Общество

На дорогах Новосибирской области зафиксировано 18 переливов

Бизнес

В России стартует первая Неделя космоса

Общество

В Новосибирск вернулись сапсаны — в черте города гнездятся минимум три пары

Власть

Два района Новосибирской области оказались не готовы к паводку

Бизнес Недвижимость

Аренда домов в Новосибирской области упала на треть

Бизнес Туризм

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Общество Отставки и назначения

Патриарх Кирилл возвел епископа Варфоломея в сан митрополита

Общество

Ночные заморозки вернутся в Новосибирск на Страстной неделе

Власть Город Общество

В Новосибирске перекрыли дорогу из-за риска подтопления

Авто Бизнес

Новосибирцы пересаживаются на китайские авто с пробегом

Общество

В Новосибирской области введут запрет на рыбалку с 20 апреля

Бизнес Общество

В России предложили ограничить траты на маркетплейсах

Бизнес Недвижимость

Новосибирск сократил разрыв в аренде между центром и окраинами

Бизнес Власть

В Новосибирской области вновь ищут строителя для котельной в Искитиме

Бизнес Общество

Новосибирск взорвал спрос на контрацептивы

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности