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Культура Общество

Материнская скорбь в камне: Монумент Славы стал одним из ярчайших образцов монументального искусства Сибири

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Советские мемориалы часто производят ощущение вечности. Главное в этих памятниках — их внутренняя тишина. Это пауза после катастрофы, когда слова уже невозможны

22 июня — трагическая дата в истории нашей страны. В этот день 85 лет назад началась Великая Отечественная война — самая страшная в истории человечества. Она продолжалась 1418 дней, унесла 27 миллионов жизней и завершилась полным разгромом гитлеровской Германии. Из Новосибирской области на войну ушли более 650 тысяч человек.

Есть памятники, которые невозможно воспринимать только как произведения искусства. Они выходят за пределы эстетики и становятся частью внутреннего опыта — личного, исторического, почти физического. Именно таковы советские мемориалы, посвящённые матери. Среди них — Монумент Славы в самом центре Ленинского района.

Ипостаси матери в советском мемориальном искусстве можно рассмотреть в трех композициях 1967 года. Эти памятники различны по пластике и настроению, но их объединяет главное: попытка выразить чувства матери.

Итак, первая композиция — Мать Армения в Ереване, которая спокойно стоит и смотрит вдаль. В руках у нее меч, она готова сражаться за свою жизнь, за жизнь своих детей, за Родину. В ней есть внутреннее спокойствие и сила, мощь и уверенность матери, знающей цену созданного ей мира.  Особое значение имеет декоративное решение памятника. «Родинка» на лбу, покрытая золотом, придаёт образу сакральное звучание. В оформлении использованы мотивы армянского орнамента и резьбы по камню, отсылающие к средневековым хачкарам и архитектурным рельефам Армении. Благодаря этому памятник соединяет советский монументализм с древней культурной традицией, создавая образ матери не только как защитницы, но и как хранительницы исторической памяти народа.

Совсем иное настроение рождает композиция «Скорби матери» на Мамаевом кургане. Скульптура напоминает ренессансную Пьету: мать держит на руках тело погибшего сына. Но если в европейской традиции подобный сюжет связан с религиозным спасением, то советский монумент лишён утешения. Здесь нет обещания воскресения — только бесконечная материнская боль. Боль матери, которая держит на руках мертвого сына. Вода вокруг памятника превращается в символ моря слёз, выплаканных войной. Пространство организовано так, что зритель невольно замедляет шаг и оказывается внутри этой скорби, словно становится её свидетелем.

Вернемся к фигуре матери у Вечного огня на новосибирском Монументе Славы. Пространство вокруг неё организовано почти как храм памяти: открытая площадь, пламя, строгие линии, гранитная тишина. Женщина здесь одинока. Она не защищает и не удерживает — она помнит. В этом образе нет движения, но есть тяжесть времени. Скульптура производит впечатление не эмоциональным жестом, а именно неподвижностью, в которой застыли годы ожидания и невозможность утраты.

Эти мемориалы невозможно понять вне художественного контекста эпохи. Они принадлежат советскому монументальному модернизму — направлению, сформировавшемуся в 1950–70-е годы как реакция на декоративную пышность сталинского ампира. Новое искусство стремилось говорить иначе: крупными формами, лаконичными силуэтами, почти архитектурной ясностью. Монументальный модернизм вообще плохо переносит случайность или бытовую подробность. Его язык — обобщение. Поэтому советские мемориалы так часто производят ощущение вечности: мать в них — не портрет конкретной женщины, а образ всех матерей сразу. Лаконизм здесь становится способом усиления чувства. Чем меньше деталей, тем сильнее эмоциональный удар.

Особую роль играет масштаб. Огромные фигуры не просто впечатляют — они меняют положение человека в пространстве. Зритель рядом с таким памятником ощущает собственную хрупкость и одновременно сопричастность чему-то большему, чем личная судьба. Именно поэтому советские мемориалы так тесно связаны с архитектурой и ландшафтом: ступени, площади, вода, огонь становятся частью общего художественного высказывания.

Но, возможно, главное в этих памятниках — их внутренняя тишина. Они почти никогда не изображают момент действия. Это не триумф и не битва. Это пауза после катастрофы, когда слова уже невозможны.

Сегодня, спустя десятилетия, советские мемориалы воспринимаются иначе, чем в момент их создания. Мы смотрим на них уже не как на часть государственной идеологии, а как на редкий пример искусства, сумевшего говорить о человеческом горе без фальши. Время не уничтожило эмоциональную силу этих образов. Именно поэтому такие памятники продолжают действовать. Они не требуют объяснений и не нуждаются в громких словах. Достаточно остановиться рядом, всмотреться в каменные лица, почувствовать масштаб пространства и тишину вокруг. Тогда становится ясно: перед нами не только история войны, но и история человеческой любви, пережившей смерть.

