Самозанятые в Новосибирской области начали получать оплачиваемые больничные

С 1 августа 2026 года у самозанятых граждан, присоединившихся к эксперименту по добровольному социальному страхованию, появилась возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Первые выплаты стали доступны участникам, подавшим заявления в январе и приступившим к уплате взносов в феврале.

Эксперимент, запущенный 1 января 2026 года, позволяет самозанятым получать пособие по временной нетрудоспособности. Для участия необходимо подать заявление в территориальный орган Социального фонда России и начать перечислять страховые взносы.

Граждане самостоятельно определяют базу для расчёта платежей. Доступны два варианта: 35 тысяч или 50 тысяч рублей в месяц. При ставке 3,84% ежемесячный взнос составляет 1344 или 1920 рублей соответственно. Взносы уплачиваются с месяца, следующего за подачей заявления. Право на первый оплачиваемый больничный возникает спустя шесть месяцев непрерывного участия.

Размер пособия варьируется от 60% до 100% среднего заработка. На итоговую сумму влияют продолжительность участия в эксперименте и общий трудовой стаж самозанятого. Период добровольного страхования засчитывается в страховой стаж и учитывается при расчёте будущей пенсии. Выплаты по беременности и родам программой не предусмотрены.

По итогам 2025 года в регионе зарегистрировались 353,3 тысячи плательщиков налога на профессиональный доход. К 24 июня 2026 года показатель вырос до 388,6 тысячи человек. Годовой прирост составил 79,7 тысячи участников.

По данным УФНС по Новосибирской области, 211 тысяч самозанятых региона — 67% от общего числа — ранее не декларировали официальные доходы. Суммарный заработок плательщиков НПД за пять лет достиг 58,4 миллиарда рублей, а объём начисленного налога превысил 2,9 миллиарда.

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