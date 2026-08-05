Проект нового микрорайона на улице Кирова утвердили в Новосибирске

На официальном сайте правовой информации мэрии Новосибирска опубликовано постановление о проекте планировки и межевания территории жилой застройки в Октябрьском районе (ул. Грибоедова, Кирова, Автогенная, Коммунстроевская, III Интернационала). Речь идет об участке площадью 21,5 га, на котором планируется комплексное развитие территории.

Под жилую застройку выделено 14,3 гектара. Согласно соглашению о КРТ, инвестор сможет возвести здесь 353 тысячи квадратных метров квартир.

В рамках КРТ планируется строительство поликлиники на 200 посещений, детского сада на 320 мест, школы на 1100 учеников, объекта дополнительного образования и библиотеки. Также будет создан парк площадью не менее 5000 кв. метров, аллея и пешеходная зона.

Одно из ключевых условий комплексного развития территории — сохранение 100-летней водонапорной башни станции Ново-Николаевск Алтайской железной дороги. Башня находится на чётной стороне улицы Коммунстроевской, где она пересекается с улицей Декабристов.

На площадке также планируется строительство автомобильных дорог общего пользования на улицах III Интернационала, Автогенной и Коммунстроевской.

Первый этап развития территории включает строительство дороги на улице III Интернационала. Также планируется возвести встроенный детский сад, спроектировать школьный корпус на 850 мест, создать пешеходную зону и объект озеленения вдоль продолжения улицы Автогенной от Кирова до перспективной Зыряновской.

На втором этапе построят оставшиеся дороги, школьное здание на 850 мест и детский сад на 320 мест. После 2030 года появится амбулаторно-поликлиническое подразделение, а после 2033 года — второй корпус школы на 250 учеников. Парк планируют открыть 31 декабря 2036 года.

— Снос объектов капитального строительства возможно осуществлять на протяжении реализации проекта планировки, но не позднее 1 марта 2039 года, — сказано в постановлении.

Напомним, торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской, III Интернационала в Октябрьском районе в конце 2025 года выиграла ООО СЗ «Страна М 12» (входит в ГК «Страна Девелопмент») за 297,8 млн рублей.

В начале июля 2026 года мэрия приняла постановление об изъятии у собственников на этой площадке 71 земельного участка и 78 объектов недвижимости.

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