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Общество

В Новосибирской области утвердили охранные зоны двух памятников природы

Автор: Мария Гарифуллина

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Один из них находится в черте Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление об установлении охранных зон для двух особо охраняемых природных территорий регионального значения. Охранные зоны появились у памятника природы «Бердская лесная дача» в Бердске и у «Дендрологического парка» в Новосибирске.

Охранная зона «Бердской лесной дачи» занимает площадь 56,1 га. Она расположена на территории города Бердска. Для «Дендрологического парка» охранная зона установлена в границах Новосибирска, её площадь составляет 0,83 га.

Установление охранных зон необходимо для предотвращения негативного воздействия на сами памятники природы, а также на прилегающие к ним земельные участки и водные объекты. При этом земельные участки, попавшие в границы охранных зон, не изымаются у их пользователей, владельцев и собственников. Они могут использовать свою землю, но с соблюдением режима, установленного новым постановлением.

 

Режим охранных зон предполагает ряд запретов. В их границах нельзя распахивать земли, рубить насаждения (кроме санитарных рубок и специальных мероприятий), вести выпас скота и сенокошение, охотиться и рыбачить, собирать коллекции, строить здания и дороги, проводить взрывные работы, применять ядохимикаты, а также передвигаться и стоять на транспорте (за исключением лиц, находящихся при исполнении служебных обязанностей, и собственников участков).

При этом в охранных зонах разрешены научная и образовательная деятельность, организация экскурсий, проведение противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, а также благоустройство территории. Для «Дендрологического парка» дополнительно разрешены сенокошение в целях ухода за питомником, а также распашка нелесных земель для выращивания посадочного материала. Для «Бердской лесной дачи» разрешён сбор ягод населением, а также мероприятия по берегоукреплению Новосибирского водохранилища.

Границы охранных зон будут обозначены на местности специальными предупредительными аншлагами и информационными знаками. Ответственность за нарушение установленного режима наступает в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области должны утвердить охранные зоны вокруг 25 памятников природы. Считает, что это позволит сформировать четкий правовой режим использование прилегающих территорий.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : памятники природы Дендропарк в Новосибирске

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— Новосибирск — один из крупнейших музейных центров, где сосредоточены десятки уникальных выставочных пространств. Летний сезон 2026 года выдался очень насыщенным на масштабные культурные проекты, художественные события и интерактивные форматы, разработанные специально для молодежной аудитории, — отмечает эксперт.

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Первые итоги приемной кампании-2026: в новосибирских вузах вырос конкурс, проходной балл и количество олимпиадников

Автор: Мария Гарифуллина

Вступительная кампания 2026 года вышла на финишную прямую. 27 июля вузы опубликовали конкурсные списки на бюджетные места основного этапа. 1 августа завершится прием согласий от поступающих с приоритетным правом зачисления, а 3 августа будут опубликованы приказы о зачислении этой категории абитуриентов. 5 августа заканчивается прием согласий на основном этапе, и 7 августа станет известно, кто поступил на бюджетные места.

Infopro54 получил первые комментарии новосибирских вузов о конкурсе и проходных баллах. Цифры еще не окончательные, но тенденция видна: поступить в этом году на многие направления сложнее, чем годом ранее.

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В Госдуме предложили ввести «родительскую зарплату»

Автор: Артем Рязанов

В Госдуме обсуждается инициатива о введении новой социальной выплаты. Предложение касается ежемесячного пособия для одного из родителей, который не работает официально, но занимается воспитанием детей. Размер выплаты предлагается установить не ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

Авторы идеи настаивают на том, что уход за ребенком и его воспитание являются полноценной работой, которая приносит пользу обществу. Такой подход, по их мнению, позволит снять финансовое напряжение с семей, где один из супругов вынужден оставаться дома. Как сообщает РИА Новости, особую актуальность эта мера приобретает для многодетных семей, так как дает родителям возможность полностью сосредоточиться на детях без потери дохода.

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В Новосибирске ищут проектировщика капремонта 88-летнего ДК «Прогресс»

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске объявлен конкурс на разработку проектной и рабочей документации для капитального ремонта здания ДК «Прогресс» на Красном проспекте, 167. Заказчиком выступает само учреждение, которое оценивает работы в 11,494 млн рублей. Заявки принимаются до 4 августа, а итоговый результат необходимо сдать к 30 июня 2027 года.

Здание, построенное в 1937 году, имеет богатую историю. Во время Великой Отечественной войны в нем разместился Дом культуры имени Ворошилова для работников эвакуированного из Красногорска приборостроительного завода. В 1962 году учреждение переименовали в «Прогресс», а в 1987 году после масштабной реконструкции оно получило статус Дворца культуры.

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Россельхознадзор создал методичку по борьбе с борщевиком

Автор: Оксана Мочалова

Россельхознадзор выпустил инструкцию, как избавиться от борщевика на сельхозземлях в регионах, включая Новосибирскую область. Эксперты собрали целый комплекс мер: от обработки участков химией и перепашки до засеивания травами, которые не дают сорняку подняться. Инструкция может быть позной не только  фермерам, но и обычным владельцам участков — особенно тем, кто не хочет платить штрафы, начавшие действовать с 1 марта 2026 года.

Специалисты советуют действовать по сезонам. Весной и в начале лета землю сначала протравить гербицидами, потом перепахать или дисковать, а затем посеять клевер или люцерну. Во второй половине лета все мероприятия рекомендуется повторить: скосить, снова обработать химией, подготовить почву и засеять озимыми. Такой подход убивает старые растения и не даёт прорасти новым.

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Полисы ОСАГО подорожают для 70% водителей в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В системе ОСАГО произойдут изменения после вступления в силу указания Банка России о новом порядке формирования справочников средней стоимости запчастей. По оценкам Российского Союза Автостраховщиков (РСА), средний размер выплат может увеличиться еще на 8–10%, что окажется выгодным для автовладельцев, получающих возмещение.

По данным РСА, за первое полугодие 2026 года средняя выплата уже выросла на 9,7% — со 111,8 до 122,7 тысячи рублей. Одновременно с этим средняя стоимость годового полиса поднялась на 5%, достигнув 7 633 рублей, хотя этот показатель все еще ниже уровня трехлетней давности.

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