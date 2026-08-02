В Новосибирской области не оправдались прогнозы по численности саранчовых

Новосибирский филиал Россельхозцентра оценил ситуацию с распространением в регионе саранчовых — особо опасных вредителей.

Эксперты полагали, что из-за погоды летом 2026 года риск распространения саранчи увеличится. Но прогнозы не оправдались.

— Сейчас в Новосибирской области по саранчовым все спокойно. Стадных саранчовых в этом году не фиксировали. Ожидали, что проявится вредоносность нестадных саранчовых. Потому что погодные условия — жара и малое количество осадков — для них благоприятны. Но на удивление, как говорится, ошиблись в прогнозах. Фактическая ситуация оказалась более спокойная, — рассказал Infopro54 руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Новосибирской области Владимир Волокитин.

При температуре +25…+35 °С у саранчовых ускоряется метаболизм, быстрее идёт развитие личинок и повышается активность взрослых особей. Засушливые условия также способствуют росту популяции.

Стадные саранчовые (например, азиатская перелётная саранча, итальянский прус, мароккская саранча) способны при росте плотности популяции резко менять поведение — переходить в стадную фазу. В этом состоянии они образуют плотные скопления: личинки формируют кулиги, взрослые особи — мигрирующие стаи, способные преодолевать сотни километров. Для стадной фазы характерны также изменения окраски, физиологии и резкое усиление прожорливости: насекомые уничтожают практически любую растительность и наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству.

Нестадные саранчовые (в том числе многие виды кобылок) живут преимущественно поодиночке, не образуют массовых скоплений и не совершают дальних миграций; их вредоносность, как правило, ниже. Но и они могут наносить ущерб сельскому хозяйству.

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