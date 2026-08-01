В Новосибирской области утвердили охранные зоны двух памятников природы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении охранных зон для двух особо охраняемых природных территорий регионального значения. Охранные зоны появились у памятника природы «Бердская лесная дача» в Бердске и у «Дендрологического парка» в Новосибирске.

Охранная зона «Бердской лесной дачи» занимает площадь 56,1 га. Она расположена на территории города Бердска. Для «Дендрологического парка» охранная зона установлена в границах Новосибирска, её площадь составляет 0,83 га.

Установление охранных зон необходимо для предотвращения негативного воздействия на сами памятники природы, а также на прилегающие к ним земельные участки и водные объекты. При этом земельные участки, попавшие в границы охранных зон, не изымаются у их пользователей, владельцев и собственников. Они могут использовать свою землю, но с соблюдением режима, установленного новым постановлением.

Режим охранных зон предполагает ряд запретов. В их границах нельзя распахивать земли, рубить насаждения (кроме санитарных рубок и специальных мероприятий), вести выпас скота и сенокошение, охотиться и рыбачить, собирать коллекции, строить здания и дороги, проводить взрывные работы, применять ядохимикаты, а также передвигаться и стоять на транспорте (за исключением лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, и собственников участков).

При этом в охранных зонах разрешены научная и образовательная деятельность, организация экскурсий, проведение противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, а также благоустройство территории. Для «Дендрологического парка» дополнительно разрешены сенокошение в целях ухода за питомником, а также распашка нелесных земель для выращивания посадочного материала. Для «Бердской лесной дачи» разрешён сбор ягод населением, а также мероприятия по берегоукреплению Новосибирского водохранилища.

Границы охранных зон будут обозначены на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. Ответственность за нарушение установленного режима наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области должны утвердить охранные зоны вокруг 25 памятников природы. Считает, что это позволит сформировать четкий правовой режим использование прилегающих территорий.