Банду страховых мошенников обвиняют в 25 инсценированных авариях в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Имущество обвиняемых на сумму свыше одиннадцати миллионов рублей конфисковано в рамках судебного решения

В Новосибирской области завершено следствие по делу о группе страховых мошенников. Первый зампрокурора региона Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение против тринадцати мужчин. Им вменяется 25 эпизодов мошенничества в сфере страхования. Одного из фигурантов также обвиняют в побеге из-под стражи.

Следствие выяснило, что для создания видимости дорожно-транспортного происшествия участники искали два автомобиля. Один из них обязательно нуждался в дорогостоящем ремонте, включая замену кузовных элементов и запасных частей. После этого сообщники выбирали место для инсценировки аварии, отдавая предпочтение участкам без камер видеонаблюдения, и затем проводили контролируемое столкновение. Заранее был выбран водитель, который по заранее разработанному плану должен был нарушить Правила дорожного движения и стать ответственным за аварию.

После этого другой участник группы, который играл роль потерпевшего водителя, подавал документы в страховую компанию для получения компенсации. Полученные средства мошенники делили между собой. Всего было совершено двадцать пять подобных преступлений, в результате которых страховые компании понесли ущерб, превышающий восемь миллионов рублей.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых, общая стоимость которого превышает одиннадцать миллионов рублей. После вручения копий обвинительного заключения уголовное дело будет передано в Калининский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор.

Источник фото:  Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Новосибирский экс-полицейский осужден за вымогательство миллионов у мигранта

Автор: Артем Рязанов

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о вымогательстве и превышении полномочий. Виновными признаны бывший полицейский Иван Качурин и его соучастник Ходжаназар Абдуллаев. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Качурина осудили по статье 163 УК РФ (вымогательство, совершённое группой лиц по предварительному сговору с целью получения имущества в особо крупном размере) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Экс-главы новосибирского завода добиваются пересмотра приговора

Автор: Оксана Мочалова

Бывшие руководители новосибирского завода «Тяжстанкогидропресс» снова попытаются обжаловать свои приговоры. Новосибирский областной суд назначил на 15 апреля рассмотрение апелляции Николая Степакина и Виктора Арановского.

Их осудили в августе 2025 года. Степакин получил 5,5 лет колонии общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Арановскому дали 4,5 года условно и штраф 1,2 миллиона рублей. Суд также частично удовлетворил иск завода и взыскал с бывших топ-менеджеров в сумме около 158 миллионов рублей.

Экс-главе транспортного департамента новосибирской мэрии вынесли приговор

Автор: Юлия Данилова

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор по делу бывшего чиновника мэрии Новосибирска, экс-главы транспортного департамента Константина Васильева.

Приговором суда Васильев был оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Суд постановил, что Константин Васильев имеет право на реабилитацию.

«Союзмультфильм» подал иск к новосибирскому ИП на 2,3 миллиона рублей

Автор: Мария Гарифуллина

Киностудия «Союзмультфильм» в текущем году подала 25 исков к новосибирским индивидуальным предпринимателям. Известный производитель мультфильмов требует выплатить компенсации за нарушение исключительных прав. Infopro54 изучил документы и выяснил, что среди дел есть одно с необычно большой суммой.

«Союзмультфильм» проводит планомерную работу по защите авторских прав на персонажи своих мультфильмов и исключительных прав на соответствующие товарные знаки: ежегодно в арбитражные суды регионов подаются десятки соответствующих исков. Чаще всего нарушения прав выявляются в ходе закупок в мелких торговых точках игрушек и детских товаров с изображениями мультипликационных героев. Цена каждого иска — от 50 до 200 тысяч рублей. Но в марте этого года «Союзмультфильм» подал в Арбитражный суд Новосибирской области иск с требованием взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 2 313 634 рублей. Ответчиком выступает новосибирский индивидуальный предприниматель, у которого согласно базе данных Rusprofile основным видом деятельности является оптовая торговля прочими бытовыми товарами, а в качестве дополнительных указано ещё 38 видов деятельности, среди которых есть розничная торговля играми и игрушками. В определении суда о принятии искового заявления к производству и назначении предварительного судебного заседания нет информации о товарных знаках и персонажах, исключительные права на которые были нарушены, как и других деталях. Но, учитывая историю других подобных дел, можно предположить, что речь идёт не об одном или двух товарах, приобретённых в ходе контрольной закупки, а о большом перечне, который и определил цену иска.

Прокуратура взяла на контроль подтопленный участок в Купинском районе

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Купинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом послужило введение полного запрета на передвижение всех видов транспорта на одном из участков региональной трассы.

В ходе проверки установлено, что талые воды вышли на проезжую часть. Протяжённость подтопленного участка достигла 250 метров, ширина разлива составила 6,5 метра. Кроме того, вода размыла бордюрное ограждение, что создаёт дополнительную угрозу безопасности при возможном восстановлении движения. Такие повреждения требуют ремонта до того, как дорогу вновь откроют для машин.

В Новосибирске у экс-полицейского изъяли два «Мерседеса»

Автор: Артем Рязанов

7 апреля 2026 года Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры Новосибирской области. Ответчиками по делу проходили бывший полицейский Денис Фетисов, его супруга Анастасия Фетисова, а также Марина и Юрий Мартемьяновы, Алексей Редькин и Анатолий Бельков. Суд постановил конфисковать в пользу государства два автомобиля Mercedes-Benz. Их общая рыночная стоимость превышает 6 миллионов рублей.

В бюджет Российской Федерации переданы два автомобиля. Они поступят в Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области:

Vся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

