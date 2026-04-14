Банду страховых мошенников обвиняют в 25 инсценированных авариях в Новосибирске

В Новосибирской области завершено следствие по делу о группе страховых мошенников. Первый зампрокурора региона Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение против тринадцати мужчин. Им вменяется 25 эпизодов мошенничества в сфере страхования. Одного из фигурантов также обвиняют в побеге из-под стражи.

Следствие выяснило, что для создания видимости дорожно-транспортного происшествия участники искали два автомобиля. Один из них обязательно нуждался в дорогостоящем ремонте, включая замену кузовных элементов и запасных частей. После этого сообщники выбирали место для инсценировки аварии, отдавая предпочтение участкам без камер видеонаблюдения, и затем проводили контролируемое столкновение. Заранее был выбран водитель, который по заранее разработанному плану должен был нарушить Правила дорожного движения и стать ответственным за аварию.

После этого другой участник группы, который играл роль потерпевшего водителя, подавал документы в страховую компанию для получения компенсации. Полученные средства мошенники делили между собой. Всего было совершено двадцать пять подобных преступлений, в результате которых страховые компании понесли ущерб, превышающий восемь миллионов рублей.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых, общая стоимость которого превышает одиннадцать миллионов рублей. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

