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Недвижимость

«Локация — любовь с первого взгляда»: как новоселы оценили «Расцветай на Красном»

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В масштабном проекте ГК «Расцветай» сданы и заселены семь домов: новоселы получили ключи от квартир на обжитой территории с готовой инфраструктурой

Уже сейчас в квартале работают супермаркеты, пункты выдачи, частный детский сад, парикмахерская и салон красоты.

Рядом с «Расцветай на Красном» — престижные гимназии, лицеи, медицинские учреждения, досуговые центры и детские сады. Неподалеку — ТЦ «Калина» и ТРК «Ройял Парк», рестораны и фитнес-центры. Для отдыха и занятий спортом вблизи — сквер «Тимирязевский», дендропарк, зоопарк и центр океанографии.

Потребительские качества «Расцветай на Красном» неоднократно отмечены Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ): квартал несколько лет подряд входит в тройку лидеров в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области», («Лучший ЖК»). В условиях высокой конкуренции на рынке недвижимости Новосибирской области удержание лидерских позиций требует неизменно высоких стандартов качества на всех этапах реализации объекта.

ГК «Расцветай»
На выдаче ключей в ГК «Расцветай» всегда праздничная атмосфера

В ГК «Расцветай» передача ключей традиционно превращается в яркое событие. В новом доме были празднично украшены входные группы, организован фуршет, приготовлены подарки от застройщика, а для юных гостей был создан островок с развлечениями и аквагримом. В теплой, дружелюбной атмосфере новоселы смогли познакомиться друг с другом, сделать фото и, конечно же, получить долгожданные ключи от собственных квартир.

«Расцветай на Красном»
Придомовая территория «Расцветай на Красном» предполагает разные варианты проведения досуга

Новоселы новых домов «Расцветай на Красном» высоко оценили свой выбор. Максим, один из собственников, поделился впечатлениями:

― Когда мы выбирали новое жилье, главным критерием было его расположение. Хотелось жить и в центре, чтобы быстро добираться, и при этом устраивать прогулки на свежем воздухе. В «Расцветай на Красном» мы нашли тот самый баланс. Локация — любовь с первого взгляда. Станция метро «Заельцовская» ― в пяти минутах ходьбы, а сам квартал находится на второй линии от центральной магистрали: и город рядом, и шум от машин не мешает. А зеленые зоны вокруг — это вообще отдельный бонус: недалеко зоопарк, Дендрологический и Заельцовский парки. Для семьи здесь тоже все продумано: рядом престижные гимназии и лицеи, детские сады, спортивные и торговые центры. В самом квартале уже работают супермаркеты, пункты выдачи, частный детский сад, парикмахерская и салон красоты — ничего ждать не пришлось. При этом атмосфера внутри камерная и безопасная, как в клубном доме. Зеленые зоны ухожены, по территории приятно гулять вдоль кофеен, детских площадок и уютных мест для отдыха. Мы очень рады, что выбрали этот квартал. Здесь комфортно и детям, и взрослым.

ГК РасцветайПодробности по телефону:
+7 (383) 255-88-22
гкрасцветай.рф
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ООО «СЗ «Расцветай на Красном». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

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Иллюстрации предоставлены рекламодателем

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Рубрики : Недвижимость

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик

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Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года условия выдачи семейной ипотеки изменятся. Об этом сообщил в ходе форума «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Конкретные параметры обновлённой программы пока не раскрываются, но как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, речь идет не просто о повышении ставок, а о введении дифференцированных условий в зависимости от количества детей в семье и региона проживания.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит кредита сохранят на уровне 12 млн рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. В остальных регионах, включая Новосибирскую область, лимит для таких семей останется прежним — 6 млн рублей, а ставка поднимется до 10% годовых.

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Более 60 тысяч новосибирцев запретили дистанционные сделки с недвижимостью

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством поданных заявлений о запрете регистрации сделок с недвижимостью без личного участия собственника. Об этом сообщили в управлении Росреестра региона. За 5 месяцев 2026 года подана 61 тысяча таких заявлений, ежедневно поступает более 400 заявлений.

— Анализируя динамику по оказанию ведомством данной услуги, можно с уверенностью сказать, что этот механизм становится одним из ключевых элементов «цифровой самозащиты» граждан от мошенников, — отмечает руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

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Застройщики Новосибирска начали оценивать варианты многоконтурных КРТ

Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе на комиссию по градостроительству горсовета Новосибирска был вынесен резонансный вопрос о размере участков, которые можно будет включать в проекты комплексного развития территории по инициативе застройщиков. К единому мнению участники рынка, прокуратура и органы власти пока не пришли, а комиссия должна будет выдать свои рекомендации для рассмотрения на сессии горсовета уже в сентябре.

Что по поводу новых правил КРТ думают приглашенные участники комиссии: застройщики, эксперты, представители общественности?

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Новосибирск тонет в непроданных новостройках

Автор: Оксана Мочалова

Затоваренность на рынке новостроек Новосибирской области достигла рекордного уровня. По состоянию на начало июня 2026 года в строящихся домах региона оставались нереализованными 60 660 квартир и апартаментов. Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев отмечает, что рынок вернулся к показателям кризисного 2015 года, пройдя за десятилетие полный цикл — от рекордного объема непроданного жилья к его сокращению и обратному росту.

Одновременно с ростом объема нераспроданного жилья ухудшился и показатель, отражающий скорость его реализации. Так называемый коэффициент поглощения, который показывает, за сколько месяцев при текущих темпах продаж рынок сможет «переварить» все выставленные лоты, увеличился на 4 месяца.

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Светлый создаёт детство без границ

Современные родители всё чаще выбирают жильё не по квадратным метрам, а по ответам на простые жизненные вопросы. Важно, чтобы инфраструктура двора росла вместе с детьми: для малышей — горки и песочницы, для подростков — интересные клубы и секции. Чтобы малыш спокойно доходил до школы, а в межсезонье, когда за окном слякоть, не хотелось запираться в четырёх стенах. Главное — чтобы здесь хотелось оставаться, а не уезжать «к бабушке в деревню» или в город за развлечениями.

В Мошковском районе есть место, где этот запрос превратили в руководство к действию. Жилой район Светлый и его кварталы («Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный») — это 14 000 жителей, и он всё больше похож на самостоятельный мини-город. Здесь выстраивают среду, где семья с детьми перестаёт быть просто покупателем квадратных метров, а становится полноправным хозяином территории.

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Жилой квартал в Заельцовском районе расширят на 1000 «квадратов»

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска подписала договор о комплексном развитии территории (КРТ) с собственником земельного участка на улице Кавалерийской в Заельцовском районе. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города. Речь идет об участке площадью 1,28 гектара в кадастровом квартале 54:35:032975. Застройщиком выступает ООО СЗ «Гвоздика».

Сейчас на этой территории уже ведется строительство многоэтажного жилого дома с подземным паркингом и встроенными помещениями для обслуживания жильцов. Новый договор позволит расширить проект: застройщик получил право увеличить общую площадь квартир почти на 1 тысячу кв. метров.

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Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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