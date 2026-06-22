Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

22 июня — трагическая дата в истории нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война — самая страшная в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней, унесла 27 миллионов жизней и завершилась полным разгромом гитлеровской Германии. Из Новосибирской области на войну ушли более 650 тысяч человек.

Есть памятники, которые невозможно воспринимать только как произведения искусства. Они выходят за пределы эстетики и становятся частью внутреннего опыта — личного, исторического, почти физического. Именно таковы советские мемориалы, посвящённые матери. Среди них — Монумент Славы в самом центре Ленинского района.

Ипостаси матери в советском мемориальном искусстве можно рассмотреть в трех композициях 1967 года. Эти памятники различны по пластике и настроению, но их объединяет главное: попытка выразить чувства матери.

Итак, первая композиция — Мать Армения в Ереване, которая спокойно стоит и смотрит вдаль. В руках у нее меч, она готова сражаться за свою жизнь, за жизнь своих детей, за Родину. В ней есть внутреннее спокойствие и сила, мощь и уверенность матери, знающей цену созданного ей мира. Особое значение имеет декоративное решение памятника. «Родинка» на лбу, покрытая золотом, придаёт образу сакральное звучание. В оформлении использованы мотивы армянского орнамента и резьбы по камню, отсылающие к средневековым хачкарам и архитектурным рельефам Армении. Благодаря этому памятник соединяет советский монументализм с древней культурной традицией, создавая образ матери не только как защитницы, но и как хранительницы исторической памяти народа.

Совсем иное настроение рождает композиция «Скорби матери» на Мамаевом кургане. Скульптура напоминает ренессансную Пьету: мать держит на руках тело погибшего сына. Но если в европейской традиции подобный сюжет связан с религиозным спасением, то советский монумент лишён утешения. Здесь нет обещания воскресения — только бесконечная материнская боль. Боль матери, которая держит на руках мертвого сына. Вода вокруг памятника превращается в символ моря слёз, выплаканных войной. Пространство организовано так, что зритель невольно замедляет шаг и оказывается внутри этой скорби, словно становится её свидетелем.

Вернемся к фигуре матери у Вечного огня на новосибирском Монументе Славы. Пространство вокруг неё организовано почти как храм памяти: открытая площадь, пламя, строгие линии, гранитная тишина. Женщина здесь одинока. Она не защищает и не удерживает — она помнит. В этом образе нет движения, но есть тяжесть времени. Скульптура производит впечатление не эмоциональным жестом, а именно неподвижностью, в которой застыли годы ожидания и невозможность утраты.

Эти мемориалы невозможно понять вне художественного контекста эпохи. Они принадлежат советскому монументальному модернизму — направлению, сформировавшемуся в 1950–70-е годы как реакция на декоративную пышность сталинского ампира. Новое искусство стремилось говорить иначе: крупными формами, лаконичными силуэтами, почти архитектурной ясностью. Монументальный модернизм вообще плохо переносит случайность или бытовую подробность. Его язык — обобщение. Поэтому советские мемориалы так часто производят ощущение вечности: мать в них — не портрет конкретной женщины, а образ всех матерей сразу. Лаконизм здесь становится способом усиления чувства. Чем меньше деталей, тем сильнее эмоциональный удар.

Особую роль играет масштаб. Огромные фигуры не просто впечатляют — они меняют положение человека в пространстве. Зритель рядом с таким памятником ощущает собственную хрупкость и одновременно сопричастность чему-то большему, чем личная судьба. Именно поэтому советские мемориалы так тесно связаны с архитектурой и ландшафтом: ступени, площади, вода, огонь становятся частью общего художественного высказывания.

Но, возможно, главное в этих памятниках — их внутренняя тишина. Они почти никогда не изображают момент действия. Это не триумф и не битва. Это пауза после катастрофы, когда слова уже невозможны.

Сегодня, спустя десятилетия, советские мемориалы воспринимаются иначе, чем в момент их создания. Мы смотрим на них уже не как на часть государственной идеологии, а как на редкий пример искусства, сумевшего говорить о человеческом горе без фальши. Время не уничтожило эмоциональную силу этих образов. Именно поэтому такие памятники продолжают действовать. Они не требуют объяснений и не нуждаются в громких словах. Достаточно остановиться рядом, всмотреться в каменные лица, почувствовать масштаб пространства и тишину вокруг. Тогда становится ясно: перед нами не только история войны, но и история человеческой любви, пережившей смерть.

Монумент Славы в Новосибирске — не просто памятник, а символ коллективной памяти, что подтверждают оценки ведущих экспертов. По словам профессора Института искусств НГПУ Андрея Тимошенко, мемориал стал одним из ярчайших образцов советского монументального искусства Сибири. Архитектура и скульптура здесь не существуют отдельно — они сливаются в единое пространство, которое вызывает глубокие эмоции и помогает сохранить память о прошлом.

Через язык монументальной формы — лаконизм, масштабность, строгую геометрию — они транслируют универсальные ценности: уважение к истории, благодарность героям и ответственность перед будущими поколениями. Таким образом, Монумент Славы не существует изолированно: он — часть большой традиции советского искусства, объединяющей города и регионы России в едином пространстве исторической памяти.

Марина Грушицкая, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств НГПУ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ. Все внесенные объекты имеют охранный статус.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.