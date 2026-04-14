Из-за паводка закрыли региональную трассу под Новосибирском

В Новосибирской области из-за паводка была полностью перекрыта региональная дорога Н-1509 в Краснозерском районе. Движение по ней остановлено для всех видов транспорта. Меры были приняты вечером 13 апреля.

— В связи с резким подъёмом уровня воды, образованием значительного перелива и высокой скоростью водного потока на автомобильной дороге Н-1509 «332 км а/д «К-17р» — ст. Зубково» вводится временное прекращение движения всех видов транспортных средств (легкового, грузового и пассажирского). Участок закрытия: км 11+200 — км 11+400, — говорится в сообщении пресс-службы ТУАД Новосибирской области.

Объезд данного участка дороги невозможен. Ограничение продлится до устранения последствий паводка и восстановления безопасности дорожного движения. Ситуация находится под контролем региональных дорожных служб.

Специалисты непрерывно следят за состоянием дорог и принимают все меры для обеспечения безопасности дорожного движения. На официальном сайте ТУАД опубликован список участков, на которых в период с 26 марта по 13 апреля произошли переливы и подтопления.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подтоплено более 500 приусадебных и дачных участков.