Монумент Славы в Новосибирске — не просто памятник, а символ коллективной памяти

Монумент Славы в Новосибирске — не просто памятник, а символ коллективной памяти, что подтверждают оценки ведущих экспертов. По словам профессора Института искусств НГПУ Андрея Тимошенко, мемориал стал одним из ярчайших образцов советского монументального искусства Сибири. Архитектура и скульптура здесь не существуют отдельно — они сливаются в единое пространство, которое вызывает глубокие эмоции и помогает сохранить память о прошлом.

Через язык монументальной формы — лаконизм, масштабность, строгую геометрию — они транслируют универсальные ценности: уважение к истории, благодарность героям и ответственность перед будущими поколениями. Таким образом, Монумент Славы не существует изолированно: он — часть большой традиции советского искусства, объединяющей города и регионы России в едином пространстве исторической памяти.

Марина Грушицкая, доцент кафедры изобразительного искусства Института искусств НГПУ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области на кадастровый учет поставили 667 памятников героям ВОВ. Все внесенные объекты имеют охранный статус. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска.

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Рубрики : Культура Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : памятники НГПУ монументальное искусство монумент славы

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Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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Приемная кампания стартовала в вузах Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области, как и по всей России, 20 июня официально стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения. В этом году абитуриенты смогут претендовать на более чем 13,6 тысячи бюджетных мест в вузах и колледжах региона, а сам процесс поступления претерпел ряд значительных изменений. Нововведения коснулись правил подачи документов, целевого набора и даже ввели понятие «день тишины».

Подать документы теперь можно только тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в приемной комиссии или по почте. Прием через собственные онлайн-системы вузов в этом году отменен. Для поступления потребуется стандартный пакет, включающий паспорт, документ об образовании и согласие на обработку персональных данных. Абитуриенты имеют право подать заявления в пять университетов, выбрав в каждом до пяти направлений подготовки.

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Качество воздуха в Новосибирске ухудшилось

Автор: Артем Рязанов

Рано утром 22 июня в областном центре произошло значительное ухудшение качества воздуха. По информации от AccuWeather, индекс загрязнения воздуха достиг 166, что классифицируется как «крайне вредный». Основной причиной стало увеличение содержания взвешенных частиц PM2,5 до 69 микрограмммов на кубический метр. Эти мельчайшие частицы размером менее 2,5 микрометров способны проникать в лёгкие и кровеносную систему.

Концентрация частиц PM10 в воздухе превысила норму, достигнув 100 микрограмммов на кубический метр и получив индекс 112, что классифицируется как «вредный» уровень. Эти частицы оседают в дыхательных путях, вызывая раздражение, кашель и обострение астмы. В воздухе в городе также обнаружен диоксид азота с показателем 51 балл и концентрацией 28 микрограмммов на кубический метр. Жители города жалуются на дымку, появившуюся ещё на прошлой неделе, которую связывают с пожарами в Красноярском крае.

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Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

Автор: Артем Рязанов

В соцсетях российские выпускники жалуются на траты ради «задобривания» комиссии на защите дипломов. Суммы и формат «фуршета» в вузах разные. В НГТУ студенты скидываются примерно по 300 рублей — покупают воду, фрукты, орехи, иногда цветы; в группе из 18 человек расходы получаются умеренными. В НГПУ по традиции ставят тортики, чтобы после защиты комиссия могла попить чай, — это делают добровольно.

Как отмечает Горсайт, во многих вузах ограничиваются минимумом. В СИУ РАНХиГС студентам прямо сказали, что требовать угощения незаконно; в итоге купили пиццу (в том числе для себя) и поставили на стол воду. В НГУ преподавателей предупредили, чтобы студенты не устраивали застолье — это могут расценить как взятку; ограничились букетами и водой (даже газированной — на это никто не возмутился).

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Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Автор: Артем Рязанов

21 июня команды «Сибирь» и «Велес» провели ответный стыковой матч за право участвовать в Лиге Пари. После проигрыша в первом матче со счётом 1:4 «Сибирь» должна была одержать победу с разницей не менее чем в три мяча.

В первом матче, который прошёл 17 июня в Домодедово, «Велес» одержал уверенную победу над командой из Новосибирска со счётом 4:1. Сибирякам нужно было отыгрывать три гола. До перерыва хозяева поля дважды поразили ворота соперника: на 10-й минуте Антон Кобялко точно пробил с близкого расстояния, а в конце первого тайма он же головой отправил мяч в сетку.

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Доктор Костюченко назвала главные ошибки грибников в лесу

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области скоро начнется сезон сбора дикоросов. Леса манят горожан обилием грибов и ягод, однако каждый год спасатели фиксируют десятки случаев, когда привычная прогулка превращается в чрезвычайное происшествие. По словам врача-эксперта, профессора кафедры медицины катастроф Пироговского университета Марины Костюченко, главная беда в лесу — это не дикие звери и не отсутствие еды, а переоценка собственных сил и неправильно подобранный гардероб.

Многие новосибирцы, выезжая на природу, предпочитают одежду защитных и темных тонов, считая ее практичной. Однако с точки зрения безопасности это грубая ошибка. Спасателям крайне сложно заметить человека в камуфляже среди сухой травы или вечернего леса.

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