Новосибирские школы введут лимит на внеурочную деятельность в новом учебном году

С 1 сентября 2026 года в школах Новосибирска, как и по всей стране, вступают в силу новые рекомендации Министерства просвещения, устанавливающие рамки внеурочной занятости учащихся. Образовательные учреждения региона ориентируются на письмо ведомства, регламентирующее как содержательную часть дополнительных занятий, так и предельную недельную нагрузку.

Согласно документу, школьникам будут доступны до девяти рекомендованных направлений внеурочной деятельности. Часть программ закреплена за конкретными возрастными группами. Так, цикл «Разговоры о важном» охватит всех учеников с 1 по 11 класс. Профориентационный курс «Россия — мои горизонты» предназначен для подростков 6–11 классов, а проект «Орлята России» сохранится в начальной школе. Для восьмиклассников и десятиклассников предусмотрены военные учебные сборы либо занятия по начальной военной подготовке.

Помимо обязательной повестки, министерство рекомендует школам развивать курсы финансовой грамотности, исторического просвещения, углублённого изучения математики и естественных наук. В перечень также вошли профильное обучение и программы физического развития.

Ключевое нововведение касается хронометража. Предельный объём внеурочной нагрузки зафиксирован на отметке 10 часов в неделю. При этом установлены жёсткие лимиты на весь период обучения: не более 1350 часов для начальной школы, 1700 часов — для среднего звена и 680 часов — для старшеклассников. Задача образовательных организаций — вписать рекомендованные направления в эти нормативы, не допустив перегрузки учащихся.

Ранее, в июне, министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал переход к единому образовательному пространству. В течение двух лет ведомство планирует оснастить школьные кабинеты оборудованием для преподавания изобразительного искусства, музыки, математики, физики, химии и биологии. Эти меры, по замыслу министерства, должны синхронизировать базовую программу с обновлённой системой внеурочных занятий.

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