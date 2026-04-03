Эпоха безоглядного энтузиазма в отношении нейросетей в России подошла к концу

Наступила эра прагматичного скепсиса, уверены новосибирские предприниматели

Нейросети окончательно покинули страницы научно-фантастических журналов и превратились в такой же рабочий инструмент, как текстовый редактор или электронная таблица. Но как именно люди их используют? Новосибирская компания ООО «ИТ Сфера» в начале 2026 года провела масштабный опрос, охвативший более 2000 респондентов из разных сфер. Как констатировал директор компании Александр Митяев, проанализировав полученные данные, «мы вступили в фазу прагматичной, но скептической интеграции ИИ».

О ключевых трендах, которые выявил опрос, эксперты-руководители компаний рассказали Infopro54.

Главный тренд: «Доверяй, но проверяй»

Ключевой моделью использования стала обязательная проверка. Абсолютное большинство (более половины) активно применяющих ИИ видят в нём не оракула, а мощный, но несовершенный инструмент. Его ценят за скорость генерации идей, черновиков, шаблонов или кода, но финальное слово, контроль качества и смысловую правку оставляют за человеком.

— Это подтверждают живые комментарии: «Конечно не доверяю, у ИИ очень часто бывают галлюцинации. Но это не значит, что нейросети — это плохой инструмент, просто им нужно уметь пользоваться и постоянно перепроверять», — говорит один из респондентов.

Парадокс: повсеместность при высоком недоверии

Опрос выявил ключевой парадокс 2026 года. С одной стороны, нейросети стали повседневной реальностью: с ними сталкивается подавляющее большинство (свыше 85%) профессионалов. С другой — уровень базового доверия крайне низок: почти половина респондентов (около 47%) сознательно ограничивает или полностью исключает использование ИИ из-за опасений по поводу ошибок, конфиденциальности и этики.

— Этот скепсис подкрепляется опытом: «ИИ пишет только себе понятный код, который нужно править и править. Как помощник — прекрасная программа. Как замена — ага, конечно», — комментарий одного из опрошенных.

Нейтралитет как доминирующая эмоция

Эмоциональный фон — сдержанный. Доминирует нейтральное отношение (около 56% респондентов), которое можно охарактеризовать как «инструмент как инструмент». При этом негативных оценок (примерно 31%) значительно больше, чем позитивных (около 12%). ИИ не стал объектом энтузиазма, а скорее неизбежным фактором среды.

Запрос на взаимодействие, а не на замену

Результаты чётко сигнализируют рынку: запрос на «волшебную кнопку» не состоялся. Вместо этого существует мощный спрос на взаимодействие человеческого и искусственного интеллекта. Востребованы инструменты, которые берут на себя рутину (автодокументирование, генерация тестовых данных), но оставляют за экспертом стратегию и сложные решения.

— «Время экономит неплохо, автоматические документы, утилитарные инструменты… Переводит и суммирует отлично», — констатируют пользователи. Однако это взаимодействие требует новых навыков, — уточняет один из респондентов.

Вызов прагматичной интеграции

— Итоги опроса — это вызов для разработчиков. Успех ждёт не самые «умные» модели, а наиболее прозрачные, предсказуемые и хорошо встраиваемые в человеко-центричные процессы инструменты. Будущее — в перераспределении задач: машина за скорость обработки и шаблонные операции, человек — за критическое мышление, креатив, этику и финальное качество, — подчеркивает Александр Митяев. — Мы живём в эру прагматичного скепсиса, где главная ценность технологии — стать интеллектуальным усилителем для профессионала, а не его суррогатом. Именно на это должны быть направлены усилия индустрии в 2026 году и последующий период.

Успех ИИ зависит от его контролируемости

Директор IT-интегратора POWWWER, руководитель IT-комитета Новосибирского реготделения «Опоры России» Константин Медведев также высказался о ключевых трендах, связанных с нейросетями.

Осознанная «ИИ-гигиена»

Многие, даже используя ИИ, сознательно ограничивают его влияние в личной сфере. Это вызвано заботой о своих навыках: стремлением сохранить собственные аналитические способности и критическое мышление. А такое четким разделением ролей: пониманием, что ИИ — это помощник для решения конкретных задач, а не замена человеческому интеллекту и творчеству.

Безопасность — главное условие для бизнеса.

Корпорации заинтересованы только в локальных (on-premise) решениях. Причина — абсолютный приоритет безопасности:

  • Конфиденциальные данные должны оставаться внутри компании.
  • Модели должны учиться в замкнутом контуре, без доступа к внешней информации или передачи данных вовне.

— Успех ИИ зависит от его контролируемости. Это должен быть предсказуемый инструмент, усиливающий человека, а не подменяющий его, и работающий в строго заданных безопасных рамках, — резюмирует Константин Медведев.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля. 

Материал предоставлен Александром Митяевым.

Фото экспертов предоставлены Александром Митяевым, автор фото Митяева: из личного архива, автор фото Константина Медведева: Валентина Борновалова.

Базовая иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

