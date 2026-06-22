«Локация — любовь с первого взгляда»: как новоселы оценили «Расцветай на Красном»

Уже сейчас в квартале работают супермаркеты, пункты выдачи, частный детский сад, парикмахерская и салон красоты.

Рядом с «Расцветай на Красном» — престижные гимназии, лицеи, медицинские учреждения, досуговые центры и детские сады. Неподалеку — ТЦ «Калина» и ТРК «Ройял Парк», рестораны и фитнес-центры. Для отдыха и занятий спортом вблизи — сквер «Тимирязевский», дендропарк, зоопарк и центр океанографии.

Потребительские качества «Расцветай на Красном» неоднократно отмечены Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ.РФ): квартал несколько лет подряд входит в тройку лидеров в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Новосибирской области», («Лучший ЖК»). В условиях высокой конкуренции на рынке недвижимости Новосибирской области удержание лидерских позиций требует неизменно высоких стандартов качества на всех этапах реализации объекта.

В ГК «Расцветай» передача ключей традиционно превращается в яркое событие. В новом доме были празднично украшены входные группы, организован фуршет, приготовлены подарки от застройщика, а для юных гостей был создан островок с развлечениями и аквагримом. В теплой, дружелюбной атмосфере новоселы смогли познакомиться друг с другом, сделать фото и, конечно же, получить долгожданные ключи от собственных квартир.

Новоселы новых домов «Расцветай на Красном» высоко оценили свой выбор. Максим, один из собственников, поделился впечатлениями:

― Когда мы выбирали новое жилье, главным критерием было его расположение. Хотелось жить и в центре, чтобы быстро добираться, и при этом устраивать прогулки на свежем воздухе. В «Расцветай на Красном» мы нашли тот самый баланс. Локация — любовь с первого взгляда. Станция метро «Заельцовская» ― в пяти минутах ходьбы, а сам квартал находится на второй линии от центральной магистрали: и город рядом, и шум от машин не мешает. А зеленые зоны вокруг — это вообще отдельный бонус: недалеко зоопарк, Дендрологический и Заельцовский парки. Для семьи здесь тоже все продумано: рядом престижные гимназии и лицеи, детские сады, спортивные и торговые центры. В самом квартале уже работают супермаркеты, пункты выдачи, частный детский сад, парикмахерская и салон красоты — ничего ждать не пришлось. При этом атмосфера внутри камерная и безопасная, как в клубном доме. Зеленые зоны ухожены, по территории приятно гулять вдоль кофеен, детских площадок и уютных мест для отдыха. Мы очень рады, что выбрали этот квартал. Здесь комфортно и детям, и взрослым.

Подробности по телефону:

+7 (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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